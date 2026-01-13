Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn

Lượt cuối bảng C U23 châu Á 2026 diễn ra đầy bất ngờ, trong đó U23 Uzbekistan có chiến thắng 2-0 trước U23 Hàn Quốc.

Hiệp 1 diễn ra với tốc độ trung bình, nhiều thời điểm bóng lăn chậm giữa sân và không có pha dứt điểm chính xác nào từ hai đội.

Ngay sau giờ nghỉ, sai lầm trong phòng ngự của U23 Hàn Quốc giúp hậu vệ Karimov ghi siêu phẩm cho U23 Uzbekistan.

U23 Uzbekistan chiến thắng nhờ hai khoảnh khắc trong hiệp 2. Ảnh: AFC

Chưa dừng lại, giữa hiệp hai, cầu thủ vào thay người Saidnurullaev cũng ghi bàn từ cú “nã đại bác” ấn tượng.

U23 Uzbekistan thắng 2-0 để đứng đầu bảng C. U23 Hàn Quốc dù có trận đấu thất vọng cũng giành vé tứ kết U23 châu Á, khi đối thủ U23 Iran để thua U23 Lebanon.

Ghi bàn: Karimov 48', Saidnurullaev 70'.

Đội hình xuất phát:

U23 Uzbekistan (4-4-1-1): S. Muratbaev; B. Karimov, G. Rizakulov, D. Abdullaev, S. Khamidov; A. Jumayev, R. Khayrullaev, S. Bakhromov, N. Ibraimov; M. Reimov; A. Khaydarov.

U23 Hàn Quốc (4-4-2): Hong Seong-Min; Lee Geon-Hee, Lee Hyun-Yong, Shin Min-Ha, Bae Hyun-Seo; Kang Seong-Jin, Kim Dong-Jin, Kim Han-Seo, Kim Do-Hyun; Kim Tae-Won, Jeong Jae-Sang.

Xếp hạng chung cuộc bảng C

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc: