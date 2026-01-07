Highlights U23 Uzbekistan 3-2 U23 Lebanon
Ghi bàn:
U23 Uzbekistan: Saidov (24'), Khayrullaev (51'), Bakhromov (57')
U23 Lebanon: Farah Shahin (65', 90'+6)
Đội hình xuất phát
U23 Uzbekistan: Khamidov, Rizakulov, Khayrullaev, Bakhromov, Saidnurullaev, Jumayev, Karimov, Saidov, Abdullaev, Muratbaev, Ibraimov
U23 Lebanon: Jad Smaira, Hasan Farhat, Mohammad Safwan, Mohamad Ghamlouch, Mahmoud Zbib, Ali El Fadl, Ali Kasas, Khoder Kaddour, Leonardo Farah Shahin, Nour Aoude, Anthony Maassry
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính 3-2 dành cho U23 Uzbekistan trước U23 Lebanon.
90'+6
U23 Lebanon có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3
Từ quả treo bóng của đồng đội bên cánh phải vào, Farah Shahin bật cao đánh đầu tung lưới U23 Uzbekistan lần thứ hai.
85'
U23 Uzbekistan chơi pressing ngay bên phần sân của U23 Lebanon khiến đội bóng Tây Á gặp khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công.
77'
Bàn rút ngắn cách biệt giúp các cầu thủ U23 Lebanon thắp lên hi vọng có điểm ở trận ra quân U23 VCK châu Á 2026.
65'
U23 Lebanon có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 nhờ pha ghi bàn dễ dàng của Leonardo Farah Shahin.
63'
Bị đối thủ dẫn trước với cách biệt 3 bàn, U23 Lebanon càng sa sút về tinh thần, đội bóng Tây Á không tạo ra được cơ hội nào đáng kể kể từ đầu hiệp hai.
57'
Bakhromov nâng tỷ số lên 3-0
Ngay sau khi Saidov đánh đầu cận thành đưa bóng dội xà ngang, Bakhromov chớp cơ hội dứt điểm trong vòng cấm tung lưới U23 Lebanon lần thứ ba cho U23 Uzbekistan.
51'
Khayrullaev nhân đôi cách biệt cho U23 Uzbekistan
Tình huống tấn công sắc như 'dao cạo' của U23 Uzbekistan, cầu thủ mang áo số 22 tạt bóng khiến hậu vệ áo đỏ cản phá trượt. Thủ môn Jad Smaira cản phá hụt tạo cơ hội để Khayrullaev băng vào đá bồi ngay trên vạch vôi.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U23 Uzbekistan.
37'
Saidov bỏ lỡ khó tin
U23 Uzbekistan có cơ hội hết sức ngon ăn để nhân đôi cách biệt nhưng Saidov trong thế không bị kèm cặp, cách khung thành khoảng 6m nhưng cầu thủ này lại đệm bóng vọt xà ngang.
24'
Saidov mở tỷ số cho U23 Uzbekistan
Sau pha ban bật ăn ý, Saidnurullaev dứt điểm từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Jad Smaira đẩy bóng ra. Saidov ập vào đá bồi chính xác mở tỷ số cho U23 Uzbekistan.
18'
Thủ môn Jad Smaira lao ra khỏi vòng cấm phá bóng lỗi tạo cơ hội để Karimov thực hiện pha dứt điểm ngay. May cho U23 Lebanon khi bóng đi cao hơn so với khung thành đội bóng Tây Á.
12'
Sau sự khởi đầu chậm chạp, đội đương kim á quân U23 Uzbekistan bắt đầu chơi pressing tầm cao để gây sức ép lên phần sân của U23 Lebanon.
6'
Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng U23 Lebanon lại là những người nhập cuộc chủ động hơn.
21h00
Trọng tài chính người Malaysia thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
20h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Nhận định trước trận
U23 Uzbekistan đang cho thấy bước tiến vượt bậc của bóng đá nước này trong nhiều năm gần đây.
Thành tích ổn định ở các kỳ U23 châu Á, với đỉnh cao là chức vô địch năm 2018 cùng hai lần Á quân liên tiếp 2022–2024, phản ánh hiệu quả từ hệ thống đào tạo trẻ bài bản. Việc Uzbekistan giành vé dự World Cup 2026 càng củng cố vị thế của họ trên bản đồ bóng đá châu lục.
Tại VCK U23 châu Á năm nay, U23 Uzbekistan rơi vào bảng C cùng Hàn Quốc, Iran và U23 Lebanon. Trận ra quân gặp Lebanon – đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng – là cơ hội để thầy trò HLV Ravshan Khaydarov hướng tới chiến thắng thuyết phục.
Phong độ hiện tại ủng hộ Uzbekistan khi họ bất bại 4 trận chính thức gần nhất và thường sớm tạo khác biệt ngay trong hiệp một. Một thắng lợi cách biệt, với từ ba bàn trở lên, là kịch bản rất dễ xảy ra ở cặp đấu này.