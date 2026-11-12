Video highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Singapore

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Tối 12/11, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U23 Singapore ở lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

Đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép. Phút 8, Quang Duyệt tung cú sút hiểm hóc nhưng thủ môn Yazid xuất sắc cản phá. Ba phút sau, Williams Minh Hoàng dứt điểm trúng xà ngang.

U23 Việt Nam thắng nhọc U23 Singapore - Ảnh: M.A

Dù kiểm soát thế trận, U23 Việt Nam vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của đối thủ U23 Singapore.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 70. Sau cú sút của Văn Thuận bị cản phá, Minh Tâm tiếp ứng không thành công nhưng vô tình tạo cơ hội để Bảo Long đánh gót ghi bàn duy nhất.

Chiến thắng 1-0 giúp U23 Việt Nam có 6 điểm sau hai trận, nắm lợi thế trước cuộc quyết đấu U23 Qatar ngày 14/11 để tranh chức vô địch.

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Bảo Long (70')

Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam: Văn Bình, Thanh Đức, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Anh Tiệp, Long Vũ, Đức Phú, Quang Duyệt, Gia Bảo (Minh Tâm 46'), Williams Minh Hoàng (Minh Tâm 46'), Văn Thuận

U23 Singapore: Yazid, Fazli Koh, Mustaqim, Jia Jun, Sim Jun Yen, Fandi Ahmad, Muralithran, Bin Rahim, Sarrvin Raj, Nizamudin, Cheng Tin Hang