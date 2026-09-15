Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026

Kết quả vòng bảng

Ngày Giờ (VN) Bảng Trận đấu Trực tiếp
15/9 13h30 C U23 Uzbekistan vs U23 Philippines
15/9 17h00 C U23 Việt Nam vs U23 Kuwait VTV6
15/9 17h30 D U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc
16/9 12h00 B U23 UAE vs U23 Iran
16/9 12h00 B U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên
16/9 14h00 A U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan
16/9 17h30 A U23 Nhật Bản vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)
18/9 13h30 C U23 Philippines vs U23 Việt Nam VTV6
18/9 17h00 C U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan
18/9 17h30 D U23 Saudi Arabia vs U23 Qatar
20/9 12h00 B U23 Iran vs U23 Trung Quốc
20/9 12h00 B U23 Triều Tiên vs U23 UAE
20/9 14h00 A U23 Hong Kong (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan
20/9 17h30 A U23 Kyrgyzstan vs U23 Nhật Bản
22/9 12h00 C U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan VTV6
22/9 12h00 C U23 Philippines vs U23 Kuwait
22/9 17h00 D U23 Hàn Quốc vs U23 Saudi Arabia
23/9 12h30 B U23 Trung Quốc vs U23 UAE
23/9 12h30 B U23 Iran vs U23 Triều Tiên
23/9 17h30 A U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan
23/9 17h30 A U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)

Kết quả knock-out bóng đá nam ASIAD 2026

Vòng đấu Ngày Giờ (VN)
Tứ kết 1 25/9 12h00
Tứ kết 2 25/9 17h30
Tứ kết 3 26/9 13h00
Tứ kết 4 26/9 17h30
Bán kết 1 30/9 13h00
Bán kết 2 30/9 17h30
Tranh HCĐ 3/10 13h00
Chung kết 3/10 17h30