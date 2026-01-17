"Bóng đá là môn thể thao mà mỗi đội đều có đấu pháp, chiến thuật riêng. U23 Việt Nam đẩy cao đội hình gây áp lực nên tạo ra khoảng trống ở phần sân nhà, bị ghi 2 bàn. Thế trận như vậy chúng ta không thể trách cầu thủ.

U23 UAE đua tranh rất tốt khi phát huy được thể hình, thể lực. Tôi đánh giá ở hiệp 1 mỗi đội đã chọn một lối chơi hợp lý và đều thành công với chiến thuật của mình. Bốn bàn thắng chia đều hai đội phản ánh rất rõ điều đó.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam vẫn chơi chủ động và không bị mất nhiều sức lực. Rõ ràng đây là một sự đẳng cấp. Chúng ta biết rằng đối phương nghiên cứu U23 Việt Nam rất kỹ, cũng tìm rất nhiều đấu pháp. Trong khi đó, việc bị rượt đuổi tỷ số gây tâm lý rất lớn cho các cầu thủ.

Lê Phát mới 18 tuổi nhưng thi đấu rất chững chạc. Ảnh: AFC

Tôi thấy sự trưởng thành rất lớn của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Tôi cho đây là một chiến thắng thực sự đẳng cấp. Chúng ta thắng ba đội Tây Á một cách thuyết phục", chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá về trận thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, U23 Việt Nam thắng có tính toán, thắng trong sự chủ động. Cách chơi của thầy trò HLV Kim Sang Sik là khả năng kiểm soát bóng, tự tin đối đầu với những đối thủ mạnh hơn.

"Ai cũng nói là đội bóng Tây Á khỏe hơn, nhưng khả năng kiểm soát bóng và những đường bứt tốc của U23 Việt Nam vẫn rất tốt. Bên cạnh đó, các cầu thủ dự bị vào sân, hầu như trình độ ngang bằng với các cầu thủ đá chính. Tôi thấy khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình phụ gần như không có. Bất cứ ai vào sân đều chơi được", chuyên gia Phan Anh Tú nói.

"Ở trận đấu này, khi chúng ta bị gỡ hòa 2-2 thì quyết tâm thắng là rất lớn. Nhưng đây không phải là một trận thắng vội vàng, như UAE là cứ nhồi bóng cầu may, sai sót thì sút. Chúng ta xông xáo nhưng có tính toán, những pha phối hợp đập nhả, những sự thay người đều rất có ý đồ. Và việc thực hiện ý đồ đó rất tốt.

U23 Việt Nam có thể tiến xa tại giải. Ảnh: AFC

Cú sút nâng tỷ số lên 3-2 diễn ra trong một khu vực phòng ngự rất đông, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam xử lý kỹ thuật rất tốt. Những cú quặt bóng, qua người, xử lý như vậy cho thấy đây là một đội bóng rất trưởng thành và rất đẳng cấp ở sân chơi này", chuyên gia Phan Anh Tú khen ngợi sự tự tin của các cầu thủ Việt Nam.

Ở trận bán kết (22h ngày 20/1), U23 Việt Nam gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan diễn ra vào ngày 17/1. Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá cao đối thủ U23 Uzbekistan.

"Uzbekistan đẳng cấp hơn. Hiệu suất ghi bàn của họ rất tốt, với các pha sút bóng sắc bén. Họ cũng là đội tên tuổi ở châu Á. Trung Quốc năm nay tiến bộ nhưng đá với Thái Lan – một đội Đông Nam Á thì cũng mệt nhoài. Thái Lan chủ động chơi để tìm bàn thắng và Trung Quốc phải căng ra để chống đỡ", chuyên gia Phan Anh Tú dự đoán U23 Uzbekistan sẽ gặp U23 Việt nam trong trận bán kết.

