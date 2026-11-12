Video highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Singapore
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Tối 12/11, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U23 Singapore ở lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.
Đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép. Phút 8, Quang Duyệt tung cú sút hiểm hóc nhưng thủ môn Yazid xuất sắc cản phá. Ba phút sau, Williams Minh Hoàng dứt điểm trúng xà ngang.
Dù kiểm soát thế trận, U23 Việt Nam vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của đối thủ U23 Singapore.
Bước ngoặt xuất hiện ở phút 70. Sau cú sút của Văn Thuận bị cản phá, Minh Tâm tiếp ứng không thành công nhưng vô tình tạo cơ hội để Bảo Long đánh gót ghi bàn duy nhất.
Chiến thắng 1-0 giúp U23 Việt Nam có 6 điểm sau hai trận, nắm lợi thế trước cuộc quyết đấu U23 Qatar ngày 14/11 để tranh chức vô địch.
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Bảo Long (70')
Đội hình thi đấu:
U23 Việt Nam: Văn Bình, Thanh Đức, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Anh Tiệp, Long Vũ, Đức Phú, Quang Duyệt, Gia Bảo (Minh Tâm 46'), Williams Minh Hoàng (Minh Tâm 46'), Văn Thuận
U23 Singapore: Yazid, Fazli Koh, Mustaqim, Jia Jun, Sim Jun Yen, Fandi Ahmad, Muralithran, Bin Rahim, Sarrvin Raj, Nizamudin, Cheng Tin Hang
90'+5
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nhọc nhằn 1-0 dành cho U23 Việt Nam. Với hai trận thắng, U23 Việt Nam có được 6 điểm và nắm lợi thế trước trận đấu quyết định với U23 Qatar (4 điểm), tranh ngôi vô địch giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, vào ngày 14/11 tới.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ. Khoa Ngô thi đấu nhiệt tình nhưng gây ra cho hàng thủ Singapore những khó khăn nhất định, tuy nhiên anh không thể ghi bàn.
86'
U23 Việt Nam chơi chắc chắn bên phần sân nhà, đồng thời duy trì sức ép lên phần sân của U23 Singapore.
83'
Bóng được đưa vào lưới của U23 Singapore từ pha không chiến của cầu thủ áo trắng. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận khi trọng tài chính cho rằng đã có lỗi của chủ nhà trước đó.
77'
Dính bàn thua, U23 Singapore buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Bên kia chiến tuyến, U23 Việt Nam duy trì lối chơi tấn công để ghi bàn thắng, đảm bảo về 3 điểm.
70'
Bảo Long mở tỷ số cho U23 Việt Nam
Văn Thuận chớp cơ hội dứt điểm trong vòng cấm bị thủ môn Yazid đẩy bóng ra, Minh Tâm tiếp ứng với cú dứt điểm không tốt vô tình thành pha kiến tạo để Bảo Long đánh gót tung lưới U23 Singapore.
68'
U23 Việt Nam vẫn loay hoay tìm đường vào khung thành của U23 Singapore. Thêm một lần Khoa Ngô dứt điểm nhưng trái bóng chạm chân cầu thủ áo đỏ rồi đi hết đường biên ngang.
58'
Các cầu thủ U23 Singapore vẫn thi đấu đầy khó chịu, dù lép vế về thế trận nhưng đội bóng trẻ đến từ đảo quốc sư tử cũng không có được những pha phản công đáng chú ý.
50'
Ít phút sau khi vào sân, Khoa Ngô đi bóng rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng không đánh bại được thủ môn của U23 Singapore.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
41'
Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của U23 Singapore nhưng các chân sút áo trắng vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ kín kẽ của đội bạn.
37'
Sức ép mà U23 Việt Nam tạo ra ngày càng lớn, tuy nhiên lối chơi quyết liệt của U23 Singapore vẫn đang gây ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà.
25'
Hàng phòng ngự của U23 Singapore vẫn đang phải làm việc vất vả, tuy nhiên các chân sút U23 Việt Nam chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng mở tỷ số.
17'
Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn đang làm chủ cuộc chơi, đẩy đội hình của U23 Singapore lùi sâu về phần sân nhà để chống đỡ.
11'
Williams Minh Hoàng có cơ hội, anh tung cú dứt điểm bằng chân trái trong vòng cấm đưa bóng đập xà ngang khung thành U23 Singapore bật ra.
8'
Quang Duyệt suýt ghi siêu phẩm
Đức Phú mớm bóng để Quang Duyệt từ tuyến hai băng lên tung cú sút căng như kẻ chỉ, đáng tiếc cho U23 Việt Nam không có siêu phẩm khi thủ môn Yazid bay người cản phá xuất thần.
5'
U23 Việt Nam kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng U23 Singapore cũng cho thấy quyết tâm chơi sòng phẳng với đội chủ nhà.
2'
Văn Thuận treo bóng vào vòng cấm để đồng đội không chiến, Gia Bảo băng vào đánh đầu nối ở cột xa nhưng cầu thủ của HAGL đưa bóng vọt xà ngang đáng tiếc.
19h00
Trọng tài chính người Philippines Clifford Daypuyat thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h30
18h20
17h30
17h20
Sau thất bại trước U23 Việt Nam, U23 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng khi để thua 1-2 trước U23 Qatar, dù rất nỗ lực trong những phút cuối trận đấu.
17h00
Chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan giúp U23 Việt Nam thêm tự tin. Tuy nhiên, thử thách tiếp theo đòi hỏi các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh phải thể hiện sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội.
U23 Singapore vừa khiến U23 Qatar bất lực trong trận hòa không bàn thắng. Đại diện Đông Nam Á gây ấn tượng với lối chơi kỷ luật, phòng ngự số đông và khả năng bọc lót tốt.
Trong khi đó, U23 Việt Nam sở hữu nhiều gương mặt nổi bật như Minh Tâm, Văn Thuận, Long Vũ và Quang Duyệt, đủ khả năng tạo khác biệt trên hàng công. Nếu duy trì sức ép và hạn chế sai lầm, đội chủ nhà có cơ hội giành trọn ba điểm.