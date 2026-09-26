Hai đội nhập cuộc với lối chơi quyết liệt, trong đó U23 Triều Tiên chủ động áp sát và tranh chấp mạnh mẽ, khiến U23 Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Tuy nhiên, đội bóng xứ mặt trời mọc vẫn kiên trì tấn công và chờ đợi cơ hội.

Bước ngoặt đến ở phút 39 khi hàng thủ Triều Tiên mắc sai lầm trong vòng cấm. Nwadik nhanh chóng cướp bóng rồi dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho U23 Nhật Bản.

Sang hiệp hai, U23 Triều Tiên gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Thủ môn Araki có nhiều pha cứu thua quan trọng, đặc biệt trong những phút cuối trận.

Bảo toàn thành công chiến thắng 1-0, U23 Nhật Bản chính thức góp mặt ở bán kết ASIAD 2026, tiếp tục hành trình chinh phục tấm huy chương vàng.

Ghi bàn:

U23 Nhật Bản: Nwadik (39')

Đội hình xuất phát:

U23 Nhật Bản: Araki, Fukunaga, Michiwaki, Nagano, Yokoyama, Nakajima, Ozeki, Sato, Shimanoto, Tsuchiya, Umeki

U23 Triều Tiên: Ju Hyok Kang, Ryong Il Choe, Yu Song Kim, Song Hung Ri, Hwi Nam Jong, Kuk Bom Kim, Chung Song Paek, Kum Chol Ri, Chol Gyong Yom, Il Song Ri, Kuk Choe