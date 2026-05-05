|
NGÀY - GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
BẢNG
|
TRỰC TIẾP
|
Vòng bảng - lượt trận 1
|
05/05
23:00
|
U17 Nhật Bản
|
U17 Qatar
|
A
|
TV360
|
05/05
23:30
|
U17 Indonesia
|
U17 Trung Quốc
|
A
|
TV360
|
06/05
00:00
|
U17 Saudi Arabia
|
U17 Myanmar
|
B
|
TV360
|
06/05
00:30
|
U17 Tajikistan
|
U17 Thái Lan
|
B
|
TV360
|
06/05
23:00
|
U17 Úc
|
U17 Ấn Độ
|
D
|
TV360
|
06/05
23:30
|
U17 Uzbekistan
|
U17 Triều Tiên
|
D
|
TV360
|
07/05
00:00
|
U17 Yemen
|
U17 Việt Nam
|
C
|
TV360
|
07/05
00:30
|
U17 Hàn Quốc
|
U17 UAE
|
C
|
TV360
|
Vòng bảng - lượt trận 2
|
09/05
23:00
|
U17 Trung Quốc
|
U17 Nhật Bản
|A
|
TV360
|
09/05
23:30
|
U17 Qatar
|
U17 Indonesia
|A
|
TV360
|
10/05
00:00
|
U17 Thái Lan
|
U17 Saudi Arabia
|B
|
TV360
|
10/05
00:30
|
U17 Myanmar
|
U17 Tajikistan
|B
|
TV360
|
10/05
23:00
|U17 Việt Nam
|
U17 Hàn Quốc
|C
|
TV360
|
10/05
23:30
|
U17 UAE
|
U17 Yemen
|C
|
TV360
|
11/05
00:00
|
U17 Ấn Độ
|
U17 Uzbekistan
|D
|
TV360
|
11/05
00:30
|
U17 Triều Tiên
|
U17 Úc
|D
|
TV360
|
Vòng bảng - lượt trận 3
|
12/05
23:00
|
U17 Nhật Bản
|
U17 Indonesia
|A
|
TV360
|
12/05
23:00
|
U17 Trung Quốc
|
U17 Qatar
|A
|
TV360
|
13/05
00:00
|
U17 Saudi Arabia
|
U17 Tajikistan
|B
|
TV360
|
13/05
00:00
|
U17 Thái Lan
|
U17 Myanmar
|B
|
TV360
|
13/05
23:00
|
U17 Ấn Độ
|
U17 Triều Tiên
|D
|
TV360
|
13/05
23:00
|
U17 Uzbekistan
|
U17 Úc
|D
|
TV360
|
14/05
00:00
|
U17 Hàn Quốc
|
U17 Yemen
|C
|
TV360
|
14/05
00:00
|
U17 Việt Nam
|
U17 UAE
|C
|
TV360
|
Vòng tứ kết
|
15/05
23:00
|
Nhất bảng B
|
Nhì bảng A
|
TK 1
|
TV360
|
16/05
00:00
|
Nhất bảng A
|
Nhì bảng B
|
TK 2
|
TV360
|
16/05
23:00
|
Nhất bảng D
|
Nhì bảng C
|
TK 3
|
TV360
|
17/05
00:00
|
Nhất bảng C
|
Nhì bảng D
|
TK 4
|
TV360
|
Vòng bán kết
|
19/05
22:00
|
Thắng TK2
|
Thắng TK4
|
BK1
|
TV360
|
20/05
01:30
|
Thắng TK1
|
Thắng TK3
|
BK2
|
TV360
|
Chung kết
|
23/05
00:00
|
Thắng
BK1
|
Thắng
BK2
|
Chung kết
|
TV360
Kết quả VCK U17 châu Á 2026 mới nhất
Lịch thi đấu VCK U17 châu Á 2026 - Cung cấp lịch thi đấu và trực tiếp Vòng chung kết U17 châu Á 2026, đầy đủ và chính xác.
U17 Việt Nam hướng tới VCK U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia, mang theo sự tự tin sau chức vô địch Đông Nam Á và quyết tâm chinh phục sân chơi châu lục.
HLV Cristiano Roland trực tiếp hướng dẫn từng động tác, cùng các cầu thủ U17 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trước trận ra quân VCK U17 châu Á 2026 gặp U17 Yemen.
U17 Việt Nam làm tất cả đánh bại U17 Yemen trong trận ra quân VCK U17 châu Á 2026, mở ra cơ hội cạnh tranh tấm vé dự World Cup.
U17 Nhật Bản giữ kỷ lục 4 lần vô địch U17 châu Á, 10 lần vào bán kết, trở thành chuẩn mực vàng của bóng đá trẻ châu lục.