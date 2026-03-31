Dù rất cố chơi gắng nhưng Malaysia phải chấp nhận thúc thủ 1-3 trước tuyển Việt Nam ở trận đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Đánh giá về trận đấu, HLV Peter Cklamovski cho biết: "Hiệp 1 chúng tôi thủng lưới sớm từ quả phạt góc. Tuyển Việt Nam tận dụng được cơ hội. Hiệp 2 cũng vậy, Malaysia thủng lưới sớm nhưng vẫn thể hiện tinh thần và tạo ra các cơ hội, đặc biệt hiệp 2 có 4-5 cơ hội.

HLV Peter Cklamovski thừa nhận tuyển Việt Nam rất mạnh. Ảnh: S.N

Các cầu thủ quyết tâm cao độ. Chơi trên sân khách dù bị lép vế, tôi vẫn thấy Malaysia trình diễn tốt. Tôi rất tự hào về các học trò. Sau những gì diễn ra, thực sự rất khó khăn với chúng tôi. Việc các cầu thủ quyết tâm, cố gắng là một điều đáng trân trọng".

"Tuyển Việt Nam chơi tốt. Cầu thủ nhập tịch của tuyển Việt Nam chơi nổi bật và cho thấy chất lượng. Chúng tôi tạo cơ hội nhưng không đưa được bóng vào lưới, và đó là thời khắc thay đổi trận đấu này.

Vòng loại Asian Cup 2027 thể hiện nhiều điều, các cầu thủ thi đấu hết sức mình với gia đình và đất nước. Tôi rất tự hào về các cầu thủ, họ có khả năng phát triển hơn trong tương lai.

Sau trận đấu này, chúng tôi cần hồi phục và trở lại CLB, tiếp tục hành trình tiếp theo. Các cầu thủ thi đấu tốt và thể hiện hết bản thân", HLV Peter Cklamovski chốt lại.

