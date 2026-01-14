Đội hình ra sân
U23 Nhật Bản: Kobayashi, Koizumi, Nagano, Tsuchyia, Umeki, Michiwaki, Shimamoto, Kawai, Ogura, Kume, Furuya.
U23 Qatar: Amir, Al Hussain, Al Ghareeb, Mugib, Hassan, Abweny, Reyad, Shanan, Gouda, Mohammed, Surag.
Bàn thắng: Furuya 30', Sato 80'
Kết thúc
80'
Bàn thắng (2-0, Sato): Tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ U23 Qatar, Sato xử lý hay rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc nhân đôi cách biệt.
77'
U23 Nhật Bản phối hợp tấn công khá hay. Shimamoto thoải mái dứt điểm đầu vòng cấm, bóng dội cột dọc bật ra.
75'
Tài năng nổi bật nhất bên phía U23 Nhật Bản - Sato vừa được tung vào sân.
65'
U23 Qatar vẫn chưa tạo được cơ hội nào đáng kể. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản đang thi đấu cầm chừng.
52'
Hiệp hai diễn ra với tốc độ chậm, trong bối cảnh các cầu thủ U23 Nhật Bản đá giữ sức cho vòng tứ kết.
Kết thúc hiệp 1
37'
Sau bàn thắng, U23 Nhật Bản đá thong dong nhưng vẫn dễ dàng làm chủ cuộc chơi.
30'
Bàn thắng (1-0, Furuya): Đón quả tạt vào thuận lợi của đồng đội bên cánh phải, Furuya bật cao đánh đầu cận thành mở tỷ số cho U23 Nhật Bản.
24'
Hiệp một mới trôi qua hơn nửa thời gian, đã có 3 cầu thủ U23 Qatar phải nhận thẻ vàng.
Kawai vừa thực hiện cú đá phạt xoáy đầu vòng cấm nhưng chưa thắng được phản xạ của thủ môn Amir.
15'
Các cầu thủ U23 Qatar gặp quá nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận, trong bối cảnh đối thủ áp sát giành bóng liên tục.
8'
Kume xoay người dứt điểm đầu vòng cấm, bóng bay sạt cột dọc.
4'
Dù ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị nhưng U23 Nhật Bản vẫn tỏ ra vượt trội so với đối thủ Tây Á.
Trung vệ Nagano vừa đánh đầu từ quả phạt góc, buộc thủ môn U23 Qatar phải tung người cứu thua.
23h30
Trận đấu bắt đầu.