Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 33 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng môn bóng đá Nam SEA Games 33, nhanh và chính xác.
Highlights U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào:
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Ghi bàn:
U22 Việt Nam: Đình Bắc (29', 61')
U22 Lào: Khampane (33')
Đội hình ra sân
U22 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, Thái Sơn, Văn Khang (Phi Hoàng 71'), Minh Phúc, Xuân Bắc (Quốc Cường 38'), Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn (Văn Thuận 71').
U22 Lào: Lokphathip, Phoutthavong, Sayfon, Phetdavanh, Chanthavixay, Somwang, Phetvixay, Khampane, Bounphaeng, Vongsakda, Damoth.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 - VietNamNet cập nhật mới nhất thông tin về bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 33 đầy đủ và chính xác.
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.
ĐT futsal nam Việt Nam bước vào SEA Games 33 với lịch thi đấu dày đặc và mục tiêu khẳng định vị thế trước loạt đối thủ mạnh trong khu vực.