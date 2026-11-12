U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore 1-0 nhờ pha lập công của Bảo Long, qua đó giành chiến thắng thứ hai liên tiếp và chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Gia Lai VTV Cup 2026.
Video bóng đá U23 Việt Nam 1-0 U23 Singapore
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Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Bảo Long (70')
Đội hình thi đấu:
U23 Việt Nam: Văn Bình, Thanh Đức, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Anh Tiệp, Long Vũ, Đức Phú, Quang Duyệt, Gia Bảo (Minh Tâm 46'), Williams Minh Hoàng (Minh Tâm 46'), Văn Thuận
U23 Singapore: Yazid, Fazli Koh, Mustaqim, Jia Jun, Sim Jun Yen, Fandi Ahmad, Muralithran, Bin Rahim, Sarrvin Raj, Nizamudin, Cheng Tin Hang
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