Sato nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Nhật Bản

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Nhật Bản cũng có được bàn nhân đôi cách biệt. Lần này, Sato là người đánh bại thủ môn Maksim Sarraf nâng tỷ số lên 2-0.