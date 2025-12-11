Đội hình ra sân
U22 Thái Lan: Boonlert, Phon Ek Maneekorn, Phattharaphon, Saengthong, Chaiphon, Sittha Bunla, Yotkorn, Thanakrit Chotmuangpa, Chanaphat Buaphan, Seksan Ratree, Yotsakorn.
U22 Singapore: Yazid, Andrew Aw, Suhaime, Teo, Fazli, Nadim, Yu En, Tan, Asis, Nathan Mao, Syafiz.
Bàn thắng: Siraphop 49', Yotsakorn 51', 55'
Kết thúc
86'
Thanakrit cứa lòng kỹ thuật ngoài vòng cấm nhưng bàn thắng chưa đến với tiền vệ số 10 bên phía U22 Thái Lan.
75'
Thanakrit lao xuống chếch cánh trái rồi dứt điểm "xâu kim" thủ môn U22 Singapore. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
67'
Seksan đột phá xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược cho Thanakrit đá nối ngay. Tuy nhiên, hậu vệ U22 Singapore đã cản phá ngay trên vạch vôi.
55'
Bàn thắng (3-0, Yotsakorn): U22 Thái Lan được hưởng quả đá phạt ngay bên ngoài vòng cấm. Yotsakorn thực hiện cú đại bác sấm sét cháy lưới U22 Singapore.
Đây cũng là pha lập công thứ 5 của chàng tiền đạo trẻ U22 Thái Lan tại SEA Games 33.
51'
Bàn thắng (2-0, Yotsakorn): Tận dụng sự thiếu quyết liệt của hậu vệ U22 Singapore, Yotsakorn đột pha xuống sát đường biên ngang rồi tung cú đá ở góc rất hẹp nhân đôi cách biệt.
49'
Bàn thắng (1-0, Siraphop): U22 Thái Lan phản công rất thoáng. Siraphop nhận bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm tung nóc lưới U22 Singapore.
Kết thúc hiệp 1
45'+2
Chanapach có cơ hội tuyệt vời khai thông bế tắc cho U22 Thái Lan nhưng pha đệm cận thành lại đi ra ngoài.
37'
U22 Singapore suýt có bàn mở tỷ số khi Asis thực hiện pha cứa lòng chân phải đẹp mắt, bóng bay cuộn dội xà ngang khung thành đội chủ nhà.
34'
Vẫn là Thanakrit cứa lòng đầu vòng cấm khá điệu nghệ nhưng bóng đi ra ngoài khung thành.
30'
U22 Thái Lan dàn xếp tấn công hay bên cánh phải. Tuy nhiên, Seksan trả ngược cho Thanakrit đá bồi ngay chưa thể đánh bại thủ môn U22 Singapore.
25'
Các cầu thủ U22 Singapore đang thi đấu tự tin hơn nhiều so với thất bại trước đó trước U22 Đông Timor.
17'
Fazli dính chấn thương nặng phải rời sân trên cáng, nhường chỗ cho Faithi.
10'
U22 Thái Lan đáp trả với pha nã pháo tầm xa của Iklas Sanron nhưng bóng bay quá cao so với khung thành.
5'
U22 Singapore tổ chức phản công rất thoáng. Tuy nhiên, cú đá cuối cùng của thủ quân Syafiz lại đưa bóng đi qua xà.
2'
Trung vệ U22 Thái Lan - Pattarapon sớm nhận thẻ vàng đầu tiên sau tình huống phạm lỗi với Syafiz.
19h
Trận đấu bắt đầu.