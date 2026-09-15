U23 Việt Nam có màn ra quân đầy tiếc nuối tại ASIAD 2026 khi hòa 1-1 trước U23 Kuwait trong trận đấu diễn ra dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi tại Nagoya.

Đội bóng áo đỏ nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép. Ngay đầu trận, Thanh Nhàn kiến tạo cơ hội cho Quốc Cường nhưng không thành công, trước khi Lê Phát hai lần đưa bóng tìm đến khung gỗ U23 Kuwait. Đến phút 28, Thanh Nhàn tiếp tục dứt điểm trúng cột dọc, khiến U23 Việt Nam lỡ cơ hội mở tỷ số.

U23 Việt Nam quá đen đủi trận này - Ảnh: Asean Football

Trong khi đó, U23 Kuwait cũng tạo ra một số tình huống nguy hiểm nhưng thủ môn Cao Văn Bình thi đấu xuất sắc, đặc biệt với pha cứu thua ở phút 39.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận nhưng gặp khó khăn trong khâu dứt điểm. Bất ngờ xảy ra ở phút 78 khi Omar Al Matar đánh đầu mở tỷ số cho Kuwait. Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, Văn Thuận đá phạt góc để Ngọc Mỹ đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Dù tạo ra nhiều cơ hội và có tới ba lần đưa bóng trúng khung gỗ, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ giành được 1 điểm trong ngày ra quân.

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Ngọc Mỹ (80')

U23 Kuwait: Omar Al-Matar (78')

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lý Đức, Nguyên Hoàng, Đức Anh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Lê Phát, Quốc Việt

U23 Kuwait: Abdulredha Shehab, Hamoud Al-Sanousi, Ahmed Khurshid, Bandar Al-Barazi, Ahmed Boudi, Montaser Abdul Salam, Ali Hassan, Muath Al-Asaimi, Eid Al-Azmi, Omar Al-Matar, Nasser Khader

Xếp hạng bảng C sau lượt trận đầu tiên