Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026 - Bảng A Ngày Giờ Trận đấu Trực tiếp 6/01/2026 18:30 U23 Việt Nam vs U23 Jordan 23:00 U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Kyrgyzstan 9/01/2026 21:00 U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam 23:30 U23 Jordan vs U23 Ả Rập Xê Út 12/01/2026 23:30 U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Việt Nam 23:30 U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan

Sau khi khép lại SEA Games 33 với tấm HCV thứ 3 trong lịch sử, U23 Việt Nam với nòng cốt là những cầu thủ U22 vừa cùng chinh chiến trên đất Thái Lan nhanh chóng bước vào guồng quay mới, hướng tới VCK U23 châu Á 2026 bằng lịch thi đấu dày và đầy thách thức.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chính thức hội quân trở lại tại Hà Nội vào ngày 23/12. Sau giai đoạn chuẩn bị ngắn, đội lên đường sang Qatar tập huấn từ ngày 26/12, dự kiến đá giao hữu với U23 Syria nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi. Ngày 1/1/2026, U23 Việt Nam di chuyển sang Ả Rập Xê Út, sẵn sàng cho hành trình tại vòng chung kết.

Tại giải, U23 Việt Nam mở màn bằng trận gặp U23 Jordan vào ngày 6/1. Ba ngày sau, Đình Bắc và các đồng đội chạm trán U23 Kyrgyzstan (9/1) trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12/1. Lịch thi đấu liên tục, cường độ cao đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực lẫn tâm lý.

Với đà hưng phấn từ SEA Games và lịch trình được xây dựng bài bản, U23 Việt Nam kỳ vọng tạo dấu ấn tại sân chơi châu lục đầu năm 2026.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn