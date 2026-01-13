Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
Lượt cuối bảng C U23 châu Á 2026 diễn ra đầy bất ngờ, trong đó U23 Uzbekistan có chiến thắng 2-0 trước U23 Hàn Quốc.
Hiệp 1 diễn ra với tốc độ trung bình, nhiều thời điểm bóng lăn chậm giữa sân và không có pha dứt điểm chính xác nào từ hai đội.
Ngay sau giờ nghỉ, sai lầm trong phòng ngự của U23 Hàn Quốc giúp hậu vệ Karimov ghi siêu phẩm cho U23 Uzbekistan.
Chưa dừng lại, giữa hiệp hai, cầu thủ vào thay người Saidnurullaev cũng ghi bàn từ cú “nã đại bác” ấn tượng.
U23 Uzbekistan thắng 2-0 để đứng đầu bảng C. U23 Hàn Quốc dù có trận đấu thất vọng cũng giành vé tứ kết U23 châu Á, khi đối thủ U23 Iran để thua U23 Lebanon.
Ghi bàn: Karimov 48', Saidnurullaev 70'.
Đội hình xuất phát:
U23 Uzbekistan (4-4-1-1): S. Muratbaev; B. Karimov, G. Rizakulov, D. Abdullaev, S. Khamidov; A. Jumayev, R. Khayrullaev, S. Bakhromov, N. Ibraimov; M. Reimov; A. Khaydarov.
U23 Hàn Quốc (4-4-2): Hong Seong-Min; Lee Geon-Hee, Lee Hyun-Yong, Shin Min-Ha, Bae Hyun-Seo; Kang Seong-Jin, Kim Dong-Jin, Kim Han-Seo, Kim Do-Hyun; Kim Tae-Won, Jeong Jae-Sang.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc:
90'+7
Hết giờ! U23 Uzbekistan 2-0 U23 Hàn Quốc!
Hai siêu phẩm sau giờ nghỉ giúp U23 Uzbekistan giành chiến thắng, đứng đầu bảng C và giành vé vào tứ kết. U23 Hàn Quốc cũng đi tiếp sau khi U23 Iran bất ngờ thua U23 Lebanon.
90'
Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
84'
Không vào! Cơ hội tốt nhất cho U23 Hàn Quốc, thủ môn Muratbaev cản phá sai lầm từ pha căng ngang tầm thấp, để Jung Seung-Bae thoải mái dứt điểm nhưng bóng tìm đến vị trí hậu vệ U23 Uzbekistan.
80'
Trận đấu bước vào 10 phút chính thức cuối cùng, U23 Hàn Quốc vẫn bế tắc.
Dù vậy, nếu tỷ số hai trận bảng C giữ nguyên, U23 Hàn Quốc sẽ theo bước U23 Uzbekistan vào tứ kết.
73'
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng cho U23 Uzbekistan.
70'
Bàn thắng! 2-0 cho Uzbekistan! Trong pha tấn công biên trái, bóng được căng ngang vào vòng cấm, Saidov nhả lại để Saidumarkhon Saidnurullaev tung cú sút chân trái chạm xà ngang rồi nằm gọn trong lưới.
63'
Ở trận đấu cùng giờ, U23 Lebanon bất ngờ dẫn trước U23 Iran với bàn thắng của Leonardo Shahin từ chấm phạt đền.
60'
U23 Hàn Quốc đưa ra những thay đổi khác và đẩy đội hình lên cao để tấn công. Kim Tae-Won có pha dứt điểm không qua được hậu vệ U23 Uzbekistan.
56'
Không vào! U23 Hàn Quốc sai lầm, Saidov có mặt trong vòng cấm thực hiện 2 cú sút liên tiếp đều bị cản. Jumayev băng lên tung cú vô lê nhưng thủ môn Hong Seong-Min phả xạ cứu thua xuất thần.
Bảng xếp hạng tạm thời
Kịch bản bảng C khi U23 Uzbekistan ghi bàn.
48'
Bàn thắng! U23 Uzbekistan dẫn 1-0! Ibraimov đột phá vào vòng cấm, hậu vệ U23 Hàn Quốc phá bóng lên như pha kiến tạo, để hậu vệ phải Behruzjon Karimov từ tuyến sau băng lên tung cú sút rất căng hướng về cột gần thành bàn.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
19h32
U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc đều có sự điều chỉnh nhân sự để bước vào hiệp 2.
Thống kê
45'+2
Hiệp 1 kết thúc! U23 Uzbekistan 0-0 U23 Hàn Quốc!
45 phút đầu diễn ra với thế trận tẻ nhạt, hầu như không có pha tấn công rõ nét nào, ngoại trừ cú phạt góc chạm xà ngang.
45'
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. Một trong những hiệp đấu tẻ nhạt nhất U23 châu Á 2026.
44'
Xà ngang! Trong tình huống phạt góc của U23 Uzbekistan, Jumayev thực hiện cú đá xoáy rất kỹ thuật, bóng rơi thẳng vào xà ngang khung thành U23 Hàn Quốc.
38'
Trong tình huống phạt góc của U23 Uzbekistan, bóng bật ra và Khamidov tung cú vô lê từ ngoài vòng cấm đi quá thiếu chính xác. Một pha dừng bóng lại sẽ hiệu quả hơn.
34'
Các cầu thủ U23 Hàn Quốc chủ động đẩy đội hình lên cao, tiếp tục duy trì kiểm soát bóng. Tuy vậy, tốc độ trận đấu chưa có cải thiện và các thủ môn vẫn rất nhàn rỗi.
28
U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng 61,1% trong 27 phút đầu tiên. Mặc dù vậy, bóng hầu như chỉ lăn ở giữa sân.
22'
U23 Uzbekistan không hề vội. Trong bối cảnh U23 Iran chưa ghi bàn, nhà vô địch U23 châu Á 2018 chọn thi đấu cầm chừng.
18'
Trong pha phạt góc, Bakhromov của U23 Uzbekistan dứt điểm không chính xác.
14'
Sau cú sút đầu tiên của U23 Hàn Quốc, tốc độ trận đấu giảm hoàn toàn. Cầu thủ hai đội như đi bộ trên sân, hầu như không có tình huống tấn công nào.
6'
Nguy hiểm! Trong pha phạt góc, Lee Hyun-Yong nhả bóng vừa tầm để Bae Hyun-Seo tung cú sút khoảng cách 7 mét đi vọt xà ngang.
4'
Tốc độ trận đấu diễn ra khá cao, dù cái nắng rất gắt. U23 Hàn Quốc không phòng ngự mà chủ động tấn công.
1'
Trận đấu bắt đầu.