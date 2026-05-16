Sau khi vào tứ kết với ngôi nhất bảng cùng suất dự World Cup 2026, U17 Việt Nam đang rất hưng phấn. Với các cầu thủ trẻ, tâm lý là rất quan trọng, và đây là một trong những yếu tố giúp U17 Việt Nam thể hiện được hết khả năng khi đối đầu với U17 Australia, tại tứ kết.

Nhờ kỳ tích ở Saudi Arabia, lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành vé dự World Cup. Thành tích này cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam không hề e ngại các đối thủ mạnh. Đáng chú ý, U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở đấu trường World Cup 2026 - một điều rất đáng tự hào.

U17 Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Ảnh: AFC

Trở lại với trận tứ kết gặp U17 Australia, thầy trò HLV Cristiano Roland làm tất cả để tiếp tục hành trình tại VCK U17 châu Á 2026. U17 Australia chính là đối thủ mà U17 Việt Nam từng đánh bại với tỉ số 2-1 ở bán kết giải Đông Nam Á 2026, sau đó lên ngôi vô địch.

Ở trận đấu đó, Nguyễn Lực và các đồng đội chơi kiểm soát bóng hiệu quả, linh hoạt trong chuyển đổi trạng thái, chắt chiu cơ hội để giành chiến thắng. U17 Australia chắc chắn rút ra nhiều bài học sau trận thua này, nhưng U17 Việt Nam cũng trưởng thành vượt bậc, đang hướng tới mục tiêu đi tiếp ở giải châu lục.

Dù từng thắng U17 Australia, nhưng đoàn quân của HLV Cristiano Roland không chủ quan, khinh địch, ngược lại rất tôn trọng đối thủ. Sự chuẩn bị nghiêm túc của U17 Việt Nam hứa hẹn mang tới một màn thể hiện tốt nhất trước đối thủ đến từ xứ sở chuột túi.

Thi đấu với U17 Australia, U17 Việt Nam khả năng không có thay đổi nhiều về nhân sự. Ở cả ba trận vòng bảng, HLV Cristiano Roland đều sử dụng một đội hình xuất phát giống nhau. Nhưng khi vào trận, U17 Việt Nam luôn thi đấu linh hoạt, gây được bất ngờ cho đối thủ.

U17 Việt Nam quyết giành chiến thắng trước U17 Australia. Ảnh: VFF

Trong khi đó, U17 Australia khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Ấn Độ, nhưng sau đó thúc thủ 0-2 trước U17 Uzbekistan.

Trận thua 0-2 trước U17 Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng cho thấy U17 Australia gặp khó trong việc tổ chức hệ thống phòng thủ. Cả hai bàn thua đều đến từ những tình huống phối hợp bóng sệt và dứt điểm cận thành.

Tính cả hai trận ở vòng bảng, đội bóng này nhận tới gần 40 cú sút từ đối phương, cho thấy hệ thống phòng ngự có vấn đề, bên cạnh khả năng chống pressing chưa tốt.

Nghiên cứu kỹ về đối thủ, chơi với 200% sức lực, U17 Việt Nam sẽ làm được điều mình cần là một chiến thắng, giành vé đi tiếp vào bán kết VCK U17 châu Á 2026.

Trận U17 Việt Nam vs U17 Australia diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5.

Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn