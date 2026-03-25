Video U23 Trung Quốc gỡ hòa 2-2
U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn, khép lại với tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính trong ngày ra quân.
Ngay đầu trận, U23 Trung Quốc gây sức ép mạnh mẽ và suýt mở tỷ số ở phút 2 với cú dứt điểm dội xà ngang. Tuy nhiên, U23 Thái Lan nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 22, Jehhanafee Mamah phối hợp cùng Siraphop Wandee để ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 35, Chawanwit Sealao tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, nhân đôi cách biệt lên 2-0.
Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ. Phút 50, Xiang Yuwang đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, mở ra thế trận áp đảo. U23 Trung Quốc liên tục gây sức ép, trong khi Thái Lan buộc phải lùi sâu phòng ngự.
Những phút cuối, nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 2-2. Trận đấu trở nên căng thẳng với nhiều pha va chạm, đỉnh điểm là hai thẻ đỏ ở phút 90+8. Chung cuộc, hai đội chia điểm sau màn so tài kịch tính.
Ghi bàn:
U23 Trung Quốc: Xiang Yuwang (50'), Li Xinxiang (68')
U23 Thái Lan: Jehanafi Mama (22'), Chavanwi Salau (36')
Thẻ đỏ: Osama (U23 Thái Lan, 90'+5)
Đội hình xuất phát U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan
U23 Trung Quốc: Yu Jinyong, He Yiran, Peng Xiao, Yang Haoyu, Xiang Yuwang, Zhang Yuanhui, Bao Shimeng, Bao Shengxin, Wang Shiqin, Chen Zeshi, Wang Bohao
U23 Thái Lan: Sorawat Porsam, Osama Thiemak, Chanarap Bophan, Wissam Inaram, Chavanwi Salau, Silapok Vandit, Sopong Naingon, Jehanafi Mama, Pichichai Senjatto, Thirapa Betong, Jidap Sensawat
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Kết quả này đưa U23 Trung Quốc tạm dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên. Dù cả bốn đội cùng có 1 điểm nhưng đội chủ nhà ghi được 2 bàn như Thái Lan, trong khi đội bóng xứ Chùa vàng bị 1 thẻ đỏ.
90'+6
Osama Thiemak của U23 Thái Lan phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với cầu thủ U23 Trung Quốc. Hậu vệ này sẽ vắng mặt ở trận đấu với U23 Việt Nam sau đây 3 ngày.
88'
Quả treo bóng vào vòng cấm Thái Lan đầy ý đồ, tiếc cho U23 Trung Quốc khi hai cầu thủ chủ nhà tranh nhau đánh đầu ở cột hai nên bỏ lỡ cơ hội ghi bàn định đoạt trận đấu.
78'
Sau bàn gỡ hòa 2-2 của U23 Trung Quốc, trận đấu càng trở nên sôi động hơn khi chủ nhà quyết tâm tấn công ghi bàn thắng định đoạt trận đấu.
68'
U23 Trung Quốc có bàn gỡ hòa 2-2 sau tình huống di chuyển phá bẫy việt vị rồi bắt vô-lê trong vòng cấm của Li Xinxiang.
56'
Thêm một cơ hội dành cho U23 Trung Quốc nhưng cú dứt điểm một chạm đưa bóng đi chệch cột dọc. Đội chủ nhà đang tổ chức ép sân liên tục.
50'
Xiang Yuwang rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U23 Trung Quốc với cú dứt điểm một chạm quyết đoán trong vòng cấm U23 Thái Lan.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
42'
U23 Trung Quốc đưa được bóng vào lưới của U23 Thái Lan, tuy nhiên trọng tài biên căng cờ báo việt vị.
45'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 đầy bất ngờ tạm nghiêng về phía U23 Thái Lan.
36'
Chavanwi Salau trừng phạt sai lầm của hậu vệ chủ nhà
Pha treo bóng của cầu thủ U23 Thái Lan vào vòng cấm, hậu vệ U23 Trung Quốc phá bóng lỗi tạo cơ hội để Chavanwi Salau sút tung lưới đội chủ nhà lần thứ hai.
34'
Thêm một pha phản công chất lượng của U23 Thái Lan, tuy nhiên cú dứt điểm của Silapok Vandit lại quá hiền nên không làm khó thủ môn U23 Trung Quốc.
24'
U23 Trung Quốc đáp trả nhưng pha đánh đầu đưa bóng đi không trúng đích.
22'
Jehanafi Mama ghi tuyệt phẩm mở tỷ số cho U23 Thái Lan
Đón đường chuyền của đồng đội từ cánh phải vào, Jehanafi Mama khống chế bước một tinh tế rồi bắt vô-lê đẹp mắt, trái bóng găm đúng góc thấp khiến thủ môn Yu Jinyong đứng chôn chân.
17'
Hàng thủ U23 Thái Lan lại mất tập trung tạo cơ hội để cầu thủ Trung Quốc dứt điểm nhưng thủ môn Sorawat Porsam làm chủ tình hình.
9'
Chủ nhà U23 Trung Quốc là đội chủ động tấn công trong những phút đầu trận đấu.
3'
Cơ hội đầu tiên dành cho U23 Trung Quốc khi hậu vệ U23 Thái Lan xử lý lóng ngóng. May cho đội bóng Đông Nam Á khi một cầu thủ chủ nhà đã rơi vào thế việt vị.
18h35
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h30
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.