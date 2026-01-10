Trên sân Al-Shabab Club ở Riyadh, U23 Hàn Quốc nhập cuộc tự tin nhưng bị dội gáo nước lạnh với bàn thua trong tình huống U23 Lebanon dàn xếp ném biên.
Trong bối cảnh gặp khó khăn về việc triển khai bóng, dù kiểm soát bóng vượt trội, U23 Hàn Quốc tìm được bàn gỡ từ pha dàn xếp phạt góc.
Đầu hiệp 2, kịch bản diễn ra tương tự. U23 Hàn Quốc có cơ hội trước nhưng chính U23 Lebanon mới là những người dẫn bàn.
Một lần nữa U23 Hàn Quốc phải nhờ đến tình huống cố định để tìm kiếm bàn gỡ hòa 2-2.
Lúc này thế trận đã khác. Các tình huống tấn công biên giúp U23 Hàn Quốc liên tiếp ghi thêm 2 bàn thắng nữa, để rộng cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.
Ghi bàn:
U23 Lebanon: Shahin 13', El Fadl 48'.
U23 Hàn Quốc: Lee Hyun Yong 20', Jeong Jae Sang 56', Kang Seong Jin 71'.
Đội hình xuất phát:
U23 Lebanon: Maassry; Kaddour, Smaira, Farhat, Safwan, Ghamlouch, Zbib, Shahin, El Fadl, Kassas.
U23 Hàn Quốc: Hong Seong Min, Lee Chanouk, Lee Hyun Yong, Shin Min Ha, Jung Seung Bae, Kang Seong Jin, Kim Han Seo, Lee Geonhee, Shin Minha, Jung Jihun, Kim Tae Won.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc:
90'+5
Hết giờ! U23 Lebanon 2-4 U23 Hàn Quốc!
Bùng nổ với những pha tấn công biên và các pha cố định, U23 Hàn Quốc ngược dòng giành 3 điểm.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
89'
Thêm một pha xuống sát biên ngang của U23 Hàn Quốc và tạt ngang, lần này Maassry phản xạ giải nguy kịp thời.
86'
Cầu thủ U23 Hàn Quốc dứt điểm từ giữa sân khi nhận thấy khung thành trống, nhưng thủ môn Maassry kịp lùi về bắt bóng.
82'
Những phút vừa qua, trận đấu diễn ra hoàn toàn là thế trận một chiều. U23 Hàn Quốc vượt trội về mọi mặt. Bae Hyun Seo vừa tung ra pha dứt điểm nhưng không thành công.
76'
Bàn thắng! 4-2 cho U23 Hàn Quốc! Trong pha phối hợp bên cánh phải, Lee Geon Hee thoát xuống sát biên ngang và thực hiện đường căng ngang, một đồng đội bỏ bóng để Kim Tea Won thoải mái dứt điểm đánh bại Maassry.
71'
Bàn thắng! U23 Hàn Quốc dẫn 3-2! Kim Do Hyun thoát xuống sát biên ngang rồi thực hiện đường chuyền ngược trở lại, Kang Seong Jin nghiêng người vô lê nhanh ghi bàn thứ 3 cho đội nhà.
70'
Sau quả tạt từ cánh trái, Kim Tae Won bật cao đánh đầu trong tư thế với đưa bóng đi vọt xà ngang.
62'
Thế trận diễn ra giống như hiệp 1, U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng, trong khi U23 Lebanon chủ động phòng ngự số đông.
56'
Bàn thắng! U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2! Trong tình huống phạt góc, Kang Seong Jin tung cú sút trở thành pha kiến tạo, để Jeong Jae Sang đánh đầu nối cận thành.
54'
U23 Lebanon thi đấu rất tự tin. Ngược lại, U23 Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc triển khai bóng.
48'
Bàn thắng! U23 Lebanon dẫn 2-1! Sau sai lầm của các cầu thủ U23 Hàn Quốc, Fouani chuyền bóng nhang, Ali El Fadl không chế rồi tung cú sút ở rìa vòng cấm khuất phục thủ thành Hong Seong Min.
47'
U23 Hàn Quốc triển khai tấn công rất nhanh, Jung Seung Bae tung cú sút một chạm đi trúng hậu vệ áo trắng.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+2
Hiệp 1 kết thúc.
45'
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
40'
Bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân U23 Lebanon. Dù vậy, Hàn Quốc thiếu sự chính xác trong các pha bóng cuối cùng.
38'
Trong tình huống phạt góc, Jung Seung Bae đón bóng bật ra thực hiện cú vô lê chân phải đi thẳng vào vị trí của thủ môn Maassry.
28'
Hàn Quốc thể hiện sự vượt trội khi kiểm soát bóng gần 65%. U23 Lebanon kéo cả đội hình về sân nhà.
22'
Kang Seong Jin thực hiện cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm đi quá thiếu chính xác.
20'
Bàn thắng! U23 Hàn Quốc gỡ hòa 1-1! Trong pha phối hợp đá phạt góc, đội trưởng Lee Hyun Yong băng vào vòng 5m50 đánh đầu đập đất hạ gục Maassry.
19'
Không vào! Lee Geonhee thực hiện cú sút xa rất căng, thủ môn Maassry xuất sắc bay người đẩy bóng đi chệch cột dọc.
16'
Cú đá của Shahin quá nhẹ, đưa bóng đi thẳng vào vị trí thủ môn U23 Hàn Quốc.
13'
Bàn thắng! U23 Lebanon dẫn 1-0! Trong pha dàn xếp ném biên, Mohammad Safwan xuống sát biên ngang rồi thực hiện cú tạt ngang, Leonardo Shahin hãm ngực trước khi nhẹ nhàng dứt điểm hạ thủ môn Hong Seong Min.
9'
Không vào! Trong pha phạt góc, hậu vệ Lee Chanouk nhanh chân tung cú vô lê cận thành đi ra ngoài.
8'
U23 Hàn Quốc đẩy nhanh tốc độ, Kim Han Seo tung cú sút từ ngoài vòng cấm chạm chân hậu vệ U23 Lebanon ra ngoài.
3'
Trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao. U23 Lebanon không ngại chơi tấn công trước U23 Hàn Quốc.
1'
Trận đấu bắt đầu.