Phút 19 trong trận U23 Việt Nam đối đầu U23 Kyrgyzstan, xuất phát từ pha đá phạt góc của đội bóng áo đỏ, Lê Phát với sự nhanh nhẹn tranh chấp trong vòng cấm và bị Mirzalimi Uulu phạm lỗi. Trọng tài lập tức thổi phạt đền cho U23 Việt Nam. Đội trưởng Khuất Văn Khang dễ dàng chiến thắng thủ môn Nurlanbekov mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng của Khuất Văn Khang có công không nhỏ của Lê Phát - "em út" của U23 Việt Nam. Tiền đạo 18 tuổi là cái tên gây bất ngờ lớn với giới chuyên môn và người hâm mộ khi có trận thứ 2 liên tiếp đá chính, trong đó đá trọn vẹn 90 phút ở trận gặp U23 Jordan, đá hơn 70 phút ở trận gặp U23 Kyrgyzstan.

Lê Phát còn rất trẻ nhưng thi đấu chững chạc. Ảnh: Ted Trần

Đáng chú ý, Lê Phát chính là người bị loại khi HLV Kim Sang Sik chốt danh sách 23 cầu thủ với AFC, tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc thay đổi quyết định vào phút chót khi Vĩ Hào chấn thương.

Những tưởng Lê Phát khó cạnh tranh vị trí ở U23 Việt Nam nhưng anh lại đá chính ở cả hai trận gặp U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Trong hai trận này, chân sút 18 tuổi để lại dấu ấn với lối chơi tự tin và có những cơ hội rất rõ ràng.

Đó là tình huống ở phút 49 trận U23 Việt Nam đối đầu U23 Kyrgyzstan, Lê Phát có cơ hội ngon ăn trong vòng cấm nhưng anh dứt điểm đúng vào vị trí của thủ môn đối phương. Phút 55, Lê Phát vừa có cơ hội đáng kể trong vòng cấm nhưng anh dứt điểm đúng vào vị trí của thủ môn đối phương.

Dù chưa có được bàn thắng cho riêng mình nhưng Lê Phát cho thấy sự trưởng thành sau từng trận đấu. Với những gì thể hiện ở hai trận vừa qua, tiền đạo sinh năm sinh năm 2007 sẽ còn tiến xa.

Lê Phát (2) cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng ở trận gặp U23 Kyrgyzstan. Ảnh: Ted Trần

Tiền đạo Nguyễn Lê Phát sinh năm 2007 tại Lâm Đồng. Anh trưởng thành từ trung tâm đào tạo PVF và từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia từ U17, U19 đến U23. Chàng trai này từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U21 Quốc gia 2025, giải đấu mà tiền đạo trẻ góp công lớn giúp PVF lên ngôi vô địch.

Sau khi đầu quân cho Ninh Bình, Lê Phát thường xuyên được đá chính ở V-League cũng như Cúp Quốc gia. Điểm mạnh của anh là di chuyển rộng, gây áp lực, kéo giãn hàng thủ đối phương và tạo khoảng trống cho đồng đội. Đây là cách chơi mà HLV Kim Sang Sik đang rất cần để cùng U23 Việt Nam tiến sâu tại VCK U23 châu Á 2026.

