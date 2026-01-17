Báo chí Indonesia đang dành những lời khen đặc biệt cho U23 Việt Nam sau khi thầy trò HLV Kim Sang Sik giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

Không chỉ ghi nhận chiến thắng kịch tính trước U23 UAE, truyền thông Indonesia còn thẳng thắn xem U23 Việt Nam là ứng viên nặng ký cho chức vô địch của giải đấu tại Saudi Arabia.

U23 Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng. Ảnh: AFC

Nhiều tờ báo thể thao lớn của Indonesia nhấn mạnh bản lĩnh và chiều sâu lối chơi của U23 Việt Nam – đặc biệt là việc hai lần bị gỡ hòa nhưng vẫn đủ tỉnh táo, kiên nhẫn và dứt điểm trận đấu trong hiệp phụ.

“U23 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi đối đầu U23 UAE”, tờ Bola viết về trận đấu.

Bola đề cập: “Trận đấu diễn ra giằng co ngay từ những phút đầu, với cường độ cao đến từ cả hai phía.

‘Những chiến binh Sao Vàng’ mở tỷ số trước nhờ pha lập công của Nguyễn Lê Phát. Tuy nhiên, lợi thế chỉ được duy trì trong ít phút, trước khi Ndiaye ghi bàn gỡ hòa cho U23 UAE

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam đẩy cao nhịp độ và thi đấu chủ động, quyết liệt hơn. Nỗ lực của thầy trò HLV Kim Sang Sik được đền đáp khi Nguyễn Đình Bắc đánh đầu thành bàn từ quả tạt của Phạm Minh Phúc.

Niềm vui của Việt Nam một lần nữa không kéo dài. U23 UAE cân bằng tỷ số 2-2 bằng cú đánh đầu của Mansoor Al Menhali.

Cuối hiệp 2, U23 Việt Nam suýt tái lập thế dẫn bàn khi Võ Anh Quân có cơ hội rất thuận lợi, nhưng cú đánh đầu của anh đã bị thủ môn Tawhid Khaled xuất sắc cản phá.

Trong hiệp phụ, U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh và tinh thần của một ứng viên vô địch. Minh Phúc ghi bàn thắng quyết định sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-2.

U23 UAE dồn lên tấn công trong những phút còn lại nhằm tìm bàn gỡ, nhưng hàng thủ thi đấu chắc chắn của U23 Việt Nam đã bảo toàn được lợi thế và giành vé bán kết U23 châu Á 2026”.

Nhật Minh và các đồng đội có trận đấu đẳng cấp. Ảnh: AFC

Tờ Kompas cũng khen ngợi màn trình diễn của Đình Bắc và các đồng đội trước U23 UAE.

“U23 Việt Nam xuất sắc giành quyền vào bán kết U23 châu Á sau khi vượt qua U23 UAE”, Kompas đề cập.

Tờ báo viết: “Cuộc đối đầu giữa U23 UAE và U23 Việt Nam diễn ra với thế trận căng thẳng kéo dài tới cả hiệp phụ.

U23 Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước. U23 UAE lần lượt đáp trả bằng những bàn thắng gỡ hòa sau đó không lâu.

Ở phút 101 hiệp phụ, Phạm Minh Phúc ghi bàn thắng thứ 3 cho U23 Việt Nam sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm.

Dù U23 UAE nỗ lực tấn công trong thời gian còn lại, tỷ số 3-2 vẫn được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc, qua đó giúp Việt Nam giành vé vào bán kết”.

