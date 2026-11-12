Sau thất bại trước U23 Việt Nam, U23 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng khi để U23 Qatar đánh bại, dù rất nỗ lực trong những phút cuối trận đấu.

U23 Thái Lan thua trận thứ hai liên tiếp tại Pleiku Sau thất bại trước U23 Việt Nam, U23 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng khi để U23 Qatar đánh bại, dù rất nỗ lực trong những phút cuối trận đấu.

Sau thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam, U23 Thái Lan quyết tâm tìm lại chiến thắng khi chạm trán U23 Qatar tại giải giao hữu ở Gia Lai. Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa vàng tiếp tục nhận kết quả đáng thất vọng.

U23 Thái Lan lép vế trước U23 Qatar - Ảnh: Changsuek

Nhập cuộc chủ động, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép. Dù vậy, khi chưa tạo được khác biệt, “Voi chiến” đã phải nhận bàn thua.

Phút 8, đội trưởng Yamaan Jarrar bứt tốc bên cánh trái trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho U23 Qatar.

Chỉ 10 phút sau, hàng phòng ngự U23 Thái Lan tiếp tục mắc sai lầm. Từ tình huống phạt góc, Elsayed Saleh bật cao đánh đầu, nhân đôi cách biệt cho đại diện Tây Á.

Bị dẫn 0-2, U23 Thái Lan dồn lực tấn công nhưng những cơ hội tạo ra đều không được tận dụng trong hiệp một.

U23 Thái Lan không còn cơ hội tranh chức vô địch sau hai trận thua liên tiếp - Ảnh: Changsuek

Sang hiệp hai, đoàn quân HLV Thawatchai gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ U23 Qatar vẫn đứng vững trước những nỗ lực của đối phương.

Phải đến phút 90+3, Phongsakon mới ghi bàn trên chấm phạt đền, ấn định tỷ số 1-2. Thất bại này khiến U23 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng, đặc biệt sau trận thua đậm U23 Việt Nam.

Ghi bàn

U23 Thái Lan: Phongsakon 90+3 (penalty)

U23 Qatar: Yamaan Jarrar 8’, Elsayed Saleh 18’

Đội hình thi đấu

U23 Thái Lan: Attituch Chankarak, Parinya Nusong, Jiradet Taichankong, Sphon Noowong, Peeranan Buakai, Rathathammanun Deeying, Paripan Wongsa, Tanakrit Lomnak, Runphiset Phuthummee, Worawut Noisri, Jeffanafee Mamah

U23 Qatar: Mohamed Faouzi Lengliz, Aatif Magdi M Elamin, Zaid Burhan A Shtiewi, Jad Bassem Elsayed Saleh, Adam Friakh, Ali Mohammad Shahabi, Nawaf Alawi O Alyahri, Alwaleed Mohamad Alhausawi, Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar, Noureldin Tamer H M Ibrahim