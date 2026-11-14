U23 Thái Lan tìm lại chiến thắng khi đánh bại U23 Singapore 3-1 ở lượt trận cuối tại giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026, chiều ngày 14/11.

Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Qatar: Thuốc thử hạng nặng Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Qatar, thuộc khuôn khổ giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, sân Pleiku, lúc 19h hôm nay ngày 14/11.

Bước vào lượt trận cuối Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Singapore bất ngờ thay đổi lối chơi. Thay vì phòng ngự số đông như hai trận trước, đội bóng đảo quốc sư tử chủ động pressing, tạo ra hai cơ hội trong 10 phút đầu.

U23 Thái Lan thắng cách biệt U23 Singapore - Ảnh: Changsuek

Tuy nhiên, U23 Thái Lan nhanh chóng giành lại thế trận. Phút 33, Noisri bỏ lỡ cơ hội đối mặt nhưng Popoon kịp băng vào đá bồi, mở tỷ số cho “Voi chiến”.

Không chịu khuất phục, U23 Singapore đẩy cao đội hình và được đền đáp ở phút 41. Đội trưởng Rashid đá nối cận thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, U23 Thái Lan gia tăng sức ép. Phút 64, Phongsakon thoát xuống đón đường chuyền dài rồi dứt điểm qua hai chân thủ môn Yazid, tái lập thế dẫn bàn.

U23 Thái Lan cũng gặp không ít khó khăn trước U23 Singapore - Ảnh: Changsuek

Đến phút 79, Wongsa tung cú sút đẹp mắt ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng xứ sở Chùa vàng.

Kết quả giúp U23 Thái Lan giành 3 điểm đầu tiên, khép lại giải đấu tại Gia Lai bằng chiến thắng sau hai thất bại liên tiếp.

Ghi bàn:

U23 Thái Lan: Popoon 33', Phongsakon 64', Wongsa 79'

U23 Singapore: Rashid 41'

Đội hình xuất phát:

U23 Thái Lan: Sudathip, Noiwong, Popoon, Nuchsakae, Jaenooduang, Sanron, Buakai, Phosri, Wongsa, Mamah, Noisri.

U23 Singapore: Yazid, Yong Rei, Mosses, Mustaqim, Teo Jia Jun, Muralithran, Junaidi, Sarrvin Raj, Irwan, Ghadessy, Rashid.