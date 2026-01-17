Thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE, U23 Việt Nam tiếp tục tạo tiếng vang mạnh mẽ trên bản đồ bóng đá châu lục. Đáng chú ý, trang Facebook tích xanh FIFA World Cup đã đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Phép thuật Winx, Kim Sang Sik”.

Thông điệp chỉ vỏn vẹn vài từ, song nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ quốc tế. Cách ví von “phép thuật” mà FIFA sử dụng được xem như sự ghi nhận cho dấu ấn chiến thuật và khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu của HLV Kim Sang Sik.

FIFA ca ngợi tài năng của HLV Kim Sang Sik (Ảnh chụp màn hình)

Từ những điều chỉnh nhân sự hợp lý đến cách tổ chức lối chơi kiên cường, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã giúp U23 Việt Nam vượt qua thử thách khắc nghiệt trước đối thủ giàu thể lực đến từ Tây Á.

Chiến thắng trước U23 UAE không chỉ là tấm vé vào bán kết U23 châu Á 2026, mà còn khẳng định bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc của tập thể trẻ Việt Nam.

Việc FIFA trực tiếp nhắc tên Kim Sang Sik càng cho thấy hình ảnh U23 Việt Nam đang lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi khu vực.

Từ Thường Châu năm nào đến hành trình hiện tại trên đất Ả Rập Xê Út, “phép thuật” mà FIFA nhắc tới chính là niềm tin, sự gắn kết và khát vọng chiến thắng - những giá trị đang đưa U23 Việt Nam tiến gần hơn tới giấc mơ châu lục.

Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE

