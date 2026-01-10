U23 Iran vẫn chưa biết ghi bàn ở U23 châu Á 2026, khi hòa 0-0 với U23 Uzbekistan ở lượt trận thứ 2 bảng C.

Trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình, không có nhiều cơ hội nguy hiểm. U23 Iran kiểm soát bóng vượt trội nhưng chủ yếu là các đường chuyền qua lại.

U23 Iran chia điểm U23 Uzbekitan, bảng C thực sự gay cấn. Ảnh: AFC

Mặc dù vậy, với 2 điểm sau 2 trận, U23 Iran vẫn còn nhiều hy vọng giành vé vào tứ kết.

Ở lượt cuối, nếu thắng U23 Lebanon - đội đã chính thức bị loại - với 2 bàn cách biệt, U23 Iran sẽ giành vé tứ kết mà không cần quan tâm kết quả giữa U23 Hàn Quốc vs U23 Uzbekistan.

Đội hình xuất phát:

U23 Iran: Khalifeh; Iri, Zare, Razzaghinia, Ghandipour, Latififar, Rostami, Hosseinneijad, Mahdavi, Jafari, Moamelehgari.

U23 Uzbekistan: Muratbaev, Khamidov, Rizakulov, Khayrullaev, Bakhromov, Saidnurullaev, Jumayev, Karimov, Saidov, Adbullaev, Ibraimov.

Xếp hạng bảng C sau 2 lượt trận

