Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026 mới nhất
|Ngày
|Giờ (VN)
|Bảng
|Trận đấu
|Trực tiếp
|06/01/2026
|18:30
|A
|U23 Việt Nam vs U23 Jordan
|23:00
|A
|U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
|07/01/2026
|18:30
|C
|U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
|18:30
|B
|U23 Nhật Bản vs U23 Syria
|21:00
|C
|U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
|08/01/2026
|18:30
|D
|U23 Australia vs U23 Thái Lan
|21:00
|D
|U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
|23:30
|B
|U23 Qatar vs U23 UAE
|09/01/2026
|21:00
|A
|U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
|23:30
|A
|U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
|10/01/2026
|18:30
|C
|U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
|18:30
|B
|U23 UAE vs U23 Nhật Bản
|21:00
|C
|U23 Iran vs U23 Uzbekistan
|23:30
|B
|U23 Syria vs U23 Qatar
|12/01/2026
|18:30
|D
|U23 Trung Quốc vs U23 Australia
|21:00
|D
|U23 Thái Lan vs U23 Iraq
|23:30
|A
|U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
|23:30
|A
|U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
|13/01/2026
|18:30
|C
|U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
|18:30
|C
|U23 Iran vs U23 Lebanon
|23:30
|B
|U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
|23:30
|B
|U23 UAE vs U23 Syria
|15/01/2026
|18:30
|D
|U23 Iraq vs U23 Australia
|18:30
|D
|U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ là lần tổ chức thứ bảy của sân chơi dành cho các đội tuyển nam dưới 23 tuổi, do AFC quản lý. VCK quy tụ 16 đội, diễn ra từ ngày 7 đến 25/1/2026 tại Ả Rập Xê Út.
Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội bóng U23 Kyrgyzstan, U23 Jordan và chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út.
Ở vòng loại, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng cả ba trận tại bảng C, giành trọn 9 điểm. Việc lần thứ sáu liên tiếp góp mặt ở vòng chung kết cho thấy sự ổn định của U23 Việt Nam và mở ra nhiều kỳ vọng tại giải đấu sắp tới.