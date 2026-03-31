So với trận lượt đi, sức mạnh của tuyển Malaysia giảm đáng kể khi 7 cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu vì gian lận hồ sơ. Dù ở đợt tập trung lần này HLV Peter Cklamovski vẫn triệu tập tới 13 cầu thủ nhập tịch, nhưng chất lượng được đánh giá chỉ ở mức trung bình.

Trong số 13 cái tên ấy, Dion Cools được đánh giá là cái tên đáng chú ý nhất. Tiền vệ đang khoác áo CLB Cerezo Osaka từng đá chính ở trận lượt đi và ghi bàn giúp Malaysia ấn định chiến thắng 4-0. Sau Cools là Endrick, tiền vệ đang khoác áo CLB Công an TPHCM cũng đóng vai trò quan trọng khi anh hiểu rõ nhất về tuyển Việt Nam.

Tuyển Malaysia vẫn dựa vào sức mạnh của dàn cầu thủ nhập tịch. Ảnh: FAM

HLV Peter Cklamovski tuyên bố, tuyển Malaysia dù hết cơ hội đi tiếp ở Asian Cup 2027, nhưng chiến đấu tới cùng vì danh dự.

Về phần mình, tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận tái đấu Malaysia. Ngoài lợi thế sân nhà, HLV Kim Sang Sik có trong tay lực lượng gần như mạnh nhất ở thời điểm hiện tại.

Trước trận gặp Malaysia, tuyển Việt Nam "chạy thử" bằng chiến thắng 3-0 Bangladesh. Đây là trận đấu mà HLV Kim Sang Sik đưa ra nhiều thử nghiệm về nhân sự, cách chơi. Chiến lược gia người Hàn Quốc thu được nhiều kết quả, nhưng ông vẫn chưa thực sự hài lòng, đặc biệt là phong độ của Xuân Son hay sự phối hợp giữa tiền đạo này và tân binh Đỗ Hoàng Hên.

Dẫu vậy, khi bước vào trận đấu chính thức, tuyển Việt Nam có thể mang tới một diện mạo mới, thậm chí khiến đối thủ phải bất ngờ. Với nhiều sự lựa chọn chất lượng, HLV Kim Sang Sik sử dụng đội hình mạnh nhất ngay từ đầu.

Tuyển Việt Nam tự tin đánh bại Malaysia. Ảnh: Hải Hoàng

Đó là thủ thành Đặng Văn Lâm, bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Việt Anh, Văn Hậu. Hai cầu thủ chạy cánh trận này của tuyển Việt Nam trận này khả năng là Xuân Mạnh và Tiến Anh, trong khi hàng công có Hoàng Đức, Hai Long, Hoàng Hên, Tuấn Hải, Xuân Son.

Tùy vào thế trận cũng như sự bố trí đội hình của đối phương, HLV Kim Sang Sik có thể thay đổi linh hoạt sơ đồ chiến thuật của mình, chẳng hạn như dùng Thành Long đá giữa, xếp Hoàng Hên đá tiền vệ tổ chức hoặc tiền đạo lệch trái để cùng Xuân Son tạo thành cặp "song sát" lợi hại cho tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam làm tất cả đánh bại Malaysia, và hướng tới một chiến thắng đẹp. Đây là nhiệm vụ phải hoàn thành, bởi mục tiêu của đội chủ nhà không chỉ là 3 điểm mà còn phải thắng thuyết phục để đòi món nợ thua lượt đi, dành tặng quà cho người hâm mộ.

Trận tuyển Việt Nam vs Malaysia lăn bóng vào lúc 19h ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh, Việt Anh, Văn Hậu, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Hai Long, Hoàng Hên, Tuấn Hải, Xuân Son