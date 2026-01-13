Sau chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam không chỉ giành vé vào tứ kết U23 châu Á mà còn lập nên cột mốc chưa từng có: toàn thắng cả ba trận vòng bảng, giành trọn 9 điểm và hiên ngang đứng đầu bảng A. Thành tích ấy đã khiến AFC Asian Cup dành sự quan tâm đặc biệt.

Ngay sau trận đấu, trang AFC Asian Cup đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Việt Nam hoàn hảo và kiên cường.” Bên cạnh đó, AFC cũng khen U23 Jordan biết nắm bắt cơ hội để nối gót U23 Việt Nam vào tứ kết.

AFC liên tục dành cho U23 Việt Nam những lời khen có cánh (Ảnh chụp màn hình)

Lời bình luận ấy được xem như sự khái quát chính xác nhất về hành trình của "Những chiến binh Sao vàng" - một tập thể thi đấu kỷ luật, bản lĩnh và biết cách chiến thắng trong những thời khắc quyết định.

Trước đó, AFC cũng từng hết lời ca ngợi U23 Việt Nam bằng một dòng trạng thái giàu cảm xúc hơn: “Khi họ hòa mình vào chiến thắng của mình, những tiếng vọng về ‘Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam’ sẽ tiếp nối trong những ký ức của những anh hùng dân tộc này!”

Những câu chữ ấy cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ mà U23 Việt Nam tạo ra, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong cảm xúc của người hâm mộ châu lục.

Trên sân, bản lĩnh ấy được thể hiện qua hàng thủ kiên cường, màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Trung Kiên và khoảnh khắc tỏa sáng quyết định của Đình Bắc.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam không chỉ thắng trận, mà còn chinh phục sự thừa nhận từ AFC, qua đó khẳng định vị thế mới của bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi châu lục.