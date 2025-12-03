Highlights U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào:

Ghi bàn:

U22 Việt Nam: Đình Bắc (29', 61')

U22 Lào: Khampane (33')

Đội hình ra sân

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, Thái Sơn, Văn Khang (Phi Hoàng 71'), Minh Phúc, Xuân Bắc (Quốc Cường 38'), Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn (Văn Thuận 71').

U22 Lào: Lokphathip, Phoutthavong, Sayfon, Phetdavanh, Chanthavixay, Somwang, Phetvixay, Khampane, Bounphaeng, Vongsakda, Damoth.

Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.