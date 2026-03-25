Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 tại Tây An quy tụ 4 đội tuyển gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, qua đó xác định thứ hạng chung cuộc dựa trên điểm số và các chỉ số phụ.

Theo lịch thi đấu do ban tổ chức công bố, U23 Việt Nam sẽ bước vào hành trình bằng cuộc đối đầu với U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/3.

Đây được xem là trận đấu quan trọng để thầy trò ban huấn luyện tạo đà tâm lý. Tiếp đó, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Thái Lan vào ngày 28/3 trong màn so tài nhiều duyên nợ của bóng đá khu vực.

Ở lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 31/3, U23 Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà U23 Trung Quốc, trận đấu được dự báo mang tính quyết định đến thứ hạng chung cuộc của giải.

