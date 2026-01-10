Sau trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan (2-1) ở bảng A U23 châu Á 2026, cộng đồng CĐV Thái Lan bày tỏ sự thán phục.

Trên trang Facebook của Siam Sport, nhiều CĐV Thái Lan thể hiện sự tôn trọng, công nhận và thậm chí ngưỡng mộ cách U23 Việt Nam đang trưởng thành.

Màn trình diễn của U23 Việt Nam khiến CĐV Thái Lan thán phục. Ảnh: AFC

Nhiều CĐV Thái Lan cho rằng điều nổi bật nhất ở U23 Việt Nam không nằm ở một cá nhân ngôi sao, mà ở “ADN chiến binh” của cả tập thể. Họ mô tả các cầu thủ Việt Nam là chăm chỉ, quyết tâm, kỷ luật cao và đặc biệt đoàn kết.

Có ý kiến còn khẳng định chính những phẩm chất ấy phản ánh chất lượng con người Việt Nam, và World Cup không còn là giấc mơ xa vời nếu đội quân của HLV Kim Sang Sik tiếp tục đi đúng con đường hiện tại.

Một bình luận khen ngợi: “ADN Việt Nam là chiến binh, chăm chỉ, quyết tâm, kỷ luật cao và đoàn kết. Những thứ này nói lên chất lượng của người Việt.

World Cup không chỉ là một giấc mơ mà nó có thể trở thành hiện thực trong tương lai gần. Hãy theo dõi đội ngũ này của Việt Nam để thấy tôi nói đúng, họ sẽ tham dự World Cup!!!”.

Sự kỷ luật trong lối chơi là điều được nhắc đến nhiều nhất. CĐV Thái Lan thừa nhận rằng xem Việt Nam thi đấu mang lại cảm giác “nghiền” đối thủ từng chút một.

“Xem Việt Nam đá mang cảm giác nghiền đối thủ từng chút một… Kỷ luật tuyệt vời! Kiên trì tuyệt vời”, một người khen ngợi.

Fan khác ngưỡng mộ: “Thật tuyệt. Mạnh mẽ, kỷ luật, khát vọng chiến thắng. Tất cả đã sẵn sàng để tiến tới mục tiêu. Chúc mừng Việt Nam”.

Sau khi thất vọng với trận thua của đội nhà, người hâm mộ Thái Lan thừa nhận thứ bóng đá của U23 Việt Nam không hào nhoáng, nhưng cực kỳ khó chịu, duy trì cự ly đội hình tốt, kiên trì pressing, xem “rất đã”.

Lối chơi và tinh thần U23 Việt Nam nhận được nhiều lời khen. Ảnh: AFC

Có người ví cách U23 Việt Nam chạy, đuổi theo bóng và gây sức ép liên tục giống phong cách của Nhật Bản.

“Luôn chơi, chạy, đuổi theo bóng như Nhật Bản. Pressing đoạt bóng liên tục. Không cho đối thủ nghỉ ngơi. Lối đá mất thể lực, nhưng kết quả là chiến thắng ngọt ngào”.

Một CĐV lấy hình ảnh Khuất Văn Khang và các đồng đội để so sánh với nỗi thất vọng mà Thái Lan thể hiện.

“Chúc mừng U23 Việt Nam! Họ xứng đáng với chiếc vé tứ kết. Đội có sự chuẩn bị về mặt đội hình. Những cầu thủ chăm chỉ và tận tụy. Thái Lan chỉ hơn Việt Nam về danh tiếng cầu thủ đá nước ngoài. Ngoài ra, họ còn là á quân U23 châu Á”.

Từ góc nhìn của CĐV Thái Lan, U23 Việt Nam lúc này không chỉ là đối thủ cạnh tranh trong khu vực, mà là một tập thể đáng nể. Thậm chí, đây là bài học cho “Voi chiến” để cải thiện thành tích trong năm 2026.

