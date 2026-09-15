U23 Việt Nam có màn ra quân đầy tiếc nuối tại ASIAD 2026 khi hòa 1-1 trước U23 Kuwait trong trận đấu diễn ra dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi tại Nagoya.
Đội bóng áo đỏ nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép. Ngay đầu trận, Thanh Nhàn kiến tạo cơ hội cho Quốc Cường nhưng không thành công, trước khi Lê Phát hai lần đưa bóng tìm đến khung gỗ U23 Kuwait. Đến phút 28, Thanh Nhàn tiếp tục dứt điểm trúng cột dọc, khiến U23 Việt Nam lỡ cơ hội mở tỷ số.
Trong khi đó, U23 Kuwait cũng tạo ra một số tình huống nguy hiểm nhưng thủ môn Cao Văn Bình thi đấu xuất sắc, đặc biệt với pha cứu thua ở phút 39.
Sang hiệp hai, U23 Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận nhưng gặp khó khăn trong khâu dứt điểm. Bất ngờ xảy ra ở phút 78 khi Omar Al Matar đánh đầu mở tỷ số cho Kuwait. Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, Văn Thuận đá phạt góc để Ngọc Mỹ đánh đầu gỡ hòa 1-1.
Dù tạo ra nhiều cơ hội và có tới ba lần đưa bóng trúng khung gỗ, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ giành được 1 điểm trong ngày ra quân.
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Ngọc Mỹ (80')
U23 Kuwait: Omar Al-Matar (78')
Đội hình ra sân
U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lý Đức, Nguyên Hoàng, Đức Anh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Lê Phát, Quốc Việt
U23 Kuwait: Abdulredha Shehab, Hamoud Al-Sanousi, Ahmed Khurshid, Bandar Al-Barazi, Ahmed Boudi, Montaser Abdul Salam, Ali Hassan, Muath Al-Asaimi, Eid Al-Azmi, Omar Al-Matar, Nasser Khader
90'+7
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy tiếc nuối đối với U23 Việt Nam. Sau đây 3 ngày, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán U23 Philippines.
90'+6
Bóng thêm một lần tìm đến xà ngang U23 Kuwait, lần này là pha rướn người dứt điểm của Lê Văn Thuận.
90'+4
Sức ép liên tục được U23 Việt Nam tạo ra về phía khung thành đối phương nhưng chưa có thêm bàn thắng thứ hai.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ. U23 Kuwait có dấu hiệu câu giờ khi liên tục nằm sân.
85'
Có bàn gỡ, các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục dốc toàn lực để gây sức ép, tìm kiếm cơ hội ghi bàn định đoạt trận đấu.
80'
Ngọc Mỹ gỡ hòa cho U23 Việt Nam
Từ quả đá phạt góc của Văn Thuận, cầu thủ vào thay người khác là Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu tung lưới U23 Kuwait, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng áo đỏ.
78'
U23 Việt Nam nhận bàn thua đáng tiếc
Từ tình huống cố định bên cánh trái của U23 Kuwait, Omar Al-Matar đánh đầu cận thành khiến Cao Văn Bình không thể cản phá.
75'
U23 Việt Nam vẫn miệt mài tấn công tìm bàn khai thông thế bế tắc, đối thủ chỉ còn biết lùi sâu đội hình để phòng ngự.
70'
Ngọc Mỹ đột phá và bị ngã trong vòng cấm U23 Kuwait nhưng trọng tài người Hàn Quốc xua tay, không có phạt đền cho U23 Việt Nam.
68'
U23 Việt Nam vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của U23 Kuwait.
62'
Đức Anh tìm kiếm vận may từ cú sút xa nhưng vẫn không làm khó thủ môn Abdulredha Shehab.
59'
Thêm một cú dứt điểm nữa của U23 Việt Nam nhưng bóng đi không quá căng nên thủ môn Abdulredha Shehab dễ dàng ôm gọn.
52'
Từ pha căng ngang bên cánh phải của đồng đội, Thanh Nhàn sút trượt bóng, Lê Phát lập tức kết thúc cận thành nhưng thủ môn của U23 Kuwait lao ra cản phá chịu phát góc. Sau đó đến lượt Long Vũ dứt điểm trong vòng cấm nhưng chưa có bàn mở tỷ số.
50'
Vẫn đang là một thế trận giằng co, với sự nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng và số cơ hội của U23 Việt Nam.
47'
Lại là Alqaisi Talal với cú sút xa nhưng một lần nữa thủ môn Cao Văn Bình xuất cản đấm bóng chịu phạt góc.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
44'
Quốc Cường bấm bóng điệu nghệ vào vòng cấm cho Minh Phúc phá bẫy việt vị thoát xuống, tiếc rằng thủ môn Abdulredha Shehab lao ra rất nhanh áp sát hóa giải cú dứt điểm của cầu thủ áo đỏ.
41'
Cao Văn Bình cứu thua xuất sắc
Một cầu thủ U23 Việt Nam chuyền về bất cẩn vào chân đối thủ, Alqaisi Talal dẫn bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm về góc gần nhưng Cao Văn Binh dùng chân cản phá xuất sắc.
38'
Lê Phát may mắn thoát chấn thương sau pha vào bóng bằng gầm giày của cầu thủ Talal bên phía U23 Kuwait.
35'
U23 Việt Nam kiểm soát bóng 58%, chủ động giảm nhịp độ trận đấu sau quãng thời gian hơn nửa hiệp đầu gây sức ép liên tục.
29'
Chỉ trong vòng một phút, Lý Đức dứt điểm đi chệch cột dọc, rồi đến Quốc Cường kết thúc bị hậu vệ áo trắng cản phá đưa bóng đi vọt xà ngang chỉ chút ít.
27'
Cột dọc lại từ chối bàn thắng cho U23 Việt Nam
Thanh Nhàn vượt qua hậu vệ U23 Kuwait, quá đáng tiếc khi cú sút chéo góc của tiền đạo PVF-CAND lại bị cột dọc từ chối bàn thắng.
22'
Thủ môn Cao Văn Bình đấm bóng cản phá cú đá rất căng của Montaser Abdul Salam dù anh bị che khuất tầm nhìn.
18'
Mưa vẫn không ngừng rơi nhưng không ngăn được sự quyết tâm cùng lối chơi máu lửa của U23 Việt Nam.
12'
Các cầu thủ U23 Việt Nam đang gây sức ép đáng kể lên phần sân của U23 Kuwait.
8'
Lê Phát làm khung thành rung chuyển
Từ quả phạt góc của đồng đội, Lê Phát đánh đầu đưa bóng đập cột dọc bật ra. Ngay lập tức tài năng 19 tuổi của Ninh Bình FC đá bồi cận thành đưa bóng dội xà ngang đáng tiếc.
4'
Thanh Nhàn băng lên bên cánh phải, đường căng ngang thuận lợi nhưng Quốc Cường từ tuyến hai băng lên lại dứt điểm đi vọt xà ngang.
2'
U23 Kuwait nhập cuộc đầy hứng khởi, đội bóng Tây Á sớm tấn công để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.
17h00
Trọng tài chính người Hàn Quốc Kim Woo-sung thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
16h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U23 Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống trong khi U23 Kuwait mặc trang phục màu trắng.
16h30
16h20
Cầu thủ hai đội đã có mặt tại sân, khởi động trước trận đấu. Bất chấp cơn mưa dày hạt, có khá đông CĐV Việt Nam đến sân CS Asset Minato Soccer để cổ vũ thầy trò HLV Đinh Hồng Việt.
16h00
15h30
Ở trận đấu đầu tiên của bảng C vừa kết thúc, U23 Uzbekistan khẳng định sức mạnh trong ngày ra quân ASIAD 2026 khi đánh bại U23 Philippines 5-1. Đại diện Trung Á cho thấy vị thế ứng viên bảng C.
15h00
U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại ASIAD 2026 bằng cuộc đối đầu với U23 Kuwait vào lúc 17h00 ngày 15/9. Đây được xem là trận đấu quan trọng, mở màn cho mục tiêu vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.
Nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait, U23 Việt Nam được đánh giá có cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, U23 Kuwait cũng là đối thủ không thể xem nhẹ khi sở hữu nền tảng thể lực tốt cùng lối chơi giàu sức mạnh.
Sau quá trình chuẩn bị, U23 Việt Nam hướng tới một kết quả thuận lợi trong ngày ra quân để tạo đà tâm lý trước hai trận đấu còn lại. Sự ổn định trong phòng ngự cùng khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố quan trọng giúp đội bóng áo đỏ hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.