Kết quả VCK U17 châu Á 2026 mới nhất

NGÀY - GIỜ

TRẬN ĐẤU

BẢNG

TRỰC TIẾP

Vòng bảng - lượt trận 1

05/05

23:00

U17 Nhật Bản

U17 Qatar

A

TV360

05/05

23:30

U17 Indonesia

U17 Trung Quốc

A

TV360

06/05

00:00

U17 Saudi Arabia

U17 Myanmar

B

TV360

06/05

00:30

U17 Tajikistan

U17 Thái Lan

B

TV360

06/05

23:00

U17 Úc

U17 Ấn Độ

D

TV360

06/05

23:30

U17 Uzbekistan

U17 Triều Tiên

D

TV360

07/05

00:00

U17 Yemen

U17 Việt Nam

C

TV360

07/05

00:30

U17 Hàn Quốc

U17 UAE

C

TV360

Vòng bảng - lượt trận 2

09/05

23:00

U17 Trung Quốc

U17 Nhật Bản

 A

TV360

09/05

23:30

U17 Qatar

U17 Indonesia

 A

TV360

10/05

00:00

U17 Thái Lan

U17 Saudi Arabia

 B

TV360

10/05

00:30

U17 Myanmar

U17 Tajikistan

 B

TV360

10/05

23:00

 U17 Việt Nam

U17 Hàn Quốc

 C

TV360

10/05

23:30

U17 UAE

U17 Yemen

 C

TV360

11/05

00:00

U17 Ấn Độ

U17 Uzbekistan

 D

TV360

11/05

00:30

U17 Triều Tiên

U17 Úc

 D

TV360

Vòng bảng - lượt trận 3

12/05

23:00

U17 Nhật Bản

U17 Indonesia

 A

TV360

12/05

23:00

U17 Trung Quốc

U17 Qatar

 A

TV360

13/05

00:00

U17 Saudi Arabia

U17 Tajikistan

 B

TV360

13/05

00:00

U17 Thái Lan

U17 Myanmar

 B

TV360

13/05

23:00

U17 Ấn Độ

U17 Triều Tiên

 D

TV360

13/05

23:00

U17 Uzbekistan

U17 Úc

 D

TV360

14/05

00:00

U17 Hàn Quốc

U17 Yemen

 C

TV360

14/05

00:00

U17 Việt Nam

U17 UAE

 C

TV360

Vòng tứ kết

15/05

23:00

Nhất bảng B

Nhì bảng A

TK 1

TV360

16/05

00:00

Nhất bảng A

Nhì bảng B

TK 2

TV360

16/05

23:00

Nhất bảng D

Nhì bảng C

TK 3

TV360

17/05

00:00

Nhất bảng C

Nhì bảng D

TK 4

TV360

Vòng bán kết

19/05

22:00

Thắng TK2

Thắng TK4

BK1

TV360

20/05

01:30

Thắng TK1

Thắng TK3

BK2

TV360

Chung kết 

23/05

00:00

Thắng

BK1

Thắng

BK2

Chung kết

TV360