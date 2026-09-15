U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào ASIAD 2026 với những đối thủ hàng đầu châu lục, mở ra cơ hội chinh phục cột mốc mới cho bóng đá nam Việt Nam trên đấu trường châu Á.
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026
Kết quả vòng bảng
|Ngày
|Giờ (VN)
|Bảng
|Trận đấu
|Trực tiếp
|15/9
|13h30
|C
|U23 Uzbekistan vs U23 Philippines
|15/9
|17h00
|C
|U23 Việt Nam vs U23 Kuwait
|VTV6
|15/9
|17h30
|D
|U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc
|16/9
|12h00
|B
|U23 UAE vs U23 Iran
|16/9
|12h00
|B
|U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên
|16/9
|14h00
|A
|U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan
|16/9
|17h30
|A
|U23 Nhật Bản vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)
|18/9
|13h30
|C
|U23 Philippines vs U23 Việt Nam
|VTV6
|18/9
|17h00
|C
|U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan
|18/9
|17h30
|D
|U23 Saudi Arabia vs U23 Qatar
|20/9
|12h00
|B
|U23 Iran vs U23 Trung Quốc
|20/9
|12h00
|B
|U23 Triều Tiên vs U23 UAE
|20/9
|14h00
|A
|U23 Hong Kong (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan
|20/9
|17h30
|A
|U23 Kyrgyzstan vs U23 Nhật Bản
|22/9
|12h00
|C
|U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan
|VTV6
|22/9
|12h00
|C
|U23 Philippines vs U23 Kuwait
|22/9
|17h00
|D
|U23 Hàn Quốc vs U23 Saudi Arabia
|23/9
|12h30
|B
|U23 Trung Quốc vs U23 UAE
|23/9
|12h30
|B
|U23 Iran vs U23 Triều Tiên
|23/9
|17h30
|A
|U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan
|23/9
|17h30
|A
|U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)
Kết quả knock-out bóng đá nam ASIAD 2026
|Vòng đấu
|Ngày
|Giờ (VN)
|Tứ kết 1
|25/9
|12h00
|Tứ kết 2
|25/9
|17h30
|Tứ kết 3
|26/9
|13h00
|Tứ kết 4
|26/9
|17h30
|Bán kết 1
|30/9
|13h00
|Bán kết 2
|30/9
|17h30
|Tranh HCĐ
|3/10
|13h00
|Chung kết
|3/10
|17h30
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