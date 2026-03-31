Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, đầy đủ và chính xác.
Kết quả Vòng loại Asian Cup 2027 – Lượt trận cuối cùng
Ngày - Giờ
Trận đấu
Bảng
Trực tiếp
31/03/26
16:00
Pakistan
Myanmar
E
31/03/26
17:30
Đài Loan (Trung Quốc)
Sri Lanka
D
31/03/26
17:30
Maldives
Timor Leste
A
31/03/26
19:00
Nepal
Lào
F
31/03/26
19:00
Singapore
Bangladesh
C
31/03/26
19:00
Việt Nam
Malaysia
F
VTV5, VTV Cần Thơ, FPT Play
31/03/26
19:30
Bhutan
Brunei
B
31/03/26
19:30
Ấn Độ
Hong Kong
C
31/03/26
19:30
Thái Lan
Turkmenistan
D
31/03/26
21:00
Lebanon
Yemen
B
31/03/26
21:00
Tajikistan
Philippines
A
31/03/26
22:30
Syria
Afghanistan
E
Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027, đầy đủ và chính xác.
AFC xử Malaysia thua 2 trận trước Nepal và tuyển Việt Nam, đội bóng của HLV Kim Sang Sik chính thức có mặt tại VCK Asian Cup 2027 với vị trí nhất bảng.