Một chiến thắng rất hay

Chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân VCK U23 châu Á có thể chưa phải kết quả gây choáng ngợp về mặt tỷ số, nhưng xét trên khía cạnh chuyên môn, đây là trận đấu hay nhất của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Thậm chí, nếu đặt lên bàn cân, màn trình diễn này còn thuyết phục hơn cả cú lội ngược dòng ở chung kết SEA Games 33, nơi dấu ấn tinh thần và cảm xúc lấn át nhiều hơn yếu tố chiến thuật.

Khác với màn ngược dòng trước chủ nhà Thái Lan, nơi U23 Việt Nam thắng bằng ý chí và bản lĩnh trong nghịch cảnh, chiến thắng trước U23 Jordan là thắng lợi đến từ khả năng kiểm soát trận đấu.

U23 Việt Nam có trận đấu hay nhất dưới thời HLV Kim Sang Sik

Các học trò của HLV Kim Sang Sik kiểm soát được tốc độ chơi, biết khi nào cần đẩy cao nhịp độ pressing, khi nào cần hạ thấp đội hình để bảo toàn lợi thế, cự ly đội hình hợp lý, bọc lót tốt… Đó là thứ bóng đá điềm tĩnh, chững chạc, mang dáng dấp của một tập thể trưởng thành.

Ngay cả khi nhường sân cho đối thủ chơi bóng, U23 Việt Nam cũng thi đấu đầy tỉnh táo không rối loạn. Đó là lý do chiến thắng này được xem là “hay” – hay vì cách thắng, chứ không chỉ vì kết quả.

Nhưng sẽ hay hơn...

Dù vậy, nếu nhìn kỹ từng thời điểm và chi tiết cụ thể, U23 Việt Nam vẫn còn những điều khiến HLV Kim Sang Sik và cả những người khó tính chưa thể hài lòng tuyệt đối.

Vẫn có những khoảnh khắc xử lý thiếu an toàn, đặc biệt ở giai đoạn đầu trận. Tình huống Nhật Minh để mất bóng khá dễ ở phút thứ 3 là ví dụ điển hình. Nếu U23 Jordan tận dụng tốt hơn, cục diện trận đấu hoàn toàn có thể rẽ sang hướng khác.

Nhưng chiến thắng sẽ hoàn hảo hơn, nếu như ít sạn

Khả năng dứt điểm cũng là điểm cần tiếp tục cải thiện. Dù độ chính xác đã tốt hơn, nhiều cú sút đưa bóng trúng khung thành, nhưng độ hiểm hóc vẫn chưa thực sự cao. Ngay cả trong những tình huống trống trải, ít chịu áp lực, các pha dứt điểm vẫn thiếu sự lạnh lùng cần thiết để “kết liễu” đối thủ sớm hơn.

Bên cạnh đó, việc hạn chế những pha phạm lỗi quyết liệt quá mức cũng là điều U23 Việt Nam cần chú ý. Những tấm thẻ vàng không cần thiết có thể trở thành gánh nặng ở các trận đấu tiếp theo, đặc biệt khi mật độ thi đấu dày và đối thủ ngày càng mạnh hơn.

U23 Việt Nam đã có một trận đấu rất hay. Nhưng nếu giảm bớt sai số trong xử lý, sắc sảo hơn ở khâu dứt điểm và giữ được cái đầu lạnh xuyên suốt 90 phút, đội bóng của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể chơi hay hơn nữa, không chỉ để thắng một trận, mà để tiến xa tại VCK U23 châu Á.

