U23 Lebanon giành chiến thắng quả cảm - Ảnh: LFA

Đội hình ra sân

U23 Iran: M. Khalifeh, Arshiya, Danial, A. Razaghinia, R. Ghandipour, P. Latififar, Y. Rostami, Farzin, M. Mahdavi, M. Jafari, H.Zarouni.

U23 Liban: Azaki, Ismail, Jad Smaira, Hasan Farhat, Mohammad Safwan, Mahmoud Zbib, Ali El Fadl, Ali Kassas, Hassan Fouani, Nour Aoude, Leonardo Farah Shahin.

Bàn thắng: Leonardo Shahin 56' (pen)

BXH bảng C sau 3 lượt trận - Ảnh chụp màn hình
13/01/2026 | 20:41

Kết thúc

U23 Lebanon xuất sắc hạ gục U23 Iran - Ảnh: AFC
13/01/2026 | 20:26

90'+4

Thủ môn U23 Lebanon đã rời xa khung thành nhưng pha đặt lòng của Danial Iri lại bị hậu vệ áo đỏ chặn lại.

13/01/2026 | 20:21

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

13/01/2026 | 20:15

83'

Cầu thủ U23 Iran đánh đầu đưa được bóng vào lưới Lebanon. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (8).jpg
U23 Iran tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn - Ảnh: AFC
13/01/2026 | 20:11

79'

Farrzin dâng cao đánh đầu nhưng chưa có bàn gỡ cho U23 Iran.

13/01/2026 | 20:03

70'

Ở thế cùng đường, U23 Iran dồn cả đội hình lên tấn công mạnh mẽ. Thủ môn U23 Lebanon vừa có pha cản phá bằng chân xuất sắc.

13/01/2026 | 19:53

61'

Sadeghi băng lên tốc độ ở trung lộ rồi kết thúc sấm sét bằng chân trái, bóng dội xà ngang khung thành U23 Lebanon.

13/01/2026 | 19:49

56'

Bàn thắng (0-1, Leonardo Shahin): Bóng bật tay một cầu thủ U23 Iran trong vòng cấm nên trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm penalty.

Từ khoảng cách 11m, Leonardo Shahin dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho U23 Lebanon.

G i4SH5XAAAYhC7.jpg
G i4UdQWwAASdmu1.jpg
Shahin mở tỷ số trên chấm phạt đền - Ảnh: LFA
13/01/2026 | 19:48

53'

U23 Lebanon có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số nhưng pha đệm cận thành của El Fadl bị thủ môn U23 Iran đẩy ra.

13/01/2026 | 19:22

Kết thúc hiệp 1

G iv_q8WcAAU Mf.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 0-0 - Ảnh: LFA
13/01/2026 | 19:15

44'

Tỷ lệ kiểm soát bóng của U23 Iran vượt trội với 73%. Tuy nhiên, thứ cần nhất là bàn thắng thì họ chưa làm được.

13/01/2026 | 19:08

38'

Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Farzin bật cao đánh đầu dội xà ngang khung thành U23 Lebanon.

13/01/2026 | 19:03

33'

Mahdavi lao lên đầu vòng cấm rồi nã đại bác căng nhưng bóng bay vọt xà ngang.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (7).jpg
U23 Iran tạo ra nhiều cơ hội - Ảnh: AFC
13/01/2026 | 18:58

25'

U23 Lebanon cũng vừa đưa ra lời đáp trả đánh thép với pha băng lên tuyến hai dứt điểm của đội trưởng Zbib.

13/01/2026 | 18:47

17'

Tiền đạo cánh U23 Iran - Zaruni bất ngờ thực hiện pha cứa lòng điệu nghệ bằng chân trái, bóng đi khá nguy hiểm.

13/01/2026 | 18:43

10'

Với quyết tâm cao giành chiến thắng, các cầu thủ U23 Iran đang tràn sang phần sân đối phương tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (6).jpg
Iran đẩy cao đội hình từ đầu - Ảnh: AFC
13/01/2026 | 18:31

1'

Ngay phút đầu tiên, El Fadl đã đe dọa cầu môn U23 Iran với cú sút căng ngoài vòng cấm.

13/01/2026 | 18:29

18h30

Trận đấu bắt đầu.

13/01/2026 | 18:29

18h

G iaKx0WIAA8kpP.jpg
Đội hình ra sân U23 Iran - Ảnh: AFC
G iaKynXEAEmo2c.jpg
Đội hình ra sân U23 Lebanon - Ảnh: AFC
13/01/2026 | 12:07

16h30

bxh u23 chau a bang c 2761.jpeg
BXH bảng C sau hai lượt trận
13/01/2026 | 12:07

16h

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match.jpg
U23 Iran (trắng) được đánh giá cao hơn Lebanon - Ảnh: AFC
