AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (7).jpg
U23 Nhật Bản giành chiến thắng thuyết phục - Ảnh: AFC

Đội hình ra sân

U23 Nhật Bản: Kobayashi, Koizumi, Nagano, Tsuchyia, Umeki, Michiwaki, Shimamoto, Kawai, Ogura, Kume, Furuya.

U23 Qatar: Amir, Al Hussain, Al Ghareeb, Mugib, Hassan, Abweny, Reyad, Shanan, Gouda, Mohammed, Surag.

Bàn thắng: Furuya 30', Sato 80'

Untitleda.jpg
U23 Nhật Bản xếp nhất bảng B với 9 điểm tuyệt đối - Ảnh chụp màn hình
14/01/2026 | 01:30

Kết thúc

G kDmq8XMAEbhu .jpg
U23 Nhật Bản giành chiến thắng nhẹ nhàng - Ảnh: AFC
Thu gọn
14/01/2026 | 01:08

80'

Bàn thắng (2-0, Sato): Tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ U23 Qatar, Sato xử lý hay rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc nhân đôi cách biệt.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (8).jpg
AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (9).jpg
Sato ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt - Ảnh: AFC
Thu gọn
14/01/2026 | 01:05

77'

U23 Nhật Bản phối hợp tấn công khá hay. Shimamoto thoải mái dứt điểm đầu vòng cấm, bóng dội cột dọc bật ra.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (5).jpg
U23 Nhật Bản vẫn đang tìm kiếm bàn thắng thứ 2 - Ảnh: AFC
Thu gọn
14/01/2026 | 01:03

75'

Tài năng nổi bật nhất bên phía U23 Nhật Bản - Sato vừa được tung vào sân.

Thu gọn
14/01/2026 | 00:53

65'

U23 Qatar vẫn chưa tạo được cơ hội nào đáng kể. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản đang thi đấu cầm chừng.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (4).jpg
Hiệp hai diễn ra tẻ nhạt - Ảnh: AFC
Thu gọn
14/01/2026 | 00:40

52'

Hiệp hai diễn ra với tốc độ chậm, trong bối cảnh các cầu thủ U23 Nhật Bản đá giữ sức cho vòng tứ kết.

Thu gọn
14/01/2026 | 00:20

Kết thúc hiệp 1

G j0e9ZXUAAnKBf.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Nhật Bản - Ảnh: AFC
Thu gọn
14/01/2026 | 00:09

37'

Sau bàn thắng, U23 Nhật Bản đá thong dong nhưng vẫn dễ dàng làm chủ cuộc chơi.

Thu gọn
14/01/2026 | 00:02

30'

Bàn thắng (1-0, Furuya): Đón quả tạt vào thuận lợi của đồng đội bên cánh phải, Furuya bật cao đánh đầu cận thành mở tỷ số cho U23 Nhật Bản.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match.jpg
AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (1).jpg
Furuya đánh đầu khai thông bế tắc - Ảnh: AFC
Thu gọn
13/01/2026 | 23:54

24'

Hiệp một mới trôi qua hơn nửa thời gian, đã có 3 cầu thủ U23 Qatar phải nhận thẻ vàng.

Kawai vừa thực hiện cú đá phạt xoáy đầu vòng cấm nhưng chưa thắng được phản xạ của thủ môn Amir.

Thu gọn
13/01/2026 | 23:45

15'

Các cầu thủ U23 Qatar gặp quá nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận, trong bối cảnh đối thủ áp sát giành bóng liên tục.

Thu gọn
13/01/2026 | 23:38

8'

Kume xoay người dứt điểm đầu vòng cấm, bóng bay sạt cột dọc.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (3).jpg
Khung thành U23 Qatar luôn bị đặt trong tình trạng báo động - Ảnh: AFC
Thu gọn
13/01/2026 | 23:36

4'

Dù ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị nhưng U23 Nhật Bản vẫn tỏ ra vượt trội so với đối thủ Tây Á.

Trung vệ Nagano vừa đánh đầu từ quả phạt góc, buộc thủ môn U23 Qatar phải tung người cứu thua.

Thu gọn
13/01/2026 | 23:25

23h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
13/01/2026 | 23:19

23h

G jewrwXQAAJf83.jpg
Đội hình ra sân U23 Nhật Bản - Ảnh: AFC
G jewraXMAAagxq.jpg
Đội hình ra sân U23 Qatar - Ảnh: AFC
Thu gọn
13/01/2026 | 12:19

21h30

bxh u23 chau a bang b 129.jpeg
BXH bảng B sau hai lượt trận - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
13/01/2026 | 12:19

21h

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (5).jpg
U23 Nhật Bản thị uy sức mạnh trên đất Saudi Arabia - Ảnh: AFC
Thu gọn