Đánh giá về giải đấu, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đây là cơ hội quan trọng để U23 Việt Nam cọ xát và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đối thủ rất chất lượng.

“Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng, giúp đội bóng có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng mạnh như U23 Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Thái Lan”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

HLV Đinh Hồng Vinh tham dự buổi họp báo trước giải đấu. Ảnh: VFF

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết đội hình lần này của U23 Việt Nam là sự kết hợp giữa các cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và những gương mặt trẻ giàu tiềm năng. Trong đó có các nhân tố từng thi đấu tại VCK U23 châu Á như Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận…, cùng với lực lượng mới được trẻ hóa ở độ tuổi 21.

“Mục tiêu chính của chúng tôi tại giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai”, ông nói.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam bước vào trận ra quân gặp U23 CHDCND Triều Tiên, diễn ra lúc 14h00 (giờ Việt Nam) ngày 25/3.