Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026 mới nhất

Ngày Giờ (VN) Bảng Trận đấu Trực tiếp 06/01/2026 18:30 A U23 Việt Nam vs U23 Jordan 23:00 A U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan 07/01/2026 18:30 C U23 Hàn Quốc vs U23 Iran 18:30 B U23 Nhật Bản vs U23 Syria 21:00 C U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon 08/01/2026 18:30 D U23 Australia vs U23 Thái Lan 21:00 D U23 Iraq vs U23 Trung Quốc 23:30 B U23 Qatar vs U23 UAE 09/01/2026 21:00 A U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam 23:30 A U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia 10/01/2026 18:30 C U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc 18:30 B U23 UAE vs U23 Nhật Bản 21:00 C U23 Iran vs U23 Uzbekistan 23:30 B U23 Syria vs U23 Qatar 12/01/2026 18:30 D U23 Trung Quốc vs U23 Australia 21:00 D U23 Thái Lan vs U23 Iraq 23:30 A U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam 23:30 A U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan 13/01/2026 18:30 C U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc 18:30 C U23 Iran vs U23 Lebanon 23:30 B U23 Nhật Bản vs U23 Qatar 23:30 B U23 UAE vs U23 Syria 15/01/2026 18:30 D U23 Iraq vs U23 Australia 18:30 D U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ là lần tổ chức thứ bảy của sân chơi dành cho các đội tuyển nam dưới 23 tuổi, do AFC quản lý. VCK quy tụ 16 đội, diễn ra từ ngày 7 đến 25/1/2026 tại Ả Rập Xê Út.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội bóng U23 Kyrgyzstan, U23 Jordan và chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út.

U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á với nòng đội hình chính là U22 vừa giành HCV SEA Games 33 - Ảnh: SN

Ở vòng loại, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng cả ba trận tại bảng C, giành trọn 9 điểm. Việc lần thứ sáu liên tiếp góp mặt ở vòng chung kết cho thấy sự ổn định của U23 Việt Nam và mở ra nhiều kỳ vọng tại giải đấu sắp tới.