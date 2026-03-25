U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động trong trận gặp U23 Triều Tiên và sớm có bàn mở tỷ số. Phút 6, sau sai lầm của hậu vệ đối phương, Minh Tâm nhanh chân dứt điểm cận thành, đưa đội bóng áo đỏ vượt lên 1-0.

Sau bàn thắng, U23 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận, dù gặp tổn thất khi Thái Bá Đạt chấn thương sớm.

Trong phần còn lại của hiệp một, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh duy trì nhịp độ tốt. Công Phương có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng không tận dụng thành công.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị. Điều này tạo điều kiện để U23 Triều Tiên gia tăng sức ép. Phút 80, đội bóng Đông Á tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Những phút cuối, hai đội chơi giằng co nhưng không có thêm bàn thắng. U23 Việt Nam chấp nhận chia điểm ở trận khai màn CFA Team China 2026.

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Minh Tâm (6')

U23 Triều Tiên: (80')

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Bảo Long (Quốc Toàn 90'+1), Thái Bá Đạt (Quang Vinh 78'), Trần Thành Trung (Quang Huy 55'), Nguyễn Minh Tâm (Đăng Dương 55'), Lê Văn Thuận (Quang Vinh 78'), Lê Thành Long, Nguyễn Công Phuơng (Vadim Nguyễn 55' - Anh Tuấn 90'+1), Vũ Quốc Anh

U23 Triều Tiên: Kang Ju Hyok, Jang Kuk Chol, Kang Kuk Chol, Kim Kuk Bol, Kim Kuk Jin, Kim Kyong Sok, Pom Hyok Kim, Kim Yu Song, Paek Chung Song, Ri II Song, Ri Jo Guk