Chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan ở ngày ra quân đã giúp U23 Việt Nam bước vào VCK U23 châu Á 2026 với tâm thế đầy tự tin.

Sau lượt đấu đầu tiên, bảng A tạm thời phân hóa khá rõ ràng khi U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út cùng có 3 điểm, còn U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan chưa có điểm số nào.

Với hiệu số +2, thầy trò HLV Kim Sang Sik tạm thời chiếm ngôi đầu bảng, qua đó nắm lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

U23 Việt Nam nắm trong tay quyền tự quyết - Ảnh: Ted Trần

Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp. Trên lý thuyết, mốc 4 điểm thường được xem là an toàn, song với bảng A - nơi chủ nhà SẢ Rập Xê Út được đánh giá rất cao - mọi kịch bản đều cần được tính toán cẩn trọng.

Ba điểm trước U23 Jordan mang ý nghĩa bản lề, bởi đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí nhì bảng. Tuy nhiên, lợi thế hiện tại vẫn chưa đủ để U23 Việt Nam “kê cao gối ngủ ngon”.

Kịch bản tối ưu là giành thêm ít nhất một chiến thắng trong hai trận còn lại. Chỉ cần vượt qua U23 Kyrgyzstan hoặc tạo bất ngờ trước U23 Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam sẽ có tối thiểu 6 điểm và gần như chắc chắn góp mặt ở tứ kết. Trong trường hợp hòa cả hai trận, 5 điểm vẫn là con số rất sáng cửa.

Ngược lại, nếu chỉ có thêm 1 điểm, thầy trò Kim Sang Sik sẽ phải chờ đợi các kết quả khác và đối mặt nguy cơ so kè chỉ số phụ. Bởi vậy, trận gặp U23 Kyrgyzstan mang ý nghĩa then chốt.

Nếu giải quyết tốt “nút thắt” này, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào lượt cuối với tâm thế nhẹ nhàng hơn, qua đó hoàn tất vòng bảng theo cách chủ động và an toàn.

Highlights U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn