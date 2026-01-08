Highlights U23 Thái Lan 1-2 U23 Australia
Tham vọng vào tứ kết U23 châu Á 2026 của U23 Thái Lan vừa bị dội một gáo nước lạnh, trong trận mở màn với đối thủ U23 Australia.
Các cầu thủ trẻ Thái Lan ghi bàn mở tỷ số từ phút thứ 8. Chỉ 1 phút sau, hậu vệ Phon-Ek Maneekorn có pha phạm lỗi nguy hiểm với đối thủ.
Ban đầu, trọng tài rút thẻ vàng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, Maneekorn bị truất quyền thi đấu.
U23 Australia tận dụng ưu thế hơn người để ghi liền 2 bàn thắng – 1 trong số đó đến từ chấm phạt đền.
Ngày 11/1, U23 Thái Lan có trận gặp đối thủ mạnh U23 Iraq. Trong trường hợp thất bại, “Voi chiến” có nguy cơ bị loại sớm.
Ghi bàn:
U23 Thái Lan: Boonlha 8'.
U23 Australia: Alagich 29'/phạt đền, Macallister 30'.
Thẻ đỏ: Maneekorn 12'.
Đội hình xuất phát:
U23 Thái Lan: Chommaphat Boonloet, Noiwong, James, Maneekorn, Sienkrthok, Inaram, Phochai, Sanron, Buakhai, Boonlha, Saelao.
U23 Australia: S. Hall; A. Simmons, J. Rawlins, G. Bovalina, N. Paull; J. Valadon, A. Hammond, Y. Dukuly, E. Alagich, Jovanovic, Macallister.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Thái Lan vs U23 Australia:
90'+6
Hết giờ! U23 Thái Lan 1-2 U23 Australia!
Không tạo được dấu ấn nào trong hiệp 2, “Voi chiến” trắng tay trong ngày ra quân U23 châu Á 2026.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90'
Trận đấu đi vào phút chính thức cuối cùng, nhưng U23 Thái Lan hầu như không thể tấn công.
86'
U23 Thái Lan điều chỉnh nhân sự hàng công, với hy vọng có được khác biệt những phút cuối.
81'
Macallister nỗ lực dứt điểm cận thành bằng chân không thuận, hậu vệ U23 Thái Lan kịp can thiệp để thủ môn nhà bắt gọn bóng.
78'
Pha treo bóng sâu vào vòng cấm U23 Australia, nhưng không có chiếc áo đỏ nào kịp dứt điểm. U23 Thái Lan đang bắt đầu dồn lên để tìm bàn gỡ.
70'
Không vào! Hammond tiếp bóng rồi xoay người dứt điểm rất kỹ thuật về góc xa, Chommaphat xuất sắc bay người cản phá.
U23 Australia đang tìm kiếm thêm bàn thắng để đảm bảo chiến thắng.
67'
Nguy hiểm! Macallister thực hiện cú đá má trong rất kỹ thuật, bóng chạm đầu hậu vệ U23 Thái Lan ra ngoài.
59'
Thiangkham dứt điểm nhưng chưa khó với thủ môn Steven Hall.
55'
U23 Australia không vội vàng, chủ động giảm nhịp độ. Các cầu thủ áo đỏ khó khăn trong việc tấn công.
48'
U23 Australia có pha tấn công tốt, nhưng đường chuyền cuối lại bẻ lưng đồng đội.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+5
Hiệp 1 kết thúc! U23 Thái Lan 1-2 U23 Australia!
Ghi bàn mở tỷ số, nhưng tấm thẻ đỏ ngay sau đó khiến U23 Thái Lan để U23 Australia dẫn ngược.
45'+1
Cơ hội! Ethan Alagich tung cú sút chính diện rất căng, một lần nữa Chommaphat trổ tài ngăn cản bàn thua cho U23 Thái Lan.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
41'
Không vào! U23 Thái Lan phản công tuyệt hay, Thanawut Phochai căng ngang về cột hai, nhưng Chawanwit Saelao lao vào dứt điểm ra ngoài từ khoảng cách 3 mét.
35'
Không vào! Hàng thủ U23 Thái Lan bị xé toang, Jovanovic băng xuống đặt lòng trong thế đối mặt nhưng Chommaphat xuất sắc khép góc cứu thua.
33'
Không vào! Hammond đột phá kỹ thuật trong vòng cấm và thực hiện pha kiến tạo, nhưng Jovanovic dứt điểm trong tư thế với đi chệch cột dọc U23 Thái Lan.
30'
Bàn thắng! U23 Australia vươn lên dẫn 2-1! U23 Thái Lan mất bóng giữa sân, các cầu thủ áo vàng triển khai phản công, Mathias Macallister cứa lòng chân phải ngoạn mục tung lưới.
29'
Bàn thắng! U23 Australia gỡ hòa 1-1! Ethan Alagich thực hiện cú đá 11 mét chính xác, khuất phục hoàn toàn thủ môn Chommaphat.
27'
Phạt đền cho U23 Australia! Trọng tài xác định Pichitchai Sienkrathok phạm lỗi, thổi phạt đền.
22'
Nguy hiểm! Tiếp tục là Macallister với cú sút xa, bóng đi căng và bị che khuất tầm nhìn, cũng như chói nắng, Chommaphat vẫn kịp đẩy bóng cứu thua.
18'
Cơ hội! Macallister có khoảng trống và thực hiện cú sút từ ngoài vòng cấm, thủ môn Chommaphat bay người cản phá thành công.
16'
Với lợi thế hơn người, U23 Australia đang chủ động đẩy đội hình lên cao.
12'
Thẻ đỏ! Trọng tài xóa thẻ vàng, rút thẻ đỏ trực tiếp cho Phon-Ek Maneekorn. U23 Thái Lan chỉ còn 10 người.
9'
Phon-Ek Maneekorn nhận thẻ vàng.
Tuy vậy, VAR vào cuộc sau tình huống vào bóng bằng gầm giày nguy hiểm của cầu thủ U23 Thái Lan. Trọng tài xem lại băng ghi hình.
8'
Bàn thắng! U23 Thái Lan dẫn 1-0! Tình huống lộn xộn sau pha phạt góc, Sittha Boonlha tung cú sút chân phải chạm chân hậu vệ U23 Australia đổi hướng đi thẳng vào khung thành.
7'
U23 Thái Lan đáp trả với tình huống căng ngang từ cánh phải, buộc hậu vệ U23 Australia phải phá bóng ra biên ngang.
5'
Dukuly căng ngang nguy hiểm nhưng thủ môn U23 Thái Lan phán đoán chính xác đổ người bắt gọn bóng.
1'
Trận đấu bắt đầu.