Link xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan:

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U23 Việt Nam đối đầu U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku, trong trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2026. Đây là cuộc so tài giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Đông Nam Á.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có lợi thế sân nhà nhưng gặp khó khăn về lực lượng và thời gian chuẩn bị. U23 Việt Nam chỉ hội quân đầy đủ ngày 9/11, đồng thời thiếu Quang Vinh, Lê Phát và Đăng Dương do được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn sở hữu nhiều gương mặt đáng chú ý như Lê Văn Thuận, Lê Đình Long Vũ, Trần Thành Trung và Williams Minh Hoàng.

Trong khi đó, U23 Thái Lan cũng có ít thời gian tập luyện nhưng sở hữu nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Đáng chú ý, đội bóng xứ Chùa vàng từng đánh bại U23 Việt Nam 1-0 tại CFA Team China hồi tháng 3.

Với lợi thế sân Pleiku cùng quyết tâm phục thù, U23 Việt Nam được kỳ vọng giành chiến thắng.

Thông tin lực lượng

U23 Việt Nam: HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập 26 cầu thủ, gồm 7 gương mặt từng dự ASIAD 2026 và 3 cầu thủ Việt kiều gồm Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Tuy nhiên, 3 cầu thủ được đánh giá quan trọng khác là Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dươngkhông có mặt do hội quân cùng ĐTQG.

U23 Thái Lan: HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đăng ký 23 cầu thủ tham dự giải. Đáng chú là những sao mai như: Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

U23 Việt Nam: Văn Bình; Tuấn Khải, Nguyên Hoàng, Quang Kiệt; Quốc Toản, Thành Trung, Bảo Long, Bá Đạt, Văn Thuận; Williams Minh Hoàng, Gia Bảo.

U23 Thái Lan: Sirassawut Wongruankham; Jiradet Taichankong, Eakaphat Jaenoduang, Chaiyasit Popoon, Tanakrit Lomnak; Peeranan Buakai, Jittipat Wasungnoen, Siradanai Phosri; Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri, Paripan Wongsa.