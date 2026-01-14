Hiệp một mới trôi qua hơn nửa thời gian, đã có 3 cầu thủ U23 Qatar phải nhận thẻ vàng.

Kawai vừa thực hiện cú đá phạt xoáy đầu vòng cấm nhưng chưa thắng được phản xạ của thủ môn Amir.