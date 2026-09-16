Sau trận hòa đầy tiếc nuối 1-1 trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận gặp U23 Philippines, lượt trận thứ 2 bảng C, Asiad 2026.

Buổi tập chiều 16/9 của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Cơn mưa khiến mặt sân ướt và ảnh hưởng nhất định đến điều kiện tập luyện, nhưng toàn đội vẫn duy trì sự tập trung và hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của Ban huấn luyện.

Sau trận hòa trước U23 Kuwait, các cầu thủ U23 Việt Nam có lý do để tiếc nuối khi tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ một lần đưa bóng vào lưới đối phương. Đây cũng chính là hạn chế mà toàn đội cần phải khắc phục.

U23 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội ở trận ra quân. Ảnh: NB.FC

HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục rà soát những vấn đề cần cải thiện, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội và hiệu quả dứt điểm. Các cầu thủ cũng được yêu cầu duy trì sự tập trung, chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn và tinh thần cho trận đấu tiếp theo.

Cuộc đối đầu với U23 Philippines được xem là trận đấu bản lề trong cuộc đua tại bảng C. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Uzbekistan đang có lợi thế với chiến thắng 5-1 trước Philippines, trong khi U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm. Một kết quả tích cực trước Philippines sẽ giúp U23 Việt Nam tạo thêm lợi thế trước khi bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Uzbekistan.

U23 Việt Nam từng bước ổn định trạng thái, hoàn thiện những điểm còn hạn chế và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu ngày 18/9 tới tại sân Nagoya City Minato.