U23 Việt Nam do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt đang khuấy đảo VCK U23 châu Á, với những kết quả gặt được vượt ngoài dự đoán: 3 chiến thắng liên tiếp, lấy vé tứ kết với vị trí nhất bảng A, khiến chủ nhà Ả Rập Xê Út phải dừng cuộc chơi sớm.

U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh khiến báo Hàn Quốc không khỏi chạnh lòng với đội nhà. Ảnh: Ted Trần

Chứng kiến màn trình diễn của U23 Việt Nam, cùng với U23 Hàn Quốc đang tranh tài tại giải, tờ Financial News không khỏi cảm thán: “U23 Việt Nam hay hơn nhiều so với U23 Hàn Quốc! Trong khi chúng ta đang loay hoay tính toán thì họ tạo được sức hút lớn. Phép màu của HLV Kim Sang Sik đang lan rộng khắp châu Á”.

Tờ này bắt đầu bài viết: “Một đội bóng do HLV người Hàn Quốc dẫn dắt đã toàn thắng cả 3 trận và đứng đầu bảng. Thật không may, đó không phải là câu chuyện về U23 Hàn Quốc. Tin vui từ một đất nước xa xôi như Việt Nam thực sự đang khiến người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc phải thèm muốn.

U23 Việt Nam dưới tài thao lược của HLV Kim Sang Sik, gây tiếng vang lớn ở U23 châu Á 2026. Ở lượt cuối bảng A, Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Ả Rập Xê Út, đội từng vô địch vào 2022, với tỷ số 1-0.

Với kết quả này, cùng việc lấy trọn 6 điểm trước Jordan và Kyrgyzstan trước đó, U23 Việt Nam tạo nên chuỗi 3 trận thắng liên tiếp thần kỳ, đứng đầu bảng “tử thần”. HLV Kim Sang Sik đang cho thấy công thức chiến thắng cùng U23 Việt Nam, điều mà bóng đá Hàn Quốc đang vật lộn tìm kiếm bấy lâu.

HLV Kim Sang Sik được khen ngợi về khả năng dùng người cực hay, chiến thuật linh hoạt khó đoán. Ảnh: Ted Trần

Trận thắng trước Ả Rập Xê Út cũng là minh chứng cho chiến lược tài tình của ông Kim. Đối đầu một chủ nhà với sức mạnh CĐV trên khán đài, U23 Việt Nam đã thực hiện kế hoạch phòng ngự phản công một cách tỉ mỉ. Chỉ cần hòa là lấy vé tứ kết, nhưng HLV Kim Sang Sik không bằng lòng với vậy.

Khoảnh khắc Đình Bắc, người vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn quyết định ở phút 64 là hình ảnh thu nhỏ của chiến thuật linh hoạt theo từng trận đấu của vị thuyền trưởng này. Thay người phù hợp, đúng thời điểm và cầu thủ vào sân ấy đã mang lại kết quả. Có thể thấy HLV Kim Sang Sik đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi trước đối thủ, điều người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc hiếm thấy có được từ đội nhà trong các trận đấu quốc tế gần đây.

Một sự so sánh còn cho thấy rõ hơn nữa giữa U23 Việt Nam và Hàn Quốc, khi các học trò của ông Kim tự tạo ra “vận may” cho mình trong lựa chọn đối thủ tứ kết. Nếu xếp nhì bảng, họ sẽ gặp Nhật Bản (đội đầu bảng B) ở tứ kết. Tuy nhiên, Việt Nam đã đánh bại Ả Rập Xê Út bằng phẩm chất của mình, để đứng đầu bảng A.

Financial đánh giá U23 Việt Nam hay hơn nhiều so với U23 Hàn Quốc. Ảnh: KFA

Giờ đây, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 U.A.E hoặc Syria để tranh 1 suất vào bán kết U23 châu Á. Không giống như U23 Hàn Quốc phải dựa vào ‘tính toán xác suất’ và ‘cầu may’ (hiện thắng 1, hòa 1 và lượt cuối gặp Uzbekistan), đội của ông Kim đã tự mở đường đi của mình.

Những chiến thắng liên tiếp của HLV Kim Sang Sik cùng U23 Việt Nam khiến giới chuyên môn Hàn Quốc không khỏi hoang mang. Một nhà cầm quân từng bị chê trách vì mắc sai lầm chiến thuật ở trong nước, giờ đây được ca ngợi như người anh hùng bởi tài thao lược ở nước ngoài.

U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của một HLV Hàn Quốc, liên tục đánh bại các đội mạnh châu lục bằng sự tổ chức tốt và quyết tâm cao. Họ hiện hướng tới vòng tứ kết, thậm chí cả bán kết U23 châu Á. Trong khi làn sóng đỏ của Việt nam đang càn quét khắp châu Á, bóng đá Hàn Quốc vẫn tiếp tục chật vật. Những màn trình diễn đầy hân hoan của ông Kim cùng U23 Việt Nam mang một thông điệp đặc biệt sâu sắc và đáng suy ngẫm đối với người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc”.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn