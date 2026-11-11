Nguyễn Đình Bắc ghi siêu phẩm đẹp mắt, góp công cùng Olaha Mạnh Đức giúp tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 2-0, khởi đầu thuận lợi tại Casper Cup 2026.
Video bóng đá Việt Nam 2-0 Đài Loan (TQ)
Xem màn trình diễn của ĐTQG Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay
Ghi bàn:
Việt Nam: Olaha Mạnh Đức (22'), Đình Bắc (58')
Đội hình thi đấu
Việt Nam: Patrik Lê Giang, Lý Đức, Thành Chung, Nhật Minh, Hồng Phúc, Quốc Cường, Minh Khoa (Vĩnh Nguyên 46'), Minh Phúc (Văn Khang 46'), Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức, Ngọc Sơn (Việt Cường 46').
Đài Loan (Trung Quốc): Huang Chiu Lin, Tian Long, Tsai Meng Cheng, Chen Hao Wei, YuYao Hsing, Benchy, Huang Wei Chieh, Kou Po Wei, Chen Po Liang, Chien Po Ting, Kao Jing Hang.
Đình Bắc và Olaha Mạnh Đức cùng nhau ghi bàn giúp tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 2-0, ở trận ra quân tại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.
U19 Việt Nam dù thi đấu rất cố gắng nhưng vẫn phải nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước chủ nhà U19 Trung Quốc, trận ra quân giải giao hữu Panda Cup 2026.
U23 Việt Nam khởi đầu Gia Lai VTV Cup 2026 đầy ấn tượng khi đánh bại U23 Thái Lan 3-0, với cú đúp của Minh Tâm và bàn thắng từ Williams Minh Hoàng.
Dù hài lòng với tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam trong chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan, nhưng HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đội vẫn cần cải thiện về chuyên môn.
U23 Việt Nam giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước U23 Thái Lan, ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup, tối ngày 10/11.