Trên sân Al-Shabab Club ở Riyadh, U23 Hàn Quốc nhập cuộc tự tin nhưng bị dội gáo nước lạnh với bàn thua trong tình huống U23 Lebanon dàn xếp ném biên.

Trong bối cảnh gặp khó khăn về việc triển khai bóng, dù kiểm soát bóng vượt trội, U23 Hàn Quốc tìm được bàn gỡ từ pha dàn xếp phạt góc.

U23 Hàn Quốc ngược dòng giành 3 điểm. Ảnh: AFC

Đầu hiệp 2, kịch bản diễn ra tương tự. U23 Hàn Quốc có cơ hội trước nhưng chính U23 Lebanon mới là những người dẫn bàn.

Một lần nữa U23 Hàn Quốc phải nhờ đến tình huống cố định để tìm kiếm bàn gỡ hòa 2-2.

Lúc này thế trận đã khác. Các tình huống tấn công biên giúp U23 Hàn Quốc liên tiếp ghi thêm 2 bàn thắng nữa, để rộng cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Ghi bàn:

U23 Lebanon: Shahin 13', El Fadl 48'.

U23 Hàn Quốc: Lee Hyun Yong 20', Jeong Jae Sang 56', Kang Seong Jin 71'.

Đội hình xuất phát:

U23 Lebanon: Maassry; Kaddour, Smaira, Farhat, Safwan, Ghamlouch, Zbib, Shahin, El Fadl, Kassas.

U23 Hàn Quốc: Hong Seong Min, Lee Chanouk, Lee Hyun Yong, Shin Min Ha, Jung Seung Bae, Kang Seong Jin, Kim Han Seo, Lee Geonhee, Shin Minha, Jung Jihun, Kim Tae Won.

Xếp hạng bảng C trước lượt trận thứ hai

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc: