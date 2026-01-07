Trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Iran diễn ra với kịch bản không như mong đợi của giới chuyên môn và người hâm mộ.
U23 Iran kiểm soát bóng vượt trội, nhưng chủ động đá chậm. Ngược lại, U23 Hàn Quốc không thể áp đặt thế trận.
Mành lưới U23 Iran một lần rung lên nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
U23 Hàn Quốc sẽ gặp U23 Lebanon ở lượt tiếp theo, trong khi U23 Iran phải đối đầu với U23 Uzbekistan - ứng viên cho danh hiệu vô địch U23 châu Á 2026.
Đội hình xuất phát:
U23 Hàn Quốc: Hong Seong-Min; Kang Min-Jun, Bae Hyun-Seo, Lee Hyun-Yong, Shin Min-Ha; Lee Chan-Ouk, Kim Do-Hyun; Kang Sang-Yoon, Kim Dong-Jin, Kim Yong-Hak; Kim Tae-Won.
U23 Iran: M. Khalifeh; F. Moamelehgari, M. Mohebi, M. Mahdavi, A. Vosoughifard; P. Latififar, M. Goudarzi; A. Habibi, M. Hosseinnejad, R. Ghandipour; Y. Rostami.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Hàn Quốc vs U23 Iran:
90'+6
Hết giờ! U23 Hàn Quốc 0-0 U23 Iran!
Một trận đấu với chất lượng trung bình. Hai cơ hội đến trong thời gian bù giờ không được các đội tận dụng thành công.
90'+4
Không vào! U23 Hàn Quốc đáp trả. Jeong Jae-Sang băng vào dứt điểm một chạm rất nhanh, thủ môn xuất sắc cứu thua.
90'+4
Nguy hiểm! Cú đá trúng đích đầu tiên trong trận. Askari tung cú sút xa rất căng, thủ môn Hong Seong-Min phản xạ cản phá thành công.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90'
Trận đấu bước vào phút chính thức cuối cùng, thủ môn hai đội vẫn chưa có pha bóng nào phải trổ tài.
87'
Cầu thủ vào thay người Jung Seung-Bae tung cú sút từ rất xa, bóng chạm hậu vệ U23 Iran đi ra hết biên ngang.
83'
Đến lượt Mohebi của U23 Iran phải bỏ cuộc vì chấn thương.
80'
Tiền đạo Kim Tae-won rời sân bằng cáng, Jeong Jae-Sang vào thay. Trận đấu liên tục bị gián đoạn và chất lượng chuyên môn không được như kỳ vọng.
76'
Pha đưa bóng ngang khung thành U23 Hàn Quốc khá nguy hiểm, nhưng vẫn không có chiếc áo trắng nào có thể lao vào dứt điểm.
71'
Vẫn chưa có pha dứt điểm chính xác nào về khung thành hai đội. Cả hai chủ động có những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật để phá vỡ bế tắc.
70'
Sau quả tạt bên cánh phải của Mahdavi, Ghandipour bay người thực hiện cú đánh đầu rất căng nhưng bóng đi chưa chính xác.
61'
Đội trưởng Kim Dong-Jin của U23 Hàn Quốc nhận thẻ vàng.
59'
Cơ hội! Sau màn phối hợp đẹp mắt, tiền vệ Kim Do-Hyun tung cú đá chìm ở rìa vòng cấm, bóng đi chệch khung thành U23 Iran.
55'
U23 Hàn Quốc muốn đá nhanh từ đầu hiệp 2, nhưng U23 Iran biết cách chủ động cầm bóng giảm nhịp độ.
53'
Bae Hyun-Seo nhận thẻ vàng.
51'
Trong pha phạt góc, tiền vệ Lee Chan-Ouk đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành U23 Iran.
48'
Sau khi được chăm sóc y tế, Kang Sang-Yoon xuất hiện với cặp nạng. Ngôi sao của U23 Hàn Quốc sẽ phải nghỉ dài ngày.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! U23 Hàn Quốc 0-0 U23 Iran!
Chất lượng chuyên môn trong 45 phút đầu không cao, khi hai đối thủ đều đá an toàn. Chưa có bất kỳ pha dứt điểm chính xác nào được thực hiện.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
40'
U23 Iran kiểm soát bóng hơn 71% trong thời gian vừa qua.
39'
Thêm pha cố định khác của U23 Iran, bóng được treo vào vòng cấm nhưng vẫn chưa thể dứt điểm.
36'
Khung thành U23 Hàn Quốc chao đảo. U23 Iran dàn xếp đá phạt treo bóng vào vòng cấm, Ghandipour đánh đầu kiến tạo nhưng không có đồng đội nào kịp dứt điểm.
33'
Lee Hyun-Yong nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm.
26'
Kang Sang-Yoon chấn thương, cần chăm sóc y tế và rời sân bằng cáng. Từ băng ghế dự bị của U23 Hàn Quốc, Jung Seung-Bae sẵn sàng cho sự thay đổi.
19'
Bàn thắng bị từ chối! U23 Hàn Quốc phối hợp tấn công, Kim Tae-Won đưa bóng vào lưới U23 Iran, nhưng trọng tài bắt lỗi việt vị.
18'
Không vào! Pha phối hợp tốt của U23 Iran, Vosoughifard nghiêng người vô lê trong tư thế với đưa bóng đi cắt ngang khung thành.
13'
U23 Iran giữ bóng nhỉnh hơn, trong khi U23 Hàn Quốc cố gắng áp sát nhanh. Trận đấu vẫn chưa có bất kỳ cơ hội đáng chú ý nào.
8'
Reza Ghandipour của U23 Iran nằm sân sau khi bị cầu thủ đối phương đá vào gót chân.
5'
Thủ môn Khalifeh chuyền hỏng, Kang Sang-Yoon có bóng nhưng anh lại thực hiện đường tạt đi thẳng vào tay “người gác đền” U23 Iran.
4'
Tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm. Sự an toàn được hai đội đề cao.
1'
Trận đấu bắt đầu.