"HLV Kim Sang Sik dặn dò chúng tôi phải chơi bóng thật nhanh và luôn hướng về phía trước", tiền vệ Thái Sơn tiết lộ về cách đá của U23 Việt Nam trước đối thủ U23 Kyrgyzstan, lượt thứ 2 bảng A, VCK U23 châu Á 2026.

Trước trận đấu này, U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi thắng U23 Jordan 2-0, trong khi U23 Kyrgyzstan thúc thủ 0-1 khi đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Thái Sơn cùng các đồng đội rất tự tin. Ảnh: Ted Trần

Thái Sơn tự tin cho biết: "Tinh thần U23 Việt Nam đang rất vui sau chiến thắng trước U23 Jordan ở trận mở màn. Chúng tôi coi đó là động lực để hướng đến các trận tiếp theo. Với U23 Kyrgyzstan, mục tiêu không gì khác là tạo nên một trận đấu hay và giành trọn 3 điểm, qua đó sở hữu tấm vé vào tứ kết".

"Với bản thân, tôi chưa hài lòng lắm với màn trình diễn của mình khi có một số tình huống còn chủ quan. Tôi cố gắng cải thiện ở các trận đấu tới", cầu thủ CLB Thanh Hóa nói thêm.

Đánh giá về VCK U23 châu Á 2026, Thái Sơn khẳng định các đối thủ đều rất mạnh, khác hẳn những đội mà U23 Việt Nam đối đầu ở giải vô địch U23 Đông Nam Á hay SEA Games 33. Chính vì vậy anh cùng các đồng đội phải thi đấu với hơn 100%, thậm chí 150% khả năng.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan lăn bóng vào lúc 21h ngày 9/1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn