Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Kuwait: Ra quân chiến thắng Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Kuwait, thuộc khuôn khổ lượt trận ra quân môn bóng đá nam Asiad 20 tại Nhật Bản, lúc 17h hôm nay (15/9).

U23 Uzbekistan có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 khi giành chiến thắng đậm 5-1 trước U23 Philippines. Đội bóng Trung Á nhanh chóng kiểm soát thế trận, áp đảo đối thủ bằng khả năng phối hợp và tấn công đa dạng.

U23 Uzbekistan thắng to trận ra quân - Ảnh: UFA

Ngay trong hiệp một, U23 Uzbekistan tạo ra cách biệt an toàn nhờ những pha lập công liên tiếp, khiến U23 Philippines gặp nhiều khó khăn trong việc chống đỡ. Sau giờ nghỉ, đại diện Trung Á tiếp tục duy trì sức ép và ghi thêm các bàn thắng để hoàn tất chiến thắng cách biệt.

U23 Philippines chỉ có được bàn thắng danh dự trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Chung cuộc, U23 Uzbekistan thắng 5-1, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng C và tạo lợi thế lớn trước các trận đấu tiếp theo gặp U23 Kuwait và U23 Việt Nam.

Ghi bàn:

U23 Uzbekistan: Urinboev (30'), Saidnurullayev (60', 71'), Fayzullaev (73'), Reimov (80')

U23 Philippines: Merino (62')

Thẻ đỏ: Muens (U23 Philippines, 48')

Đội hình xuất phát

U23 Uzbekistan: Muratbaev, Khamidov, Murtazaev, Rizakulov, Khayrullaev, Bakhromov, Saidnurullayev, Urinboev, Jumaev, Fayzullaev, Karimov

U23 Philippines: Nicolas Guimaraes, Merino, Reyes, Woods, Muens, Aldeguer, Lucero, Rontini, Ortega, Rublico, Baldisimo