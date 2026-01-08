Highlights U23 Thái Lan 1-2 U23 Australia

Tham vọng vào tứ kết U23 châu Á 2026 của U23 Thái Lan vừa bị dội một gáo nước lạnh, trong trận mở màn với đối thủ U23 Australia.

Các cầu thủ trẻ Thái Lan ghi bàn mở tỷ số từ phút thứ 8. Chỉ 1 phút sau, hậu vệ Phon-Ek Maneekorn có pha phạm lỗi nguy hiểm với đối thủ.

Ban đầu, trọng tài rút thẻ vàng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, Maneekorn bị truất quyền thi đấu.

Chiếc thẻ đỏ khiến U23 Thái Lan sụp đổ. Ảnh: AFC

U23 Australia tận dụng ưu thế hơn người để ghi liền 2 bàn thắng – 1 trong số đó đến từ chấm phạt đền.

Ngày 11/1, U23 Thái Lan có trận gặp đối thủ mạnh U23 Iraq. Trong trường hợp thất bại, “Voi chiến” có nguy cơ bị loại sớm.

Ghi bàn:

U23 Thái Lan: Boonlha 8'.

U23 Australia: Alagich 29'/phạt đền, Macallister 30'.

Thẻ đỏ: Maneekorn 12'.

Đội hình xuất phát:

U23 Thái Lan: Chommaphat Boonloet, Noiwong, James, Maneekorn, Sienkrthok, Inaram, Phochai, Sanron, Buakhai, Boonlha, Saelao.

U23 Australia: S. Hall; A. Simmons, J. Rawlins, G. Bovalina, N. Paull; J. Valadon, A. Hammond, Y. Dukuly, E. Alagich, Jovanovic, Macallister.

