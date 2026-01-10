U23 Iran vẫn chưa biết ghi bàn ở U23 châu Á 2026, khi hòa 0-0 với U23 Uzbekistan ở lượt trận thứ 2 bảng C.
Trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình, không có nhiều cơ hội nguy hiểm. U23 Iran kiểm soát bóng vượt trội nhưng chủ yếu là các đường chuyền qua lại.
Mặc dù vậy, với 2 điểm sau 2 trận, U23 Iran vẫn còn nhiều hy vọng giành vé vào tứ kết.
Ở lượt cuối, nếu thắng U23 Lebanon - đội đã chính thức bị loại - với 2 bàn cách biệt, U23 Iran sẽ giành vé tứ kết mà không cần quan tâm kết quả giữa U23 Hàn Quốc vs U23 Uzbekistan.
Đội hình xuất phát:
U23 Iran: Khalifeh; Iri, Zare, Razzaghinia, Ghandipour, Latififar, Rostami, Hosseinneijad, Mahdavi, Jafari, Moamelehgari.
U23 Uzbekistan: Muratbaev, Khamidov, Rizakulov, Khayrullaev, Bakhromov, Saidnurullaev, Jumayev, Karimov, Saidov, Adbullaev, Ibraimov.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Iran vs U23 Uzbekistan:
90'+8
Hết giờ! U23 Iran 0-0 U23 Uzbekistan!
Một trận đấu với chất lượng trung bình. Hiệp hai hầu như không có pha bóng nguy hiểm, trong khi liên tục gián đoạn.
90'+2
Tình huống lộn xộn trước khung thành U23 Uzbekistan, nhưng Muratbaev ôm gọn được bóng.
90'
Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
88'
Trận đấu trôi vào những phút cuối. Trong hiệp 2, các tình huống chăm sóc y tế của hai đội nhiều hơn số cơ hội tấn công nguy hiểm.
83'
Cầu thủ vào thay người Mohammad Askari của U23 Iran phải rời sân bằng cáng.
80'
U23 Iran đẩy đội hình lên cao hơn. Mặc dù vậy, cả hai đối thủ đều bế tắc, chủ yếu chuyền bóng qua lại trong những phút vừa qua.
72'
U23 Iran dàn xếp đá phạt góc, bóng đi cắt ngang khung thành U23 Uzbekistan mà không có ai dứt điểm.
70'
Ghandipour cần chăm sóc y tế. Ngôi sao của U23 Iran khó tiếp tục thi đấu khi phải rời sân bằng cáng.
65'
U23 Iran kiểm soát bóng trội hơn, với hơn 61%. Tuy vậy, đó chủ yếu là các đường chuyền ngang trên sân nhà hoặc ở giữa sân.
58'
U23 Iran có điều chỉnh nhân sự và chiến thuật để tìm kiếm đột biến trong tấn công.
55'
Nguy hiểm! Saidov áp sát khung thành U23 Iran, bóng chạm chân anh đi chệch cột dọc trong gang tấc.
50'
Tốc độ những phút đầu hiệp 2 diễn ra khá chậm.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! U23 Iran 0-0 U23 Uzbekistan!
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45'
Y tế phải vào sân chăm sóc cho Moamelehgari của U23 Iran.
42'
Bóng bay ngang khung thành U23 Iran nhưng không có cầu thủ nào dứt điểm.
36'
Không vào! Rostami thực hiện pha đột phá ngang vòng cấm U23 Uzbekistan trước khi tung cú đá chân phải kỹ thuật, bóng đi chệch cột dọc.
34'
Không vào! Hàng thủ U23 Uzbekistan bị xé toang, Ghandipour trong thế trống trải thực hiện cú đặt lòng ra ngoài.
33'
Hosseinneijad xâm nhập vòng cấm tung cú sút chạm cầu thủ U23 Uzbekistan. Jafari có mặt đá bồi ra ngoài.
31'
Tốc độ trận đấu đang chậm lại. Bóng chủ yếu lăn ở khu giữa sân.
25'
Trận đấu liên tục bị gián đoạn khi cầu thủ hai đội bị đau.
18'
Không vào! U23 Iran phản công nhanh, Ghandipour thoát xuống rồi nhả ngược vừa tầm, Jafari từ tuyến hai băng lên tung cú sút căng chệch khung thành.
14'
Trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao. Cả hai đội đều thể hiện rõ quyết tâm tìm bàn thắng sớm.
8'
Không vào! U23 Uzbekistan dàn xếp tấn công đẹp mắt, Ibraimov xâm nhập vòng cấm tung cú sút góc hẹp rất căng, Khalifeh tập trung cản phá thành công.
5'
Nguy hiểm! Hosseinnejad thực hiện pha sút phạt trực tiếp về góc xa rất nguy hiểm, Khalifeh phản xạ cứu thua cho U23 Uzbekistan.
2'
Cơ hội! Bakhromov từ tuyến sau băng lên tung cú vô lê ở rìa vòng cấm đi chệch khung thành U23 Iran.
1'
Trận đấu bắt đầu.