Hai đội nhập cuộc với lối chơi quyết liệt, trong đó U23 Triều Tiên chủ động áp sát và tranh chấp mạnh mẽ, khiến U23 Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Tuy nhiên, đội bóng xứ mặt trời mọc vẫn kiên trì tấn công và chờ đợi cơ hội.
Bước ngoặt đến ở phút 39 khi hàng thủ Triều Tiên mắc sai lầm trong vòng cấm. Nwadik nhanh chóng cướp bóng rồi dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho U23 Nhật Bản.
Sang hiệp hai, U23 Triều Tiên gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Thủ môn Araki có nhiều pha cứu thua quan trọng, đặc biệt trong những phút cuối trận.
Bảo toàn thành công chiến thắng 1-0, U23 Nhật Bản chính thức góp mặt ở bán kết ASIAD 2026, tiếp tục hành trình chinh phục tấm huy chương vàng.
Ghi bàn:
U23 Nhật Bản: Nwadik (39')
Đội hình xuất phát:
U23 Nhật Bản: Araki, Fukunaga, Michiwaki, Nagano, Yokoyama, Nakajima, Ozeki, Sato, Shimanoto, Tsuchiya, Umeki
U23 Triều Tiên: Ju Hyok Kang, Ryong Il Choe, Yu Song Kim, Song Hung Ri, Hwi Nam Jong, Kuk Bom Kim, Chung Song Paek, Kum Chol Ri, Chol Gyong Yom, Il Song Ri, Kuk Choe
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng sát nút 1-0 dành cho U23 Nhật Bản trước U23 Triều Tiên. Kết quả này đưa đội chủ nhà vào bán kết bóng đá nam, gặp U23 Uzbekistan.
88'
Pha tấn công của U23 Triều Tiên làm chao đảo hàng thủ U23 Nhật Bản, Kum Chol Ri dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Araki cứu thua xuất sắc.
72'
Hai đội đang thi đấu ăn miếng trả miếng, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn trên sân Toyota chiều tối 26/9.
61'
Ri Il-song bị ngã trong vòng cấm địa sau tình huống tác động của thủ môn Araki. Tuy nhiên trọng tài xác định không có lỗi từ thủ môn U23 Nhật Bản, thậm chí Ri Il-song còn nhận thẻ vàng vì lỗi ngã vờ.
57'
Các cầu thủ U23 Triều Tiên nỗ lực gây sức ép nhưng chưa thể hóa giải hàng phòng ngự chặt chẽ của U23 Nhật Bản, chưa để thua bàn nào tại Asiad 20.
50'
Bị dẫn bàn, các cầu thủ U23 Triều Tiên buộc phải chơi tấn công trong hiệp hai. Bên kia chiến tuyến, U23 Nhật Bản cũng muốn ghi thêm bàn thắng để đảm bảo tấm vé vào bán kết.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U23 Nhật Bản.
39'
U23 Nhật Bản ghi bàn gây tranh cãi
Hậu vệ U23 Triều Tiên để mất bóng nguy hiểm ngay phần sân nhà. Nwadik tì đè trước khi dứt điểm tung lưới đối thủ, mở tỷ số cho U23 Nhật Bản. Tuy nhiên, các cầu thủ Triều Tiên cho rằng Nwadik đã phạm lỗi đẩy người, thậm chí bỏ ra ngoài không thi đấu tiếp để phản đối quyết định của trọng tài. Sau khi được ban huấn luyện động viên, đội bóng áo đỏ tiếp tục thi đấu.
36'
CĐV chủ nhà trải qua phen thót tim khi Chol Gyong Yom đột phá rồi tung cú sút chéo góc buộc thủ môn Araki phải đấm bóng ra. Một cầu thủ U23 Triều Tiên khác ập vào đá bồi nhưng pha tiếp bóng không tốt.
28'
Trong những phút vừa qua, các cầu thủ U23 Triều Tiên chủ động đẩy cao đội hình, gây sức ép để tìm kiếm cơ hội khiến hàng thủ U23 Nhật Bản chịu sóng gió.
22'
Vẫn đang làm thế trận chặt chẽ được các cầu thủ U23 Triều Tiên tạo ra, gây ra khó khăn cho U23 Nhật Bản trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.
15'
U23 Nhật Bản kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thế trận mà đội chủ nhà tạo ra không quá áp đảo so với các cầu thủ U23 Triều Tiên.
8'
Khung thành của U23 Triều Tiên bị đe dọa bởi cú đánh đầu của cầu thủ Nhật Bản đưa bóng về góc thấp buộc thủ môn Ju Hyok Kang phải cản phá chịu phạt góc.
5'
Trước lối chơi ban bật ăn ý của U23 Nhật Bản, các cầu thủ U23 Triều Tiên không ngại chơi rắn ngay từ những phút đầu trận.
17h30
Trọng tài người Syria Hanna Hattab thổi còi cho trận tứ kết cuối cùng môn bóng đá nam Asiad 2026 được bắt đầu.
17h24
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình thi đấu
Thông tin trận đấu
- Không đội nào ghi nhiều bàn thắng như U23 Nhật Bản. Đội bóng trẻ của HLV có 12 lần đưa bóng vào lưới đối thủ ở ASIAD 2026.
- U23 Nhật Bản có 7 cầu thủ khác nhau ghi bàn tại ASIAD 2026, con số rất ấn tượng.
- Ngoài ra, có 4 cầu thủ U23 Nhật Bản ghi từ 2 bàn trở lên, gồm Shuto Nagano, Yudai Shimamoto, Yotaro Nakajima (cùng 2 bàn), và Hisatsugu Ishii (3 bàn).
- Kể từ ASIAD 2010, U23 Nhật Bản có 3 lần vào chung kết và chỉ 1 lần dừng bước ở tứ kết. Samurai Xanh có 1 lần giành HCV.
- Trong trận cuối vòng bảng, U23 Triều Tiên thực hiện đến 21 pha dứt điểm và 10 trong số đó đi chính xác. Họ chỉ để U23 Iran tung ra 3 cú sút.
- Đây là kỳ ASIAD thứ 7 liên tiếp U23 Triều Tiên vào tứ kết. Họ chưa từng bị loại sau vòng bảng. Thành tích tốt nhất là HCB năm 2014.