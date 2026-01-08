Tối 7/1, U23 Thái Lan có buổi tập quan trọng cuối cùng trước trận ra quân U23 châu Á 2026, trên sân tập của Al Nassr – CLB mà Cristiano Ronaldo đang thi đấu.

HLV Thawatchai tuyên bố vào tứ kết U23 châu Á 2026. Ảnh: FAT

Buổi tập kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, được HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đánh giá là rất quan trọng.

U23 Thái Lan tập trung hoàn thiện các chi tiết chiến thuật, đồng thời rèn các tình huống cố định ở cả tấn công lẫn phòng ngự, nhằm tăng tính chắc chắn trước khi bước vào thi đấu chính thức.

“So với các giải đấu trước, chúng tôi có thể cần điều chỉnh một số cầu thủ”, HLV Thawatchai phát biểu.

“Nhiều gương mặt đã tham gia các trại huấn luyện cùng chúng tôi trong vài tháng. Trước giải đấu này, chúng tôi có các đợt huấn luyện liên tục để chuẩn bị cho từng giải đấu, như SEA Games vừa qua và hiện là U23 châu Á”.

Ông Thawatchai tự tin về chất lượng đội hình mang đến Saudi Arabia, bất chấp việc một số CLB Thai League không nhả người.

“Các cầu thủ đã tập luyện cùng chúng tôi, và tất cả đều thích nghi tốt với việc xoay vòng cầu thủ. Nhiều gương mặt mới được triệu tập là vì họ sở hữu tiềm năng vượt trội”.

Khởi đầu của U23 Việt Nam tại U23 châu Á, khi thắng ấn tượng U23 Jordan, đã tiếp động lực đáng kể cho các cầu thủ trẻ Thái Lan.

Từ đó, U23 Thái Lan đặt mục tiêu thắng U23 Australia trong trận mở màn bảng D, diễn ra chiều nay (18h30 ngày 8/1). Xa hơn là chiếc vé tứ kết U23 châu Á.

U23 Thái Lan tự tin trước trận ra quân. Ảnh: FAT

“Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là lọt vào tứ kết”, ông Thawatchai tự tin. “Dù đối đầu với Australia, Iraq hay Trung Quốc, chúng tôi đều phải tập trung tối đa để đạt được mục tiêu đó”.

Về phần mình, trung vệ Wichan Inaram, người trẻ nhất U23 Thái Lan, cũng rất lạc quan: “Hiện tại toàn đội rất tự tin, dù phải đối mặt với không ít kỳ vọng.

Chúng tôi cần đặc biệt cẩn trọng với các tình huống bóng bổng, bởi U23 Australia là đội có thể hình vượt trội và khả năng phản công rất nhanh. Trận ra quân có thể mang lại cảm giác hồi hộp và áp lực vì đây là một giải đấu lớn”.

Trung vệ 18 tuổi cho biết, trước tiên U23 Thái Lan cần giữ sạch lưới, từ đó hướng đến 3 điểm trong trận mở màn.

