Thầy trò HLV Kim Sang Sik nhận được sự quan tâm, ủng hộ lớn từ truyền thông Hàn Quốc, với rất nhiều khen ngợi, đánh giá sau trận thắng 2-1 U23 Kyrgyzstan.

U23 Kyrgyzstan dù cố gắng thì cũng không thể ngăn U23 Việt Nam cùng đội trưởng Khuất Văn Khang giành chiến thắng. Ảnh: Ted Trần

Tờ Sports Chosun mở đầu: “U23 Việt Nam do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt tiếp tục chơi bùng nổ với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, xếp nhất bảng A – vị trí vững chắc cho 1 suất vé tứ kết giải U23 châu Á 2026.

Sau chiến thắng 2-0 Jordan ngày mở màn, U23 Việt Nam đả bại 2-1 U23 Kyrgyzstan. Với kết quả này, đội của HLV Kim Sang Sik vững vàng ngôi đầu bảng A, với 6 điểm, sẽ gặp U23 Saudi Arabia (3 điểm), đội để thua 2-3 Jordan, ở lượt cuối.

Trong khi chủ nhà Saudi Arabia buộc phải thắng để có vé đi tiếp – cạnh tranh suất đi tiếp với Jordan (gặp Kyrgyzstan), Việt Nam chỉ cần hòa là lấy vé tứ kết U23 châu Âu, với tư cách nhất bảng.

Trường hợp, U23 Việt Nam để thua lượt cuối, Jordan thắng Kyrgyzstan, cả 3 đội sẽ có cùng 6 điểm, khi ấy sẽ dựa trên tiêu chí xét của giải đấu: điểm, hiệu số đối đầu giữa các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng thua toàn bảng, số bàn thắng toàn bảng”.

Chosun đánh giá về màn trình diễn của các học trò HLV Kim Sang Sik: “U23 Việt Nam thể hiện sức mạnh trong các tình huống cố định trước Kyrgyzstan. Cả 2 bàn thắng đội có được đều nhờ đó.

Trong khi U23 Việt Nam cho thấy những phản ứng nhanh nhạy thì đối thủ khá chậm chạp, xử lý thiếu khôn ngoan dẫn đến bị quả phạt đền”.

Các chàng trai áo đỏ ở rất gần tấm vé tứ kết U23 châu Á. Ảnh: Ted Trần

SPOTV News vui cùng chiến thắng của thầy trò Kim Sang Sik: “U23 Việt Nam tiếp tục đà tiến mạnh mẽ, đánh bại Kyrgyzstan 2-1, có trận thắng thứ 2 liên tiếp tại U23 châu Á, nắm lợi thế lớn trước 2 đối thủ Jordan và Saudi Arabia để tiến vào tứ kết. Một kết quả hòa ở lượt cuối đủ để đội của thầy Kim lấy vé đi tiếp với vị trí nhất bảng.

Mặc dù thắng 2 trận liên tiếp, mở toang cửa tứ kết U23 châu Á, HLV Kim Sang Sik vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nói lời cám ơn các cầu thủ của mình vì tinh thần chiến đấu và sự kiên trì để thắng được Kyrgyzstan”.

Osem chỉ ra những yếu tố then chốt giúp U23 Việt Nam gặt kết quả ấn tượng: “U23 Việt Nam do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt, một lần nữa chứng tỏ được giá trị của mình với chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng bảng U23 châu Á.

Về mặt lý thuyết, Việt Nam chưa chính thức, nhưng với đà tiến mạnh mẽ này, đội xem như cầm chắc có mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất.

Chìa khóa chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan của U23 Việt Nam chính là các tình huống cố định. Đội giành 6 điểm tuyệt đối nhờ khả năng kiểm soát cuộc chơi tốt, cách tiếp cận trận đấu đầy khôn ngoan của HLV Kim Sang Sik. Thay vì lo tập trung kiểm soát bóng, hay tấn công liều lĩnh, ông lựa chọn một cách linh động và tận dụng triệt để các tình huống cố định”.

