Highlights Việt Nam 1-0 Nepal (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Việt Nam: Suman Shrestha (6', phản lưới)

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu đầy hứng khởi trước Nepal. Ngay phút thứ 3, Văn Vĩ tung cú sút chéo góc nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Chỉ hai phút sau, từ quả phạt góc, Hiểu Minh bật cao đánh đầu khiến Suman Shrestha đá phản lưới nhà.

Sau bàn thắng, các học trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục áp đảo. Tiến Linh sút trúng xà ngang ở phút 11, còn Văn Vĩ và Thanh Nhàn đều bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

Sang hiệp hai, Nepal vùng lên mạnh mẽ nhưng thủ môn Trung Kiên và hàng thủ áo trắng vẫn vững vàng. Tuyển Việt Nam có thêm vài pha dứt điểm nguy hiểm, đặc biệt là cú sút của Đình Bắc đập cột dọc ở phút 74.

Cuối trận, Nepal suýt gỡ hòa, song cú sút đối mặt lại đi chệch khung thành. Tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0, giữ vững hy vọng tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Hoàng Đức (Đức Chiến 46'), Thành Long, Tiến Anh, Văn Vĩ (Hai Long 60'), Thanh Nhàn (Đình Bắc 60'), Tiến Linh (Gia Hưng 71')

Nepal: Kiran Limbu, Sanish Shrestha, Suman Shrestha, Tamang, Jung Karki, Arik Bista, Rohan Karki, Anjan Bista, Ghalan, Dangi, Rohit Chand.