Ghi bàn
U22 Thái Lan: Yotkorn (45', 71', 73), Siraphop (49'), Rodrigues (60', phản lưới), Kakana (83')
U22 Timor Leste: Caffin (90'+3)
Đội hình xuất phát:
U22 Thái Lan: Chomphat Boonlert, Phattharaphon Saksakit, Phon Ek Maneekorn, Attapol Saengthong, Chanaphat Buaphan, Chaiphon Adton, Sittha Bunla, Yotkorn, Thanakrit Chotmuangpak, Seksan Ratree, Yotkorn Burapha
U22 Timor Leste: Filonito, Danilo, Rivaldo, Bianco, Cristevão, Pedro, Revelino, Edencio, Kefi, Mario, Gali
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 6-1 dành cho U22 Thái Lan trước U22 Timor Leste.
90'+2
U22 Timor Leste có bàn thắng danh dự vào lưới của U22 Thái Lan. Đây là pha lập công đầu tiên của họ tại SEA Games năm nay.
83'
Thanawut chọc khe dọn cỗ cho Kakana dễ dàng dứt điểm cận thành tung lưới U22 Timor Leste lần thứ 6.
82'
Dẫn trước với cách biệt 5 bàn, U22 Thái Lan thi đấu càng thoải mái hơn. Bên kia chiến tuyến, U22 Timor Leste vừa có pha dứt điểm buộc thủ môn U22 Thái Lan phải vất vả cản phá.
71'
Yotkorn nâng tỷ số lên 4-0 cho U22 Thái Lan với pha đánh đầu chính xác trong vòng cấm. Ngay sau đó, anh hoàn tất cú hat-trick từ tình huống xoay sở và dứt điểm đơn giản.
67'
Thể lực sa sút khiến các cầu thủ U22 Timor Leste không còn duy trì được khả năng đeo bám đối với chủ nhà Thái Lan.
60'
Cầu thủ vào sân thay người Iklas thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào trong. Thủ môn của U22 Timor Leste bị giật mình nên cản phá đưa bóng bay về lưới nhà.
49'
U22 Thái Lan có bàn nhân đôi cách biệt từ pha đánh đầu cận thành của Siraphop.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U22 Thái Lan.
45'
Yotkorn mở tỷ số cho U22 Thái Lan
Đón quả tạt bên cánh trái của đồng đội, Yotkorn bật cao đánh đầu tung lưới U22 Timor Leste, mở tỷ số cho U22 Thái Lan.
40'
U22 Timor Leste vẫn duy trì thế trận kín kẽ, gây ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà SEA Games 33.
35'
Rất bất ngờ khi U22 Timor Leste đang có được thế trận không quá léo vế so với U22 Thái Lan.
27'
U22 Timor Leste cho thấy sự tiến bộ, cùng lối chơi khó chịu khiến U22 Thái Lan gặp khó. Gali là người có pha dứt điểm chéo góc đưa bóng chệch cột dọc.
22'
Thêm một pha dứt điểm nữa của Fernando bên phía U22 Timor Leste khiến CĐV U22 Thái Lan thót tim.
14'
Bóng đập cột dọc khung thành U22 Thái Lan
Cơ hội dành cho U22 Timor Leste, đáng tiếc là pha đánh đầu của Pedro lại đưa bóng đập cột dọc. Hai pha đá bồi sau đó đều không thành bàn.
5'
Yotkorn tung cú "nã đại bác" đưa bóng đi rất căng buộc thủ môn của U22 Timor Leste phải đấm bóng chịu phạt góc.
3'
Lợi thế sân nhà lại được đánh giá cao hơn, U22 Thái Lan sớm triển khai thế trận tấn công.
19h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h30
Cầu thủ hai đội bước ra sân khởi động trước trận đấu.