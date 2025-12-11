Trong bối cảnh U22 Malaysia mang đến SEA Games 33 một đội hình chắp vá, thiếu nhiều trụ cột do các CLB từ chối nhả quân, sức mạnh của thầy trò Nafuzi Zain xoay quanh vài cái tên.

Cụ thể là Haykal Danish, Aliff Izwan Yuslan và Moses Raj. Đây là nhóm cầu thủ hiếm hoi đang thuộc các CLB Super League hoặc hệ thống đào tạo hàng đầu của Selangor.

Vì Haqimi Azim về quê dự đám tang cha khó kịp trở lại, nên 3 gương mặt kể trên là trung tâm lối chơi trong trận gặp U22 Việt Nam.

Haykal Danish có lối đá giàu kỹ thuật. Ảnh: FAM

Linh hồn Haykal Danish

Trong số 3 cầu thủ, Haykal Danish là người có nền tảng kinh nghiệm quốc tế nổi bật. Anh từng vô địch giải U19 Đông Nam Á 2022, giải đấu mà Malaysia đánh bại U19 Việt Nam ở bán kết.

Ở trận đấu đó, Haykal trực tiếp ghi 1 bàn – chi tiết thể hiện phẩm chất kỹ thuật của tiền vệ nhỏ con này.

Tại SEA Games 33, Haykal tiếp tục giữ vai trò điều phối và giữ nhịp trận đấu. Chính anh là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận mở màn với U22 Lào.

Điểm nổi bật của cầu thủ 20 tuổi là dám cầm bóng, dám xoay chuyển nhịp độ và xuất hiện ở những điểm nóng, không ngại tung cú sút trong tư thế khó.

Với nền tảng kỹ thuật hơn hẳn mặt bằng chung của đội Malaysia, Haykal trở thành chìa khóa mỗi khi Malaysia cần kiểm soát bóng hoặc kéo đội hình dâng cao.

Trong bối cảnh Malaysia thiếu các tiền vệ cầm trịch đúng nghĩa do lực lượng mỏng, Haykal càng trở nên quan trọng để giữ cân bằng cho vận hành.

Nguồn sáng tạo Aliff Izwan

Sự hiện diện của Aliff Izwan tạo nên một lớp kết nối quan trọng giữa tuyến giữa và hàng công. Đây là cầu thủ mà U22 Malaysia từng lo ngại không thể mang tới SEA Games vì Selangor có thời điểm muốn giữ người.

Khát cầu thủ giỏi khiến HLV Nafuzi Zain coi Aliff là một trong những điểm tựa hiếm hoi của hệ thống tấn công.

Aliff – người từng khoác áo ĐTQG Malaysia – sở hữu tốc độ, khả năng rê bóng và những pha xâm nhập không bóng rất khó chịu.

Trong một đội tuyển thiếu sự đồng bộ, Aliff lại là mẫu cầu thủ tạo ra đột biến từ các tình huống tưởng như không nguy hiểm.

Anh có xu hướng lùi xuống nhận bóng, kéo giãn hàng thủ rồi tăng tốc đâm vào khoảng trống – kiểu di chuyển mà Malaysia hiện tại chỉ trông cậy vào mình Aliff.

Nếu Haykal là người giữ nhịp, thì Aliff chính là sự sáng tạo trên hàng công. Vai trò của cầu thủ 21 tuổi trở nên đặc biệt quan trọng khi Malaysia cần chuyển đổi trạng thái nhanh khi đấu U22 Việt Nam.

Moses Raj (22) nổi bật về thể hình. Ảnh: FAM

Lá chắn Moses Raj

Nếu U22 Malaysia có thể trụ vững trước áp lực và tạo nền tảng để tấn công, phần lớn là nhờ sự hiện diện của Moses Raj.

Hậu vệ đang thuộc biên chế Selangor là cầu thủ có thể hình, sức bật và lối chơi mạnh mẽ nhất trong hàng phòng ngự Malaysia hiện nay.

Ở trận thắng U22 Lào 4-1, sau khi toàn đội bị sốc bởi bàn thua sớm, Moses không chỉ mang lại an toàn nhờ phòng ngự chắc chắn mà còn ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 sau tình huống lên tham gia tấn công.

Đây là bàn thắng thể hiện khả năng chọn vị trí và sự chủ động hiếm thấy ở một hậu vệ trẻ.

Trong bối cảnh Malaysia thiếu các trung vệ kinh nghiệm, Moses trở thành điểm tựa để toàn đội chơi pressing tầm trung, tránh bị đẩy lùi quá sâu.

Nói cách khác, HLV Kim Sang Sik cần tìm ra cách phá giải lá chắn Moses, đồng thời cũng phải thận trọng trong các tình huống trung vệ cao 1,83 mét này lên tham gia tấn công.

Khả năng va chạm và tranh chấp, chính xác trong chọn vị trí phòng ngự cũng là điểm mạnh của Moses.