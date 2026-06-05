U19 Thái Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh tại bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 khi đánh bại U19 Singapore 4-0 ở lượt trận thứ hai. Với chiến thắng này, “Tiểu Voi chiến” có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận và đòi lại ngôi đầu bảng.

U19 Thái Lan rộng cửa vào bán kết - Ảnh: FAT

Được đánh giá cao hơn, U19 Thái Lan chủ động tấn công ngay từ đầu. Sau nhiều pha ép sân, Phatharat mở tỷ số ở phút 28 bằng cú dứt điểm chính xác vào góc cao. Đến phút 39, áp lực của Thái Lan khiến cầu thủ Singapore phản lưới nhà, giúp đội bóng xứ Chùa Vàng dẫn 2-0 sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, U19 Singapore gặp thêm bất lợi khi Danial Herwan nhận thẻ đỏ ở phút 49. Tận dụng lợi thế hơn người, U19 Thái Lan ghi thêm 2 bàn nhờ công Sirisaran ở phút 74 và Ratchanon ở phút 90+2, khép lại chiến thắng 4-0.

Đội hình xuất phát U19 Thái Lan vs U19 Singapore

U19 Thái Lan: Poomraphee, Surachai, Jeerapong, Apiwich, Wichan, Danuphon, Pichaiya, Ithimon, Phatharat, Siwakorn, Witthawat.

U19 Singapore: Ilhan Rezal, Luth Harith, Danial Herwan, Andy Reefqy, Ikmal Hazlan, Rae Peh, Liska Haaziq, Sarevin Raj, Jaden Heng, Zeeshan Ishkandar, Nur Muhammad.