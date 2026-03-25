U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn, khép lại với tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính trong ngày ra quân.

Ngay đầu trận, U23 Trung Quốc gây sức ép mạnh mẽ và suýt mở tỷ số ở phút 2 với cú dứt điểm dội xà ngang. Tuy nhiên, U23 Thái Lan nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 22, Jehhanafee Mamah phối hợp cùng Siraphop Wandee để ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 35, Chawanwit Sealao tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, nhân đôi cách biệt lên 2-0.

U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan chia điểm kịch tính - Ảnh: FAT

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ. Phút 50, Xiang Yuwang đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, mở ra thế trận áp đảo. U23 Trung Quốc liên tục gây sức ép, trong khi Thái Lan buộc phải lùi sâu phòng ngự.

Những phút cuối, nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 2-2. Trận đấu trở nên căng thẳng với nhiều pha va chạm, đỉnh điểm là hai thẻ đỏ ở phút 90+8. Chung cuộc, hai đội chia điểm sau màn so tài kịch tính.

Ghi bàn:

U23 Trung Quốc: Xiang Yuwang (50'), Li Xinxiang (68')

U23 Thái Lan: Jehanafi Mama (22'), Chavanwi Salau (36')

Thẻ đỏ: Osama (U23 Thái Lan, 90'+5)

Đội hình xuất phát U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan

U23 Trung Quốc: Yu Jinyong, He Yiran, Peng Xiao, Yang Haoyu, Xiang Yuwang, Zhang Yuanhui, Bao Shimeng, Bao Shengxin, Wang Shiqin, Chen Zeshi, Wang Bohao

U23 Thái Lan: Sorawat Porsam, Osama Thiemak, Chanarap Bophan, Wissam Inaram, Chavanwi Salau, Silapok Vandit, Sopong Naingon, Jehanafi Mama, Pichichai Senjatto, Thirapa Betong, Jidap Sensawat