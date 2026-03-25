U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động trong trận gặp U23 Triều Tiên và sớm có bàn mở tỷ số. Phút 6, sau sai lầm của hậu vệ đối phương, Minh Tâm nhanh chân dứt điểm cận thành, đưa đội bóng áo đỏ vượt lên 1-0.
Sau bàn thắng, U23 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận, dù gặp tổn thất khi Thái Bá Đạt chấn thương sớm.
Trong phần còn lại của hiệp một, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh duy trì nhịp độ tốt. Công Phương có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng không tận dụng thành công.
Sang hiệp hai, U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị. Điều này tạo điều kiện để U23 Triều Tiên gia tăng sức ép. Phút 80, đội bóng Đông Á tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 1-1.
Những phút cuối, hai đội chơi giằng co nhưng không có thêm bàn thắng. U23 Việt Nam chấp nhận chia điểm ở trận khai màn CFA Team China 2026.
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Minh Tâm (6')
U23 Triều Tiên: (80')
Đội hình thi đấu
U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Bảo Long (Quốc Toàn 90'+1), Thái Bá Đạt (Quang Vinh 78'), Trần Thành Trung (Quang Huy 55'), Nguyễn Minh Tâm (Đăng Dương 55'), Lê Văn Thuận (Quang Vinh 78'), Lê Thành Long, Nguyễn Công Phuơng (Vadim Nguyễn 55' - Anh Tuấn 90'+1), Vũ Quốc Anh
U23 Triều Tiên: Kang Ju Hyok, Jang Kuk Chol, Kang Kuk Chol, Kim Kuk Bol, Kim Kuk Jin, Kim Kyong Sok, Pom Hyok Kim, Kim Yu Song, Paek Chung Song, Ri II Song, Ri Jo Guk
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Kết quả được xem là bất ngờ của U23 Việt Nam trước đối thủ được đánh giá cao hơn.
90'
HLV Đinh Hồng Vinh thay hai cầu thủ cuối cùng, khi tung Anh Tuấn và Quốc Toàn vào thế chỗ Nguyễn Vadim và Bảo Long.
80'
Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng U23 Triều Tiên cũng tìm được bàn gỡ hòa 1-1. Những phút cuối càng trở nên đáng xem khi trận đấu quay về vạch xuất phát.
65'
Đội bóng khu vực Đông Bắc Á chủ động gia tăng sức ép, hàng thủ của U23 Việt Nam vì vậy mà phải làm việc liên tục.
75'
U23 Việt Nam thay thêm hai cầu thủ khi Long Vũ và Quang Vinh vào thế chỗ Văn Thuận và Bá Đạt.
55'
HLV Đinh Hồng Vinh thay liền ba cầu thủ khi rút Trần Thành Trung, Công Phương và Minh Tâm ra nghỉ để nhường chỗ cho Quang Huy, Vadim Nguyễn và Đăng Dương.
52'
U23 Việt Nam vẫn đang duy trì được sự tập trung nơi hàng thủ trước những pha vây hãm các cầu thủ U23 Triều Tiên.
Hiệp hai
Hiệp hai trận đấu bắt đầu
Hết hiệp 1
45 phút đầu tiên khép lại, U23 Việt Nam tạm dẫn trước U23 Triều Tiên nhờ pha ghi bàn của cầu thủ của HAGL - Minh Tâm.
35'
U23 Việt Nam vẫn đang chơi phòng ngự kín kẽ, không cho U23 Triều Tiên cơ hội tiếp cận với khung thành của thủ môn Cao Văn Bình.
28'
Công Phương có cơ hội ngon ăn để nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam nhưng đáng tiếc tiền đạo của Thể Công Viettel lại bỏ lỡ.
22'
Lê Nguyên Hoàng phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi, ngăn chặn tình huống phản công nhang của các cầu thủ U23 Triều Tiên.
15'
U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh đang thi đấu đầy tự tin trước đối thủ U23 Triều Tiên được đánh giá cao hơn.
6'
U23 Việt Nam trừng phạt sai lầm của đội bạn
Pha tấn công của U23 Việt Nam khiến hậu vệ U23 Triều Tiên phá bóng lỗi, Minh Tâm chớp cơ hội dứt điểm chính xác trong vòng cấm mở tỷ số trận đấu.
14h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
13h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
13h45
Cầu thủ hai đội đã ra sân khởi động trước trận đấu.
Đội xuất phát của U23 Việt Nam
13h20
Trận này, U23 Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U23 Triều Tiên mặc trang phục màu trắng.
Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên
12h26
U23 Việt Nam tham dự giải CFA Team China 2026 với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ sinh từ năm 2005 đến 2007. Tại giải đấu diễn ra ở Tây An, mục tiêu chính của đội là xây dựng lớp kế cận, trong bối cảnh nhiều trụ cột đã quá tuổi U23 hoặc được gọi lên đội tuyển quốc gia. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện rà soát, đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho Asiad 2026.
Ở đợt tập trung này, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh chỉ giữ lại một số gương mặt quen thuộc như Đình Hải, Cao Văn Bình, Công Phương hay Văn Thuận. Phần lớn đội hình là các cầu thủ trẻ triển vọng, trong đó có những cái tên từng góp mặt ở U23 Việt Nam như Nguyên Hoàng, Bá Đạt hay Đình Long Vũ.
Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Triều Tiên (25/3), U23 Thái Lan (28/3) và chủ nhà U23 Trung Quốc (31/3). Đây được xem là cơ hội quý để tích lũy kinh nghiệm quốc tế.