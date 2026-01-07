Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
Ghi bàn:
U23 Nhật Bản: Ozeki (10'), Sato (66, 75'), Ishibashi (87'), Michiwaki (90'+3, pen)
Đội hình xuất phát
U23 Nhật Bản: Araki, Umeki, Ichihara, Mori, Okabe, Ogura, Ozeki, Sato, Yokoyama, Kume, Nwadik
U23 Syria: Maksim Sarraf, Ahmad Faqa, Khaled Al Hajji, Al Mekdad Ahmad, Abdulrahman Al Arjah, Mahmoud Nayef, Aland Abdi, Hozan Osman, Muhannad Fadel, Anas Al Dahhan, Ayham Kranbeh
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 5-0 dành cho U23 Nhật Bản trước U23 Syria.
90'+3
U23 Nhật Bản có bàn thắng thứ 5 nhờ công của Michiwaki với pha đá phạt đền thành công.
87'
Ishibashi nâng tỷ số lên 4-0
Sau pha phối hợp tấn công của U23 Nhật Bản "xé toang" hàng thủ U23 Syria, Ishibashi nhận đường chuyền "dọn cỗ" của đồng đội rồi cứa lòng đẹp mắt nâng tỷ số lên 4-0.
75'
Sato lập cú đúp cho U23 Nhật Bản
Trước khi được rút ra nghỉ, Sato vẫn kịp tỏa sáng với bàn thắng thứ hai cho U23 Nhật Bản.
66'
Sato nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Nhật Bản
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Nhật Bản cũng có được bàn nhân đôi cách biệt. Lần này, Sato là người đánh bại thủ môn Maksim Sarraf nâng tỷ số lên 2-0.
62'
U23 Nhật Bản tăng tốc, cơ hội đến với đội bóng xứ sở Phù Tang cũng nhiều hơn. Yokoyama và các đồng đội không thể đánh bại thủ môn Maksim Sarraf và cả xà ngang khung thành U23 Syria.
52'
"Samurai xanh" vẫn đang là những người làm chủ cuộc chơi, song sức ép mà họ tạo ra là không quá lớn.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U23 Nhật Bản.
37'
U23 Nhật Bản thi đấu chậm nhưng bất ngờ tăng tốc khi cần thiết khiến đối phương khó lường. Họ kiểm soát tốt thế trận làm cho U23 Syria không dễ tiếp cận với khung thành của thủ môn Maksim Sarraf.
30'
U23 Nhật Bản vẫn miệt mài tấn công để ghi thêm bàn thắng nhưng chưa thành công.
25'
Đội bóng xứ sở hoa anh đào vẫn đang là những người có được thế trận lấn lướt trước U23 Syria. Yokoyama vừa có pha xử lý kỹ thuật ở đáy biên rồi dứt điểm sạt cột dọc.
20'
Bị dẫn bàn, U23 Syria nỗ lực gây sức ép để tìm bàn gỡ. Khaled Al Hajj vừa có pha dứt điểm bên ngoài vòng cấm nhưng không đi trúng đích.
10'
Ozeki mở tỷ số cho U23 Nhật Bản
U23 Nhật Bản bất ngờ tăng tốc, với pha tấn công sắc bén bên cánh trái trước khi Ozeki thoải mái xoay sở rồi dứt điểm trong vòng cấm, mở tỷ số.
5'
Được đánh giá cao hơn, các cầu thủ U23 Nhật Bản nhập cuộc chủ động và sớm gây sức ép lên phần sân của U23 Syria.
18h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h24
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trân đấu.
Đội hình xuất phát U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Nhận định trước trận
U23 Nhật Bản bước vào VCK U23 châu Á 2026 với vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Ở vòng loại, “Samurai xanh” thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả ba trận trước Afghanistan, Myanmar và Kuwait.
Dù bị U23 Jordan cầm hòa 1-1 ở trận giao hữu tổng duyệt, kết quả này chủ yếu mang tính thử nghiệm đội hình và chiến thuật, chưa phản ánh đúng năng lực thực sự của đội bóng trẻ xứ sở mặt trời mọc.
Tại bảng B, U23 Nhật Bản sẽ lần lượt đối đầu UAE, Qatar và Syria, trong đó trận ra quân với U23 Syria được xem là bước chạy đà quan trọng.
Bên kia chiến tuyến, U23 Syria cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi vượt qua vòng loại một cách thuyết phục và có sự chuẩn bị nghiêm túc với loạt trận giao hữu chất lượng.
Chiến thắng 2-1 trước U23 Việt Nam giúp Syria thêm tự tin, hứa hẹn mang đến thử thách không dễ chịu cho Nhật Bản trong ngày mở màn.
Thông tin lực lượng
U23 Nhật Bản: Đăng ký 8 cầu thủ đang học Đại học để tham dự VCK U23 châu Á 2026.
U23 Syria: Có trong tay lực lượng tốt nhất cho chiến dịch lần này.