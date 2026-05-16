U17 Việt Nam hướng tới VCK U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia, mang theo sự tự tin sau chức vô địch Đông Nam Á và quyết tâm chinh phục sân chơi châu lục.
Lịch thi đấu vòng bán kết U17 châu Á 2026
|
NGÀY - GIỜ
|
ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|
ĐỘI BÓNG
|VÒNG ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
19/05
22:00
|
Nhật Bản
|
Uzbekistan/ Hàn Quốc
|
Bán kết 1
|
TV360
|
20/05
01:30
|
Trung Quốc
|
Việt Nam/ Australia
|
Bán kết 2
|
TV360
Lịch thi đấu vòng tứ kết U17 châu Á 2026
|
NGÀY - GIỜ
|
ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|
ĐỘI BÓNG
|VÒNG ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
15/05
23:00
|
Nhật Bản
|5-0
|
Tajikistan
|
TK 1
|
TV360
|
16/05
00:00
|
Saudi Arabia
|1-3
|
Trung Quốc
|
TK 2
|
TV360
|
16/05
23:00
|
Uzbekistan
|
Hàn Quốc
|
TK 3
|
TV360
|
17/05
00:00
|
Việt Nam
|
Australia
|
TK 4
|
TV360
Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE
