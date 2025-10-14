Highlights Việt Nam 1-0 Nepal (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Việt Nam: Suman Shrestha (6', phản lưới)
Đội tuyển Việt Nam khởi đầu đầy hứng khởi trước Nepal. Ngay phút thứ 3, Văn Vĩ tung cú sút chéo góc nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc.
Chỉ hai phút sau, từ quả phạt góc, Hiểu Minh bật cao đánh đầu khiến Suman Shrestha đá phản lưới nhà.
Sau bàn thắng, các học trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục áp đảo. Tiến Linh sút trúng xà ngang ở phút 11, còn Văn Vĩ và Thanh Nhàn đều bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.
Sang hiệp hai, Nepal vùng lên mạnh mẽ nhưng thủ môn Trung Kiên và hàng thủ áo trắng vẫn vững vàng. Tuyển Việt Nam có thêm vài pha dứt điểm nguy hiểm, đặc biệt là cú sút của Đình Bắc đập cột dọc ở phút 74.
Cuối trận, Nepal suýt gỡ hòa, song cú sút đối mặt lại đi chệch khung thành. Tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0, giữ vững hy vọng tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027.
Đội hình ra sân:
Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Hoàng Đức (Đức Chiến 46'), Thành Long, Tiến Anh, Văn Vĩ (Hai Long 60'), Thanh Nhàn (Đình Bắc 60'), Tiến Linh (Gia Hưng 71')
Nepal: Kiran Limbu, Sanish Shrestha, Suman Shrestha, Tamang, Jung Karki, Arik Bista, Rohan Karki, Anjan Bista, Ghalan, Dangi, Rohit Chand.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nhọc nhằn 1-0 dành cho ĐT Việt Nam. Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia thắng ngược Lào 5-1 qua đó giữ ngôi đầu bảng F sau lượt trận thứ 4.
90'+1
ĐT Việt Nam phản công nhanh bên cánh phải, Hai Long băng lên chọc khe cho Đức Chiến nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng đúng vào người thủ môn Nepal. Kiran Limbu cũng phải rất vất vả mới làm chủ tình hình.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
84'
Gia Hưng có pha quay người tinh tế nhưng tiếc rằng cú dứt điểm lại đưa bóng đi không trúng đích. Ngay sau đó Nepal có cơ hội ngon ăn để gỡ hòa 1-1, may thay cầu thủ áo đỏ dứt điểm đi quá thiếu chính xác.
Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia có liên tiếp thêm hai bàn nữa để dẫn ngược Lào 5-1.
80'
Tuyển Việt Nam vẫn đang bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng nhân đôi cách biệt vào lưới Nepal.
75'
Thủ môn và hậu vệ Nepal không hiểu ý nhau, Cao Quang Vinh đẩy bóng ra cho Đình Bắc dứt điểm đập cột dọc rồi đi cắt ngang khung thành.
70'
Đức Chiến tìm kiếm vận may từ cú sút ở cự ly gần 30m đưa bóng đi chệch cột dọc Nepal. Tiến Linh được rút ra để nhường chỗ cho Gia Hưng. Ở trân đấu cùng giờ bảng F, Malaysia có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 vào lưới Lào.
64'
ĐT Việt Nam phản công nhanh, Tiến Anh trả bóng ngược ra để Đình Bắc băng lên dứt điểm buộc thủ môn Nepal phải cản phá chịu phạt góc.
Ở trận đấu cùng giờ tại bảng F, Malaysia có bàn dẫn ngược 2-1 trước Lào.
60'
HLV Kim Sang Sik tung Đình Bắc và Hai Long vào thế chỗ Thanh Nhàn và Văn Vĩ. Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia có bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới của Lào, từ pha đá phạt trực tiếp đẹp mắt.
58'
Các cầu thủ Nepal chủ động đẩy cao đội hình chơi pressing ngay bên phần sân của ĐT Việt Nam.
52'
Lần đầu tiên thủ môn Trung Kiên thực sự phải làm việc với pha chơi an toàn đấm bóng ra.
48'
Lại là cơ hội dành cho Tiến Anh, lần này cú đá đưa bóng đi chìm buộc thủ môn của Nepal phải cứu thua bằng những đầu ngón tay.
46'
Hiệp hai bắt đầu, HLV Kim Sang Sik quyết định rút tiền vệ Hoàng Đức ra nghỉ và đưa Đức Chiến vào sân. Rất tiếc, khán đài B SVĐ Thống Nhất không thể đón khán giả trong trận đấu này do sắp được sửa chữa.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía ĐT Việt Nam. Ở trận đấu cùng giờ trên sân Bukit Jalil, Lào gây bất ngờ lớn khi dẫn trước chủ nhà Malaysia với tỷ số tương tự.
43'
Thành Long chuyền bóng cho Tiến Anh xâm nhập vòng cấm Nepal, song cú dứt điểm đã bị hậu vệ áo đỏ kịp ngăn cản trước khi thủ môn Kiran Limbu làm chủ tình hình. Sau đó Tiến Anh tạt bóng để Văn Vĩ đánh đầu lái bóng về góc thấp nhưng bị hàng thủ Nepal giải nguy.
41'
Các cầu thủ Nepal vẫn chơi lép vế và chưa có được pha bóng nguy hiểm nào về phía khung thành của Trung Kiên, trong lần hiếm hoi thủ môn của HAGL được trao cơ hội bắt chính.
35'
"Những chiến binh Sao vàng" vẫn đang kiểm soát thế trận, Nepal chơi co cụm ở phần sân nhà và chờ đợi thời cơ để phản công.
31'
Thêm cơ hội cho tuyển Việt Nam nhưng lần này cú dứt điểm trong vòng cấm của Thanh Nhàn đưa bóng đập cột dọc Nepal bật ra.
26'
Thủ môn Kiran Limbu có pha cản phá vất vả từ tình huống cầu thủ Việt Nam nhồi bóng vào vòng cấm.
Ở trận đấu cùng giờ, ĐT Lào bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của chủ nhà Malaysia.
20'
Sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Nepal, Văn Vĩ có cơ hội hết sức ngon ăn nhưng cầu thủ chạy cánh của CLB Nam Định lại dứt điểm đi vọt xà đáng tiếc.
14'
Bàn mở tỷ số sớm giúp cho các học trò HLV Kim Sang Sik chơi càng hứng khởi và quyết tâm hơn, với sức ép liên tục lên phần sân của đội bóng đến từ Nam Á.
12'
Tiến Linh xoay sở trong vòng cấm Nepal rồi tung cú sút rất căng đưa bóng đập trúng điểm nối giữa cột dọc và xà ngang khung thành.
6'
Hiểu Minh khiến Suman Shrestha đá phản lưới nhà
Từ quả phạt góc của ĐT Việt Nam, bóng được đưa về phía cột xa để Hiểu Minh nỗ lực đánh đầu. Suman Shrestha trong tình huống tham gia phòng ngự vô tình đá phản lưới nhà.
3'
Dù trời ngớt mưa nhưng những vũng nước trên mặt sân khiến hai đội trải qua tình huống dở khóc dở cười. Sau khi Duy Mạnh bị trượt ngã và ngăn cản tiền đạo Nepal dứt điểm trong vòng cấm, cơ hội dành cho Văn Vĩ tiếc rằng cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.
20h01
Trọng tài chính người Bahrain - ông Mohamed Khaled thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Ở trận này, ĐT Nepal với tư cách là chủ nhà được mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi ĐT Việt Nam mặc trang phục màu trắng.
19h00
Do điều kiện trời mưa to kéo dài ảnh hưởng mặt sân Thống Nhất, trận đấu giữa Nepal vs Việt Nam sẽ bắt đầu muộn hơn dự kiến 30 phút, tức là 20h00 thay vì 19h30.
Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam
Danh sách thi đấu Việt Nam vs Nepal
Nhận định trước trận
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng vào tấm vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027 sau chiến thắng 3-1 trước Nepal hôm 9/10. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik giữ vững vị trí nhì bảng F, dù màn trình diễn vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Trước đối thủ yếu hơn hẳn, chỉ cầm bóng 25%, tuyển Việt Nam tung ra tới 24 cú sút nhưng chỉ ghi được 3 bàn và vẫn để thủng lưới một lần – chi tiết khiến HLV Kim chưa thể hài lòng.
Phát biểu trước trận tái đấu ngày 14/10, HLV Kim nhấn mạnh yêu cầu toàn đội phải chơi gắn kết, chủ động pressing và tận dụng cơ hội tốt hơn. Mục tiêu không chỉ là thắng, mà còn phải giữ sạch lưới và ghi thêm nhiều bàn thắng.
Với thực lực vượt trội và phong độ ổn định – chỉ thua 1 trong 13 trận gần nhất – “Những chiến binh Sao vàng” hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một chiến thắng thuyết phục nữa trước Nepal, đội bóng đang gặp khó khăn cả về thể lực lẫn kinh nghiệm thi đấu.
Thông tin lực lượng
Việt Nam: Trừ Quang Hải vắng mặt do chấn thương từ trước đó, ĐT Việt Nam vẫn có lực lượng tốt nhất trong trận đấu này.
Nepal: Nepal vắng tiền vệ Laken Limbu vì đã nhận thẻ đỏ, khiến HLV Matthew Ross khá đau đầu trong việc sắp xếp đội hình tiếp đón tuyển Việt Nam.