Trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Iran diễn ra với kịch bản không như mong đợi của giới chuyên môn và người hâm mộ.

U23 Iran kiểm soát bóng vượt trội, nhưng chủ động đá chậm. Ngược lại, U23 Hàn Quốc không thể áp đặt thế trận.

Mành lưới U23 Iran một lần rung lên nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

U23 Hàn Quốc chia điểm tẻ nhạt với U23 Iran. Ảnh: AFC

U23 Hàn Quốc sẽ gặp U23 Lebanon ở lượt tiếp theo, trong khi U23 Iran phải đối đầu với U23 Uzbekistan - ứng viên cho danh hiệu vô địch U23 châu Á 2026.

Đội hình xuất phát:

U23 Hàn Quốc: Hong Seong-Min; Kang Min-Jun, Bae Hyun-Seo, Lee Hyun-Yong, Shin Min-Ha; Lee Chan-Ouk, Kim Do-Hyun; Kang Sang-Yoon, Kim Dong-Jin, Kim Yong-Hak; Kim Tae-Won.

U23 Iran: M. Khalifeh; F. Moamelehgari, M. Mohebi, M. Mahdavi, A. Vosoughifard; P. Latififar, M. Goudarzi; A. Habibi, M. Hosseinnejad, R. Ghandipour; Y. Rostami.

