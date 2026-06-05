U19 Thái Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh tại bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 khi đánh bại U19 Singapore 4-0 ở lượt trận thứ hai. Với chiến thắng này, “Tiểu Voi chiến” có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận và đòi lại ngôi đầu bảng.
Được đánh giá cao hơn, U19 Thái Lan chủ động tấn công ngay từ đầu. Sau nhiều pha ép sân, Phatharat mở tỷ số ở phút 28 bằng cú dứt điểm chính xác vào góc cao. Đến phút 39, áp lực của Thái Lan khiến cầu thủ Singapore phản lưới nhà, giúp đội bóng xứ Chùa Vàng dẫn 2-0 sau hiệp 1.
Sang hiệp 2, U19 Singapore gặp thêm bất lợi khi Danial Herwan nhận thẻ đỏ ở phút 49. Tận dụng lợi thế hơn người, U19 Thái Lan ghi thêm 2 bàn nhờ công Sirisaran ở phút 74 và Ratchanon ở phút 90+2, khép lại chiến thắng 4-0.
Đội hình xuất phát U19 Thái Lan vs U19 Singapore
U19 Thái Lan: Poomraphee, Surachai, Jeerapong, Apiwich, Wichan, Danuphon, Pichaiya, Ithimon, Phatharat, Siwakorn, Witthawat.
U19 Singapore: Ilhan Rezal, Luth Harith, Danial Herwan, Andy Reefqy, Ikmal Hazlan, Rae Peh, Liska Haaziq, Sarevin Raj, Jaden Heng, Zeeshan Ishkandar, Nur Muhammad.
90'+3
Trận đấu kết thúc với chiến thắng dễ dàng 4-0 dành cho U19 Thái Lan. Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, "Tiểu voi chiến" rộng cửa vào bán kết U19 Đông Nam Á 2026.
90'+2
Ratchanon băng vào đá bồi rất nhanh, nâng tỷ số lên 4-0 cho U19 Thái Lan.
86'
Vẫn đang là thế trận một chiều mà U19 Thái Lan tạo ra trước U19 Singapore.
74'
U19 Thái Lan có bàn thắng thứ ba sau pha dứt điểm cận thành dễ dàng của Sirisaran.
64'
Dẫn trước với tỷ số 2-0 nhưng U19 Thái Lan chưa có dấu hiệu dừng lại. Đội bóng xứ Chùa vàng vẫn miệt mài tấn công để ghi thêm bàn thắng khi được chơi hơn người.
53'
U19 Thái Lan bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để ghi bàn thắng thứ ba khi những cú dứt điểm của đội bóng áo trắng không thắng được thủ môn Ilhan Rezal và xà ngang khung thành U19 Singapore.
49'
Đang bị dẫn 2-0, U19 Singapore lại phải chơi thiếu người khi Danial Herwan có pha chơi xấu với cầu thủ U19 Thái Lan.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía U19 Thái Lan.
44'
Cột dọc đã cứu cho U19 Singapore khỏi bàn thua thứ ba từ pha dứt điểm chéo góc trong vòng cấm của Pichaiya bên phía đội bóng xứ Chùa vàng.
39'
U19 Thái Lan có pha thoát pressing tốt trước khi chuyển đổi trạng thái. Thanakit dẫn bóng đến gần vòng cấm rồi dứt điểm bên ngoài vòng cấm khiến nỗ lực phòng ngự của một cầu thủ U19 Singapore vô tình trở thành pha đá phản lưới nhà.
35'
Thêm một cơ hội nữa dành cho U19 Thái Lan, lần này cú sút ở rìa vòng cấm của Pichaiya đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành U19 Singapore.
28'
Sau quãng thời gian ép sân, cuối cùng U19 Thái Lan cũng tìm được bàn thắng mở tỷ số. Phatharat là người lập công với pha xử lý rồi dứt điểm chính xác về góc cao.
21'
Trong ít phút vừa qua, các cầu thủ U19 Singapore nỗ lực đẩy cao đội hình kéo bóng lên phía trên nhưng không dễ trước khả năng kiểm soát thế trận tốt của U19 Thái Lan.
11'
"Tiểu Voi chiến" đang tổ chức ép sân, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của U19 Singapore.
5'
Được đánh giá cao hơn, U19 Thái Lan sớm cho thấy quyết tâm khi chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc.
20h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
19h30
19h00
Nhận định trước trận:
U19 Thái Lan có màn ra quân tưng bừng khi thắng U19 Brunei tới 9 bàn, nhưng kết quả này chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh thật sự của đội bóng xứ Chùa Vàng. Brunei bị đánh giá quá yếu, nên trận thắng đậm ấy chủ yếu được xem như màn làm nóng cho những thử thách quan trọng hơn ở phía trước.
U19 Thái Lan (áo xanh) thắng 9-0 trận ra quân - Ảnh: FAT
Đối thủ thực sự của U19 Thái Lan trong cuộc đua ngôi đầu bảng là U19 Malaysia, đội sẽ chạm trán họ ở lượt trận cuối. Vì vậy, cuộc đối đầu U19 Singapore nhiều khả năng cũng là cơ hội để Thái Lan duy trì phong độ, đồng thời tính toán lực lượng.
U19 Singapore không yếu như Brunei, nhưng thất bại 0-3 trước U19 Malaysia cho thấy họ khó cạnh tranh vé bán kết. Với trình độ nhỉnh hơn, U19 Thái Lan được kỳ vọng giành trọn 3 điểm mà không cần bung hết sức.